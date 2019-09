Slowakei vs. Kroatien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights - So wird die EM-Qualifikation übertragen

EM-Qualifikation, 4. Spieltag: Kroatien gastiert in der Slowakei. Wir erklären Euch, wie Ihr das Duell live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 trifft die Slowakei auf die kroatische Nationalmannschaft. Das Duell wird in Trnava ausgetragen. Anstoß ist am Freitagabend um 20.45 Uhr.

Es ist ein wichtiges Spiel für : Der Vizeweltmeister steht nach drei Spielen und sechs Punkten auf Rang drei in der Gruppe E - hinter der und Tabellenführer Ungarn. Drei Punkte im Spiel gegen die Slowaken sind für die Kroaten daher enorm wichtig, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren.

Punktgleich aber mit dem besseren Torverhältnis und deshalb einen Platz vor Kroatien: die Slowakei. Die Mannschaft von Trainer Pavel Hapal konnte gegen Ungarn und Aserbaidschan gewinnen, verlor jedoch gegen Wales.

Wer holt sich den nächsten Dreier - die Slowakei oder Kroatien? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr die EM-Qualifikation heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Aufstellungen und die Highlights bei DAZN .

Slowakei vs. Kroatien: Das Duell in der EM-Qualifikation in der Übersicht

Duell Slowakei vs. Kroatien Typ EM-Qualifikation, Gruppe E Datum Freitag, 6. September | 20.45 Uhr Ort City Arena (Trnava, Slowakei) Zuschauer 19.200 Plätze

Slowakei vs. Kroatien heute live im TV verfolgen - geht das?

Wer zeigt das Duell zwischen der Slowakei und Kroatien heute live im TV? Die Antwort ist eindeutig: niemand! Kein deutscher Sender zeigt die EM-Qualifikation zwischen ausschließlich ausländischen Mannschaften live im TV. Weder die ARD oder das ZDF noch RTL, Sky oder anderen bekannte deutsche Sportsender zeigen Slowakei vs. Kroatien live im Free- oder Pay-TV.

Im deutsche Free-TV laufen ausschließlich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. RTL zeigt alle Qualifikationsspiele des DFB-Teams, ARD und ZDF dagegen alle Freundschaftsspiele sowie die Welt- und Europameisterschaften live im Free-TV.

Auf dem SMART-TV: DAZN zeigt / überträgt Slowakei vs. Kroatien heute im LIVE-STREAM

Der Streamingdienst DAZN ist Eure einzige Option, wenn Ihr das Duell zwischen der Slowakei und Kroatien heute live und in voller Länge erleben wollt. Doch wie der Name es schon verrät, zeigt DAZN die Spiele der EM-Qualifikation ausschließlich im LIVE-STREAM und nicht klassisch im TV. Ihr müsst dennoch nicht darauf verzichten, Euch das Duell auf Eurem Fernseher anzuschauen.

DAZN bringt Euch Slowakei vs. Kroatien im LIVE-STREAM auf Eurem SMART-TV! Schließlich ist die kostenlose App des Streamingdienstes auf nahezu allen modernen Fernseher verfügbar.

So könnt Ihr Slowakei vs. Kroatien im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem SMART-TV genießen:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Slowakei vs. Kroatien mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

Slowakei vs. Kroatien heute im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen - so geht's!

Ihr habt es bereits im obigen Abschnitt erfahren: DAZN ist Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr Slowakei vs. Kroatien live und in voller Länge erleben wollt. Der Streamingdienst überträgt Euch die Partie im LIVE-STREAM . Wie dies funktioniert und wie Ihr Slowakei vs. Kroatien kostenlos anschauen könnt, erklären wir Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Slowakei vs. Kroatien heute im LIVE-STREAM - und das sogar kostenlos!

Bock auf das EM-Qualifikationsspiel zwischen der Slowakei und Kroatien? Dann seid Ihr beim Streamingdienst genau richtig. DAZN zeigt Slowakei vs. Kroatien heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Dieser startet pünktlich zum Anpfiff, der 20.45 Uhr stattfinden wird.

Der Kommentator der Partie Slowakei vs. Kroatien ist:

Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements? Dann könnt Ihr Slowakei vs. Kroatien heute vollkommen kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben! Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat beim Streamingdienst und genießt die komplette DAZN-Programmvielfalt 30 Tage lang gratis.

Der DAZN-Gratismonat? Lohnt sich - aber sowas von! Ihr seht nämlich nicht nur die Slowakei gegen Kroatien live und in voller Länge. Bei DAZN bekommt Ihr zahlreiche Spiele der EM-Qualifikation live auf Eure Bildschirme. Doch damit immer noch nicht genug. Ihr wollt Spitzenfußball pur? Dann ab zu DAZN! Der Streamingdienst überträgt die Bundesliga , die Champions League und Europa League sowie die Serie A , LaLiga und vieles mehr im LIVE-STREAM. Und mit dem Gratismonat seid Ihr die ersten vier Wochen kostenlos dabei!

Slowakei vs. Kroatien heute im LIVE-STREAM bei DAZN - Habt Ihr noch Fragen zum Streamingdienst?

In unseren Übersichtsartikel bekommt Ihr alle Informationen zu DAZN. Schaut mal rein:

Slowakei vs. Kroatien: So seht Ihr die Highlights bei DAZN

Das Duell verpasst? Macht nichts. Dann empfehlen wir Euch die Highlights zu Slowakei vs. Kroatien bei DAZN . Beim Streamingdienst bekommt Ihr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff. Reicht Euch das nicht aus? Dann könnt Ihr Euch das Spiel zwischen der Slowakei und Kroatien auch nochmal komplett im RE-LIVE bei DAZN reinziehen.

Doch damit nicht genug: Bei DAZN bekommt Ihr nicht nur die Highlights zu Slowakei vs. Kroatien . Ihr seht die Zusammenfassungen aller EM-Qualifikationsspiele auf der Plattform des Streamingdienstes. Dort habt Ihr die Wahl zwischen den Highlights und dem RE-LIVE der Partien.

Ladet Euch jetzt die kostenlose DAZN-App herunter:

Slowakei vs. Kroatien: Die Aufstellungen

Wenn beide Teams ihre Startformationen rund eine Stunde vor Anpfiff der Partie veröffentlichen, erfahrt Ihr die Aufstellungen zum Duell Slowakei vs. Kroatien an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt Slowakei vs. Kroatien? Die Übertragung der EM-Qualifikation im Überblick

SLOWAKEI vs. KROATIEN im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV - ... LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

vs. : Die Tabelle der Gruppe A in der EM-Qualifikation