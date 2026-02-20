Goal.com
Bundesliga
team-logoMainz 05
MEWA Arena
team-logoHamburger SV
Alice Kopp

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburg) beim 1. FSV Mainz 05 heute im Live Stream und live im TV?

Der 1. FSV Mainz 05 trifft am Freitag in der Bundesliga auf den HSV. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga finden die Partien des 23. Spieltags statt. Der 1. FSV Mainz 05 trifft dabei am Freitag (20. Februar) auf den HSV. Der Anstoß dieses Duells erfolgt um 20.30 Uhr.

Die Mewa Arena fungiert zudem als Schauplatz für die Partie zwischen den Rheinhessen und den Hanseaten. Der 1. FSV Mainz 05 und HSV stehen nach 22 Meisterschaftsspielen bei 21 bzw. 25 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr den HSV beim 1. FSV Mainz 05 im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

Das Duell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem HSV ist live bei Sky zu sehen. Ihr könnt das Spiel im TV oder im LIVE STREAM verfolgen. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie in UHD/HDR. Anschließend wird die Partie aus der Mewa Arena auf Sky Bundesliga 1 und auf Sky Sport Top Event gezeigt. Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren, moderiert wird die Sendung von Mara Mones.

Voraussetzung für den Empfang ist ein aktives Sky-Abonnement inklusive Sky Go. Alternativ könnt Ihr auf WOW zurückgreifen – das Abo kostet derzeit 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Laufzeit.

Spiel1. FSV Mainz 05 – HSV
WettbewerbBundesliga, 23. Spieltag
DatumFreitag, 20. Februar 2026
Uhrzeit20.30 Uhr
OrtMewa Arena (Mainz)

Anstoßzeit HSV (Hamburg) beim 1. FSV Mainz 05

crest
Bundesliga - Bundesliga
MEWA Arena

HSV (Hamburg) beim 1. FSV Mainz 05: Aufstellungen

Mainz 05 vs Hamburger SV Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05Home team crest

3-5-2

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestHSV
33
D. Batz
48
K. Potulski
4
S. Posch
31
D. Kohr
6
K. Sano
21
D. da Costa
2
P. Mwene
10
N. Amiri
7
J. Lee
26
S. Katompa Mvumpa
20
P. Tietz
1
D. Heuer Fernandes
8
D. Elfadli
17
W. Omari
25
J. Torunarigha
20
F. Vieira
18
B. Jatta
27
P. Otele
28
M. Muheim
21
N. Remberg
11
Ransford Königsdörffer
9
R. Glatzel

3-4-2-1

HSVAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • U. Fischer

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Polzin

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über den 1. FSV Mainz 05

Der 1. FSV Mainz 05 unterlag vor einer Woche bei Borussia Dortmund mit 0:4. Damit riss eine Serie der Rheinhessen mit drei vollen Erfolgen. Nach einem 1:2 in Köln fädelten sie ein 3:1 gegen den VfL Wolfsburg, ein 2:1 in Leipzig sowie ein 2:0 gegen den FC Augsburg ein.

News über den HSV

Der HSV ist hingegen seit fünf Bundesliga-Auftritten ungeschlagen. Zuerst verzeichneten die Hamburger zwei Nullnummern gegen Gladbach sowie bei St. Pauli, danach gelang ein 2:2 gegen den FC Bayern. Es folgten ein 2:0 in Heidenheim sowie am Samstag ein 3:2 gegen Union Berlin.

Form

M05
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

HSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

M05

Letzte 5 Spiele

HSV

2

Siege

2

Unentschieden

1

Sieg

6

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

HSV (Hamburg) beim 1. FSV Mainz 05: Die Tabellen

HSV (Hamburg) beim 1. FSV Mainz 05 live anschauen: Nützliche Links

0