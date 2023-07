Im WM-Kader der DFB-Frauen steht der Name Tabea Sellner, nicht aber Tabea Waßmuth. Heißt die Stürmerin jetzt Sellner? Das verrät GOAL.

Der Name Tabea Waßmuth ist deutschen Fußballfans ein Begriff. In der Bundesliga spielt die Stürmerin seit 2021 beim VfL Wolfsburg und auch in der Nationalmannschaft ist sie seit 2020 eine feste Größe.

Auf der Homepage des DFB ist der Name der 26-Jährigen aber nicht in der Liste des Kaders für die Frauen-WM zu finden - dafür steht dort eine Tabea Sellner.

Ist Tabea Waßmuth bei der WM 2023 nicht dabei? Oder heißt sie jetzt Tabea Sellner? Antworten darauf gibt es von GOAL.

Heißt Tabea Waßmuth jetzt Sellner?

Selbstverständlich wurde die Offensivspielerin von Bundestrainerin Martina Voss Tecklenburg in den WM-Kader berufen. Sie heißt jetzt nur anders - nämlich Tabea Sellner.

Wie Ihr Verein bekanntgab, heiratete sie im Juni und nahm den Nachnamen ihres Ehegatten an.

Ist Tabea Waßmuth bei der WM dabei?

Die Bundestrainerin wird bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland kaum auf eine Spielerin von der Qualität einer - Vorsicht! - Tabea Sellner verzichten. Ob sie tatsächlich dabei ist, entscheidet sich nach der WM-Generalprobe am 7. Juli gegen Sambia. Sollte sie für die WM nominiert werden, dann wird sie dort mit ihrem neuen Namen auf dem Trikot spielen.

Bei der EM 2022 kam sie in vier Spielen zum Einsatz.

