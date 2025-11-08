Im Rahmen des 12. Spieltags der 2. Bundesliga treffen am heutigen Samstag, den 8. November, der FC Schalke 04 und die SV Elversberg aufeinander. Das Duell geht um 13 Uhr los und wird in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ausgetragen.

GOAL verrät Euch, wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Sky oder RTL? FC Schalke 04 vs. SV Elversberg heute im Live Stream und live im TV sehen

In der Saison 2025/26 liegen die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga bei Sky und RTL. Während Sky sämtliche Spiele live zeigt, überträgt RTL lediglich eine Partie pro Spieltag - das Samstagabendspiel.

Wer also die Begegnung Schalke gegen Elversberg sehen möchte, wird ausschließlich bei Sky fündig. Die Begegnung wird ab 12.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 HD ausgestrahlt, kommentiert von Kai Dittmann.

Parallel dazu läuft die Samstagskonferenz mit den weiteren Spielen auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 HD.

Fans, die das Einzelspiel oder die Konferenz im Livestream verfolgen möchten, benötigen entweder ein SkyGo-Abo oder ein WOW-Abo.

Anstoßzeit Schalke 04 gegen Elversberg

Schalke 04 vs. Elversberg: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Sky oder RTL? FC Schalke 04 vs. SV Elversberg heute im Live Stream und live im TV sehen - News über Schalke 04

Nachdem Schalke eine beeindruckende Siegesserie von fünf Spielen hingelegt hatte, musste die Mannschaft von Trainer Miron Muslic zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen den Karlsruher SC hinnehmen. Bereits zuvor war man in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit einem deutlichen 0:4 gegen den SV Darmstadt 98 ausgeschieden.

Trotz dieser Rückschläge befinden sich die Königsblauen in der 2. Bundesliga weiterhin in einer starken Ausgangsposition - aktuell auf Platz zwei.

Sky oder RTL? FC Schalke 04 vs. SV Elversberg heute im Live Stream und live im TV sehen - News über Elversberg

Mit Elversberg wartet auf Schalke ein echter Brocken und zugleich der direkte Tabellennachbar. Die Saarländer haben nach elf Spieltagen lediglich einen Punkt weniger auf dem Konto und trennten sich am vergangenen Wochenende mit 2:2 von Hannover 96.

Form

Bilanz direkte Duelle

Schalke 04 vs. Elversberg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Sky oder RTL? FC Schalke 04 vs. SV Elversberg heute im Live Stream und live im TV sehen - Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.