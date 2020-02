Super Bowl 2020 mit englischem Originalkommentar im LIVE-STREAM anschauen

Der Super Bowl 2020 wird live auf DAZN im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Doch das ist nicht nur in deutscher Sprache möglich. Alle Infos.

Im diesjährigen Super Bowl kämpfen die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs um die Vince Lombardi Trophy. Kick-off ist in der Nacht von Sonntag auf Montag (2. und 3. Februar) um 0.30 Uhr.

Der Super Bowl 2020 zieht auch in diesem Jahr Fans aller Welt in seinen Bann. Millionen von begeisterten Football-Fans werden zum Start in den zweiten Monat des Jahres gebannt auf ihre TV-Bildschirme blicken, um das mit Spannung erwartete Duell im Endspiel der NFL zu sehen. Sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, der Super Bowl ist für jedermann live zu sehen.

Goal hat sich genauestens damit befasst, wie die ganze Begegnung zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird. Alle Infos zur Übertragung live auf DAZN bekommt Ihr hier.

Super Bowl 2020 live: San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs

Duell San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs Datum 3. Februar 2020, 0.30 Uhr Ort Hard Rock Stadium, Miami (Florida, USA) Zuschauer 65.326 Plätze

S U P E R B O W L R E A D Y‼️@49ers vs @Chiefs

📍 @HardRockStadium pic.twitter.com/M5kYwIpKRo — Hard Rock Stadium (@HardRockStadium) January 30, 2020

Super Bowl 2020 im englischen Originalkommentar per LIVE-STREAM sehen

DAZN hat auch in diesem Jahr den Super Bowl live im Stream im Angebot. Die gute Nachricht ist, dass beim Streamingdienst aus Ismaning nicht nur der Stream mit deutschem Kommentar zu sehen ist, sondern auch die englische Version gezeigt / übertragen wird. Goal verrät alles rund um diese LIVE-STREAMs.

Super Bowl 2020: 49ers vs. Chiefs im englischen Originalkommentar im LIVE-STREAM bei DAZN

San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs wird in der Nacht von Sonntag auf Montag in Miami ausgetragen, das steht fest. Für viele NFL-Fans gehört dabei die emotionale Begleitung in englischer Sprache mit zu einem echten Super-Bowl-Erlebnis. DAZN hat deswegen etwas für Euch.

Mit DAZN kommt Ihr voll in den Genuss eines waschechten Football-Feelings. DAZN fängt sich die englischen Bilder von FOX Sports ein und strahlt diese dann im LIVE-STREAM aus.

Mit folgenden englischen Kommentatoren könnt Ihr am Sonntagabend rechnen: Kommentator Joe Buck und Experte Troy Aikman sind bereits zum sechsten Mal in Folge am Mikrofon, wenn die Vince Lombardi Trophy ausgespielt wird. Am Sonntagabend sind dann auch noch Erin Andrews and Chris Myers mit an Bord, die beide live vom Spielfeldrand berichten.

Deren Stimmen könnt Ihr am Sonntagabend dann vernehmen, wenn Ihr den Super Bowl live im englischen Originalkommentar auf DAZN schaut.

Super Bowl 2020: 49ers vs. Chiefs im englischen Originalkommentar gratis und live im Stream sehen

Doch nicht nur seht Ihr die Chiefs gegen die 49ers live und auf englisch bei DAZN, Ihr müsst noch nicht einmal dafür zahlen. Den Super Bowl gibt es in voller Länge auf DAZN und mit dem Gratismonat zahlt Ihr nicht einen Cent.

DAZN schenkt jedem Neukunden einen Probemonat, mit welchem er den Service 30 Tage lang ausprobieren kann. Wenn sich die englischen Kollegen also mit den Cracks der NFL auseinandersetzen, dann könnt Ihr mit dabei sein, sofern Ihr Euch davor bei DAZN registriert habt. Hier gelangt Ihr direkt zum Login für den Gratismonat.

Andy Reid gewinnt häufiger und hat deutlich mehr Erfahrung als Kyle Shanahan. Aber spielen solche Statistiken überhaupt eine Rolle bei einem Finale wie dem Super Bowl? #ENDZN



Den Super Bowl seht ihr am Sonntag ab 23:40 Uhr live auf DAZN - mit 🇩🇪 oder US-Originalkommentar. pic.twitter.com/gT5wP8jORg — DAZN DE (@DAZN_DE) January 29, 2020

Wer das Angebot nach dem Gratismonat verlängert, zahlt gerade einmal 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Super Bowl 2020: 49ers vs. Chiefs in deutschem Kommentar live im Stream sehen

Neben der englischen Fassung des LIVE-STREAMs gibt es natürlich auch einen deutschen Kommentar zum Super Bowl 2020 live auf DAZN. Dieser wird von folgendem Personal betrieben:

Martin Pfanner (Kommentator)

Markus Kuhn (Ex-NFL-Profi)

Sebastian Vollmer (Ex-NFL-Profi)

Auch hier gilt: Wollt Ihr den ganzen Super Bowl live im Stream von DAZN sehen, dann braucht Ihr ein Abonnement beim Streamingdienst. Dieses könnt Ihr unter diesem Link abschließen, den Gratismonat bekommt Ihr bei Erstanmeldung ohnehin gutgeschrieben.

Sobald Ihr Euch angemeldet habt, könnt Ihr die LIVE-STREAMS über die App (gibt's im Google Play Store und im AppStore) auf allen mobilen Geräten abspielen. Auch mit dem Smart-TV und mithilfe der Playstation ist DAZN sogar mit herkömmlichen TV-Geräten kompatibel.

