Spanien vs. England im TV und LIVE-STREAM: Wo läuft das Finale der Frauen-WM heute?

Krönt sich England nach dem Gewinn des EM-Titels im vergangenen Jahr nun auch zum Weltmeister? Ein Sieg fehlt dazu noch, Spanien will den Triumph von Georgia Stanway und Co. im Finale der Frauen-WM 2023 aber natürlich verhindern.

Das Endspiel steigt am Sonntag (20. August) im Accor Stadium in Sydney (Australien). Der Anpfiff soll um 12 Uhr deutscher Zeit ertönen.

Spanien vs. England heute im TV und LIVE-STREAM: Wann beginnt das Finale?

Spiel Spanien - England Wettbewerb Frauen-WM 2023, Finale Datum Sonntag, 20. August 2023 Uhrzeit 12 Uhr (deutsche Zeit) Ort Sydney (Australien)

England vs. Spanien heute live schauen: Die Sender

Spanien bei der Frauen-WM 2023

Als Mitfavorit ins Turnier gestartet, feierte Spanien in der Gruppenphase zunächst zwei souveräne Siege gegen Costa Rica (3:0) und Sambia (5:0). Das Weiterkommen war damit bereits gesichert, im abschließenden Vorrundenspiel gegen Japan ging es nur noch um Platz eins. Doch den verpassten die Spanierinnen, da sie gegen starke Japanerinnen eine 0:4-Niederlage einsteckten.

Vor dem Achtelfinale gegen die Schweiz herrschten daher durchaus Zweifel, die Aitana Bonmati und Co. aber eindrucksvoll beiseite wischten: Mit 5:1 behielt Spanien die Oberhand, ehe es im Viertelfinale dann deutlich enger zuging.

Gegen die Niederlande musste Spanien in die Verlängerung, in der 111. Minute gelang Salma der erlösende Treffer zum 2:1-Sieg. Und auch im Halbfinale gegen Schweden wurde es dramatisch: Nach dem Führungstor in der 81. Minute kassierten die Spanierinnen in der 88. Minute den Ausgleich. Dank einer beeindruckenden Reaktion und dem Siegtor von Olga nur kurz darauf wurde eine weitere Verlängerung aber verhindert und der Einzug ins Finale war eingetütet.

Frauen-WM-Finale heute: Die Aufstellung von Spanien

Sobald die spanische Aufstellung vorliegt, könnt Ihr sie hier einsehen.

England bei der Frauen-WM 2023

Die Europameisterinnen starteten mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Haiti in die WM, es folgte ein Erfolg über Dänemark mit dem gleichen Ergebnis. Das abschließende Gruppenspiel gegen China wurde dann zur Gala, als Alessia Russo und Co. einen 6:1-Sieg heraus schossen und mit neun Punkten souverän ins Achtelfinale einzogen.

Dort hatte England mit Nigeria viel Mühe, nach torlosen 120 Minuten fiel die Entscheidung erst im Elfmeterschießen. Das Viertelfinale gegen Kolumbien war dann eine nicht ganz so knappe Angelegenheit, dennoch musste die Mannschaft von Trainerin Sarina Wiegman sich auch hier strecken: Einen 0:1-Rückstand drehte England noch in einen 2:1-Sieg.

Im Halbfinale durften sich die Lionesses dann mit Gastgeber Australien messen - und behielten die Oberhand. Tore von Ella Toone, Lauren Hemp und Alessia Russo sorgten für einen 3:1-Sieg und den Einzug ins Endspiel.

WM-Finale heute: Die Aufstellung von England

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen bekanntgegeben.

England vs. Spanien heute live: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 15 Siege England 6 Siege Spanien 3 Unentschieden 6 Letztes Duell England vs. Spanien 2:1 n.V. (EM-Viertelfinale 2022, 20. Juli 2022)

