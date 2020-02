Super Bowl heute live im TV und LIVE-STREAM

Am frühen Montagmorgen wird entschieden, wer den Super Bowl 2020 gewinnt. Hier erfahrt Ihr, wie das Duell live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Es ist das Football-Duell des Jahres, der Super Bowl bildet den Abschluss der Saison in der NFL. Die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs stehen sich im Kampf um die Vince Lombardi Trophy gegenüber.

Im Hard Rock Stadium in Miami erlebt die NFL auf jeden Fall Geschichtsträchtiges: Die 49ers können mit ihrem ersten Titel seit 25 Jahren zu den Rekordsiegern New Patriots und den Pittsburgh Steelers aufschließen – auf der anderen Seite wäre es für Kansas City der erste Triumph seit 50 Jahren. Spannung ist also auf jeden Fall vorprogrammiert.

In diesem Artikel bekommt Ihr die Antwort auf die Frage, wo Ihr den Super Bowl 2020 heute live im TV und LIVE-STREAM anschauen könnt.

Super Bowl 2020 heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Für alle, die das Mega-Event live im Internet anschauen wollen, gibt es gleich mehrere Optionen. Das Endspiel um die Vince-Lombardi-Trophy ist gleich auf mehrere Arten zu sehen.

Für alle Football-Fans, die ihre Spiele gerne live streamen, ist DAZN Anlaufstelle Nummer eins. Der Streamingdienst zeigt nicht nur die kompletten Playoffs, sondern natürlich auch den Super Bowl in im LIVE-STREAM . Wer sich für den deutschen Kommentar entscheidet, wird beim Spiel vom Trio Martin Pfanner, Sebastian Vollmer und Markus Kuhn begleitet.

Der Stream bei DAZN startet 45 Minuten vor dem Kickoff, also am Sonntagabend um 23.45 Uhr. Hier geht's zum Gratismonat des LIVE-STREAM-Dienstes .

Mit englischem Originalkommentator: DAZN zeigt den Super Bowl 2020 auch auf Englisch

Wer den Super Bowl lieber auf Englisch mit den Originalkommentatoren hören will, ist bei DAZN ebenfalls goldrichtig. Denn wie der Streaminganbieter, der sich selbst als "Netflix des Sports" bezeichnet, bekannt gab, können alle Fans in der Nacht auf Montag zwischen Deutsch und Englisch wählen.

Mit DAZN kommt Ihr voll in den Genuss eines waschechten Football-Feelings. DAZN fängt sich die englischen Bilder von FOX Sports ein und strahlt diese dann im LIVE-STREAM aus.

Mit folgenden englischen Kommentatoren könnt Ihr am Sonntagabend rechnen: Kommentator Joe Buck und Experte Troy Aikman sind bereits zum sechsten Mal in Folge am Mikrofon, wenn die Vince Lombardi Trophy ausgespielt wird. Am Sonntagabend sind dann auch noch Erin Andrews and Chris Myers mit an Bord, die beide live vom Spielfeldrand berichten.

Auch mit dem NFL-Gamepass ist das Spiel auf Englisch zu sehen.

Den Super Bowl im LIVE-STREAM sehen - weitere Optionen

DAZN zeigt den Superbowl in Deutschland nicht exklusiv. Das Mega-Event wird auch per NFL-Gamepass zu sehen sein. Dort kann man sich den Zugang, der einem nur erlaubt, den Super Bowl im LIVE-STREAM zu sehen, für 8,99 Euro sichern. Wer die ganze Saison Zugang zu allen Spielen haben will, muss rund 160 Euro einplanen. Der offizielle Zugang der nordamerikanischen Football-Liga ist auch auf allen mobilen Endgeräten empfangbar. Sowohl für Android- als auch für Apple-Geräte gibt es entsprechende Apps.

Auch ProSieben zeigt das NFL-Finale im LIVE-STREAM. Auf den Portalen ran.de und prosieben.de können Fans den Super Bowl streamen.

Super Bowl 2020 heute live im TV anschauen

Das Endspiel um den Gewinn der legendären Vince Lombardi Trophy wird auch im normalen Free-TV ausgestrahlt. Wer das Duell zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs auf diese Weise sehen will, kann pünktlich zum Kickoff den Free-TV-Sender ProSieben einschalten. Der Countdown zum Spiel beginnt dort schon ein ganzes Stück früher, nämlich um 22.45 Uhr.

Der Sender setzt bei der Übertragung des Super Bowl 2020 auf ein Quintett, bestehend aus Jan Stecker, Björn Werner, Patrick Esume, "Netman" Christoph "Icke" Dommisch sowie Reporter Max Zielke.

Duell San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs Datum, Uhrzeit 3. Februar 2020, 0.30 Uhr Stadion Hard Rock Stadium, Miami Zuschauerkapazität 65.326 Zuschauer

