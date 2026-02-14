Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln heute im Live Stream und live im TV?

Am 22. Spieltag der Bundesliga treffen der VfB Stuttgart und der 1. FC Köln aufeinander. Die Partie beginnt am Samstag (14. Februar) um 18.30 Uhr und Ihr könnt sie live im TV und auch im Live-Stream verfolgen.

Die richtige Adresse dafür ist Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt das Topspiel zwischen dem VfB und dem FC heute live und exklusiv. Auf DAZN, wo die Konferenz am Samstagnachmittag zu sehen ist, wird es hingegen keine Übertragung geben.

Somit müsst Ihr auf jeden Fall ein Abo bei Sky haben, um Stuttgart gegen Köln heute live sehen zu können. Die Vorberichte beginnen bereits um 17.30 Uhr, eine Stunde später rollt dann der Ball. Moderator Sebastian Hellmann führt durch die Sendung, kommentiert wird das Samstagabendspiel auf Sky Sport Top Event oder Sky Sport Bundesliga wie gewohnt von Wolff Fuss.

Stuttgart vs. 1. FC Köln heute live im TV und Stream auf Sky oder DAZN? News zum VfB

Der VfB Stuttgart spielt eine gute Saison, kassierte am vergangenen Wochenende aber eine überraschende 1:2-Niederlage bei Abstiegskandidat St. Pauli und rutschte damit vorerst aus dem Champions-League-Rängen. Die Schwaben sind nun Fünfter und wollen gegen Köln unbedingt gewinnen, um im CL-Rennen weiterhin eine gute Ausgangsposition zu haben.

Abgesehen von der Niederlage bei St. Pauli ist Stuttgart gut drauf, zuvor hatte man vier Pflichtspielsiege in Folge gefeiert.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Köln heute im Live Stream und live im TV? News zum FC

Der FC hat eine gute Leistung gegen Top-Team RB Leipzig hinter sich, für die man sich letztlich nicht mit Punkten belohnen konnte. Köln verlor am Ende mit 1:2, aus den letzten vier Spielen gab es zwei Siege und zwei Niederlagen.

Mit 23 Punkten ist der Aufsteiger aktuell voll im Soll, der Vorsprung zu den Abstiegsplätzen ist allerdings keineswegs komfortabel.

