Marko Brkic

Sky oder RTL? FC Schalke 04 vs. SV Elversberg heute im Live Stream und live im TV sehen

Der FC Schalke 04 empfängt die SV Elversberg. Doch wo läuft die Partie - bei Sky oder RTL? GOAL sagt es Euch.

Im Rahmen des 12. Spieltags der 2. Bundesliga treffen am heutigen Samstag, den 8. November, der FC Schalke 04 und die SV Elversberg aufeinander. Das Duell geht um 13 Uhr los und wird in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ausgetragen.

GOAL verrät Euch, wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.

SkyHier live sehen!

In der Saison 2025/26 liegen die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga bei Sky und RTL. Während Sky sämtliche Spiele live zeigt, überträgt RTL lediglich eine Partie pro Spieltag - das Samstagabendspiel.

Wer also die Begegnung Schalke gegen Elversberg sehen möchte, wird ausschließlich bei Sky fündig. Die Begegnung wird ab 12.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 HD ausgestrahlt, kommentiert von Kai Dittmann.

Parallel dazu läuft die Samstagskonferenz mit den weiteren Spielen auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 HD.

Fans, die das Einzelspiel oder die Konferenz im Livestream verfolgen möchten, benötigen entweder ein SkyGo-Abo oder ein WOW-Abo.

Anstoßzeit Schalke 04 gegen Elversberg

Schalke 04 vs. Elversberg: Aufstellungen

Schalke 04 vs Elversberg Aufstellungen

Schalke 04Home team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestELV
1
L. Karius
43
M. Ayhan
4
H. Kurucay
25
N. Katic
27
F. Porath
19
K. Karaman
23
S. El-Faouzi
35
M. Wallentowitz
6
R. Schallenberg
33
V. Becker
9
M. Sylla
20
N. Kristof
31
M. Rohr
30
J. Gyamerah
19
L. Pinckert
43
F. Keidel
8
L. Poreba
25
L. Petkov
6
A. Conde
10
B. Conte
29
T. Zimmerschied
22
Y. Ebnoutalib

4-2-3-1

ELVAway team crest

S04
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Muslic

ELV
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Wagner

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Nachdem Schalke eine beeindruckende Siegesserie von fünf Spielen hingelegt hatte, musste die Mannschaft von Trainer Miron Muslic zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen den Karlsruher SC hinnehmen. Bereits zuvor war man in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit einem deutlichen 0:4 gegen den SV Darmstadt 98 ausgeschieden.

Trotz dieser Rückschläge befinden sich die Königsblauen in der 2. Bundesliga weiterhin in einer starken Ausgangsposition - aktuell auf Platz zwei.

Sky oder RTL? FC Schalke 04 vs. SV Elversberg heute im Live Stream und live im TV sehen - News über Elversberg

Mit Elversberg wartet auf Schalke ein echter Brocken und zugleich der direkte Tabellennachbar. Die Saarländer haben nach elf Spieltagen lediglich einen Punkt weniger auf dem Konto und trennten sich am vergangenen Wochenende mit 2:2 von Hannover 96.

Form

S04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

ELV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

S04

Letzte 4 Spiele

ELV

1

Sieg

1

Unentschieden

2

Siege

7

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
3/4
Beide Teams haben getroffen
4/4

Schalke 04 vs. Elversberg: Die Tabellen

0