In der Bundesliga finden die Partien des 23. Spieltags statt. Der 1. FSV Mainz 05 trifft dabei am Freitag (20. Februar) auf den HSV. Der Anstoß dieses Duells erfolgt um 20.30 Uhr.

Die Mewa Arena fungiert zudem als Schauplatz für die Partie zwischen den Rheinhessen und den Hanseaten. Der 1. FSV Mainz 05 und HSV stehen nach 22 Meisterschaftsspielen bei 21 bzw. 25 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr den HSV beim 1. FSV Mainz 05 im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburg) beim 1. FSV Mainz 05 heute im Live Stream und live im TV?

Das Duell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem HSV ist live bei Sky zu sehen. Ihr könnt das Spiel im TV oder im LIVE STREAM verfolgen. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie in UHD/HDR. Anschließend wird die Partie aus der Mewa Arena auf Sky Bundesliga 1 und auf Sky Sport Top Event gezeigt. Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren, moderiert wird die Sendung von Mara Mones.

Voraussetzung für den Empfang ist ein aktives Sky-Abonnement inklusive Sky Go. Alternativ könnt Ihr auf WOW zurückgreifen – das Abo kostet derzeit 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Laufzeit.

Spiel 1. FSV Mainz 05 – HSV Wettbewerb Bundesliga, 23. Spieltag Datum Freitag, 20. Februar 2026 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Mewa Arena (Mainz)

Anstoßzeit HSV (Hamburg) beim 1. FSV Mainz 05

Bundesliga - Bundesliga MEWA Arena

HSV (Hamburg) beim 1. FSV Mainz 05: Aufstellungen

News über den 1. FSV Mainz 05

Der 1. FSV Mainz 05 unterlag vor einer Woche bei Borussia Dortmund mit 0:4. Damit riss eine Serie der Rheinhessen mit drei vollen Erfolgen. Nach einem 1:2 in Köln fädelten sie ein 3:1 gegen den VfL Wolfsburg, ein 2:1 in Leipzig sowie ein 2:0 gegen den FC Augsburg ein.

News über den HSV

Der HSV ist hingegen seit fünf Bundesliga-Auftritten ungeschlagen. Zuerst verzeichneten die Hamburger zwei Nullnummern gegen Gladbach sowie bei St. Pauli, danach gelang ein 2:2 gegen den FC Bayern. Es folgten ein 2:0 in Heidenheim sowie am Samstag ein 3:2 gegen Union Berlin.

Form

Bilanz direkte Duelle

HSV (Hamburg) beim 1. FSV Mainz 05: Die Tabellen

