SSC Napoli vs. FC Red Bull Salzburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Champions League in Deutschland und Österreich

In der Champions League treffen der SSC Neapel und Red Bull Salzburg aufeinander. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Der 4. Spieltag in der Gruppe E der steht an - und dabei kämpft der gegen RB Salzburg um drei Punkte. Anstoß der Partie in der Stadt nahe dem Vesuv ist am Dienstag um 21 Uhr.

In der Gruppe E bahnt sich ein enges Rennen um die Plätze im Achtelfinale an. Neapel thront mit sieben Punkten an der Spitze, dicht gefolgt vom (6 Punkte). Salzburg hat mit aktuell drei Zählern aber noch alle Chancen auf das Weiterkommen. Einzig und allein der belgische Vertreter aus Genk hat mit momentan nur einem Punkt eher geringe Chancen aufs Weiterkommen. Das Hinspiel am 23. Oktober endete mit einem knappen 3:2-Auswärtserfolg von Napoli in Salzburg.

Ihr wollt wissen, wo das Duell zwischen dem SSC Neapel und Salzburg live übertragen wird, wo es in und Österreich im TV oder LIVE-STREAM läuft? Dann seid Ihr hier goldrichtig! Ab rund eine Stunde vor Anpfiff gibt es hier auch die Aufstellungen beider Kontrahenten. Wer wissen will, wo andere Spiele aus der Königsklasse heute gezeigt werden, findet alles dazu in unserem Programmartikel zur Champions League.

SSC Napoli vs. FC Red Bull Salzburg: Das Duell in der Champions League auf einen Blick

Duell SSC Napoli vs. FC Red Bull Salzburg Typ Champions League , Gruppe E Datum Dienstag, 5. November | 21 Uhr Ort Stadio San Paolo, Neapel ( ) Zuschauer 55.000 Plätze

Wer zeigt / überträgt SSC Napoli vs. FC Red Bull Salzburg? Die Übertragung live im TV und LIVE-STREAM

So sehr die Salzburger in dieser Saison der Champions League bereits geglänzt haben - bei einer Pleite im San Paolo könnte der Traum vom Achtelfinale schon so gut wie vorbei sein. Mindestens ein Punkt in Neapel ist daher das Ziel.

In diesem Abschnitt seid Ihr richtig, wenn ihr die Champions League verfolgen wollt. Dieses Mal verhält es sich mit der Übertragung in Deutschland und Österreich genau gleich - und jetzt erfahrt Ihr, wie!

SSC Neapel gegen live im TV in Deutschland und Österreich sehen - geht das?

ARD ? ZDF ? RTL ? Wer besitzt die Rechte an der Übertragung der Champions League? Keiner der genannten Sender. Die Champions League wird in Deutschland auch in diesem Jahr nicht live im Free-TV übertragen.

Stattdessen haben sich zwei andere Anbieter erneut die Übertragungsrechte der Königsklasse gesichert: Das sind DAZN und Sky !

DAZN zeigt insgesamt 110 von 138 CL-Spielen im LIVE-STREAM . Alle Spiele laufen beim Streamingdienst im Einzelspiel - ein Großteil davon exklusiv in voller Länge.

Sky zeigt dagegen alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz . Zusätzlich seht Ihr beim Bezahlsender pro Spieltag zwei Duelle exklusiv im Einzelspiel.

Um aber die Partie Napoli gegen Salzburg sehen zu können, gibt es natürlich eine Möglichkeit: der LIVE-STREAM von DAZN. Und jetzt erfahrt Ihr, wie.

SSC Neapel gegen RB Salzburg im LIVE-STREAM in Deutschland und Österreich - DAZN macht's möglich

Wie bereits erwähnt, DAZN zeigt Neapel gegen Salzburg exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM. Dieser startet pünktlich zum Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird.

Nur beim Streamingdienst erlebt Ihr das Salzburg-Spiel gegen Napoli live im Einzelspiel. FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel im LIVE-STREAM bei DAZN! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Champions League:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Kommentator: Christian Brugger

Christian Brugger Experte: Helge Payer

Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements? Dann könnt Ihr FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben! Wie geht das? Na, ganz leicht. Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat und genießt die komplette DAZN-Programmvielfalt 30 Tage lang gratis.

Der DAZN-Gratismonat? Lohnt sich definitiv! Ihr seht nämlich nicht nur SSC Neapel gegen den FC Red Bull Salzburg live und in voller Länge. Bei DAZN bekommt Ihr den Großteil aller Spiele der Champions League live auf Eure Bildschirme. Handy, Tablet, Smart-TV, PlayStation4 und Co. - Holt Euch die kostenlose App des Streamingdienstes:

Doch damit immer noch nicht genug. Ihr wollt Spitzenfußball pur? Dann ab zu DAZN! Der Streamingdienst überträgt neben der Königsklasse auch die Bundesliga und die Europa League sowie die Serie A , LaLiga und zahlreiche weitere Top-Ligen sowie Top-Wettbewerbe im LIVE-STREAM. Und mit dem Gratismonat seid Ihr die ersten vier Wochen kostenlos dabei!

SSC Napoli gegen FC Red Bull Salzburg: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt die Highlights der Partie SSC Napoli gegen FC Red Bull Salzburg?

Eigentlich wolltet Ihr SSC Neapel gegen den FC Red Bull Salzburg im LIVE-STREAM bei DAZN in voller Länge verfolgen? Das hat aber nicht geklappt? Nicht traurig sein. Wir haben die perfekte Alternative für Euch parat:

Die Highlights zu SSC Neapel vs. FC Red Bull Salzburg bei DAZN!

Wenn Ihr nach Schlusspfiff schnell die Höhepunkte sehen wollt, ist DAZN genau das Richtige für Euch! Der Streamingdienst zeigt Euch bereits wenige Minuten nach dem Ende der Partie eine ausführliche Zusammenfassung des Salzburg-Spiels beim SSC Neapel.

Die ausführliche Zusammenfassung reicht Euch nicht aus? Stattdessen wollt Ihr die vollen 90 Minuten noch einmal genießen? Dann seid Ihr beim Streamingdienst immer noch goldrichtig. DAZN zeigt Napoli gegen Salzburg komplett im Re-Live. Auch das Re-Live ist wenige Minuten nach dem Abpfiff auf der Plattform des Streamingdienstes verfügbar.

Doch damit noch längst nicht genug: Schließlich ist DAZN die Heimat der Champions League. Der Streamingdienst zeigt alle Highlights der Königsklasse bereits wenige Minuten nach Spielende. So seht Ihr bei DAZN auch die Highlights der Spiele, die exklusiv im Einzelspiel bei Sky laufen.

