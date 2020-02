Super Bowl, Halbzeitshow: Diese Stars treten 2020 in Miami auf

San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs - so lautet der Super Bowl 2020. Doch wie sieht die Halbzeitshow im Hard Rock Stadium von Miami aus?

Der Super Bowl 2020 findet in der Nacht von 2. auf 3. Februar 2020 in Miami statt. Die San Francisco 49ers treffen auf die Kansas City Chiefs, in diesem Artikel werfen wir allerdings einen Blick auf die Halbzeitshow im Hard Rock Stadium.

Der Super Bowl wird mit Spannung erwartet, doch wieder einmal steht nicht nur das Sportliche im Mittelpunkt. Auch die Halbzeitshow hat eine große Bedeutung für eine Vielzahl an Fans. In diesem Jahr darf man sich erneut auf namhaftes Personal freuen, welches die Fans bei Laune hält. In der Vergangenheit sorgten etliche Ikonen für unvergessliche Szenen, Skandale und Schlagzeilen.

Super Bowl, Halbzeitshow: Diese Stars treten 2020 in Miami auf - Goal liefert einen Überblick zum Super Bowl und verrät, wie die Halbzeitshow aussehen wird. Hier gibt's Infos zur generellen Austragung bzw. der Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Super Bowl 2020, Halbzeitshow: San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs

Duell San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs Kick-Off 3. Februar 2020, 0.30 Uhr Stadion Hard Rock Stadium, Miami Zuschauerkapazität 65.326 Zuschauer

Loving @jlo’s purse with my birth date on it!! 😜 pic.twitter.com/LXj9b8mhpD — Shakira (@shakira) January 30, 2020

Super Bowl 2020, Halbzeitshow: Welche Stars treten auf?

Nachdem im Vorjahr die US-amerikanische Popband Maroon 5 und ihr bekannter Frontsänger Adam Levine die Halbzeitshow des Super Bowls in Atlanta übernahmen, fällt diese Ehre in diesem Jahr zwei weiblichen Stars zu.

In der Halftime Show des Super Bowl 2020 treten Jennifer Lopez und Shakira auf. Zudem wird die amerikanische Nationalhymne vor dem Kick-off von Demi Lovato angestimmt.

Super Bowl 2020, Halbzeitshow: Wer ist Jennifer Lopez?

Die in New York geborene Sängerin Jennifer Lynn Lopez ist 50 Jahre alt und eine US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin. Sie war insgesamt dreimal verheiratet, erstmals ging sie den heiligen Bund der Ehe im Jahr 1997 ein.

Weltweit bekannt wurde sie dann im Laufe der Zeit durch Hits wie If you Had my Love, Love don't cost a thing und Jenny from the block. Ihr Musikrichtung lässt sich in einem Mix aus Pop, Hip-Hop, Tanzmusik und R&B ansiedeln.

Super Bowl 2020, Halbzeitshow: Wer ist Shakira?

Die kolumbianische Pop-Rock-Sängerin Shakira (42) begann zu Beginn ihrer Karriere mit spanischen und spanischen Songs, ehe ihr erstes englischsprachiges Album im Jahr 2002 auf den Markt brachte.

Sie wurde schließlich durch Titel wie Waka Waka (2010) oder Hips don't Lie (2005) weltbekannt.

Super Bowl 2020, Halbzeitshow: Der Vorbericht

Der Super Bowl 2020 wird zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs ausgespielt, für den musikalischen Teil der Halbzeit sind aber Jennifer Lopez, Shakira und Demi Lovato verantwortlich.

"Das wird ein toller Moment. Ich möchte, dass dieser Abend feiert, wer wir alle sind, und dass er uns alle zusammenbringt. Ich bin sehr aufgeregt", sagte Lopez dem Magazin Variety: "Ich denke, es gibt keinen Musiker auf der Welt, der nicht davon träumt, beim Super Bowl aufzutreten."

Auch eine politische Botschaft sei mit dem Ganzen verbunden, so Lopez weiter: "Shakira und ich sind beide sehr aufgeregt, dass wir die Chance für diesen Auftritt bekommen haben, als Latino-Frauen in Miami. Ich denke, es ist sehr wichtig für zwei Latino-Frauen in diesen Zeiten - in denen Latinos in diesem Land auf eine bestimmte Art und Weise behandelt oder gesehen werden - auf dieser Bühne zu stehen und zu zeigen, dass wir eine wunderschöne wertvolle Kultur haben, und in diesem Land etwas Notwendiges beisteuern."

Lovato, die zuletzt mit gesundheitlichen und psychischen Problemen gekämpft hatte, folgt mit der Nationalhymne beim Super Bowl auf bekannte Namen. Vor ihr hatten schon Lady Gaga, Beyonce und Whitney Houston oder Billy Joel und Neil Diamond die Hymne gesungen.

Super Bowl 2020: Die Halbzeitshow im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Der Super Bowl begeistert in die Massen, zahlreiche Fans wollen unbedingt wissen, wo 49ers vs. Kansas am Sonntag live im Stream gezeigt / übertragen wird. Goal erklärt Euch, wie Ihr das Event in voller Länge seht.

DAZN zeigt / überträgt den Super Bowl 2020 im LIVE-STREAM

Die erste und wahrscheinlich beste Option, wie Ihr den Super Bowl 2020 live im Stream anschauen könnt, ist der Ismaninger Streamingdienst DAZN. Der Sender zeigt / überträgt zum vierten Mal in Folge einen Super Bowl, bereits in den vergangenen Jahren konntet Ihr die ganze Begegnung im Endspiel um die Vince Lombardi Trophy dort anschauen.

Übrigens: Kleiner Wink für die kommende Saison, in der DAZN die NFL erneut live übertragen wird. Hier erhaltet Ihr die Infos zur Vorsaison.

Die Übertragung zum Super Bowl bei DAZN beginnt um 23.40 Uhr, also rund 50 Minuten vor dem Kick Off, welcher um 0.30 Uhr erfolgen wird. Martin Pfanner wird die Begegnung kommentieren, Markus Kuhn (Ex-NFL-Profi) und Sebastian Vollmer (Ex-NFL-Profi) stehen ihm mit Rat und Tat zur Seite.

Wenn Ihr die Live-Übertragung von DAZN anschaut, dann seht Ihr auch die ganze Halbzeitshow live und in voller Länge. Bei DAZN erhält jeder Neukunde einen Gratismonat, sodass Ihr die ganze Show auch umsonst sehen könnt.

