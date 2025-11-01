In der Bundesliga gehen die Spiele der neunten Runde über die Bühne. Dabei bekommt es der FC Bayern München am Samstag (1. November) mit Bayer Leverkusen zu tun. Der Anpfiff dieser Partie erfolgt um 18.30 Uhr.

Zudem dient Allianz Arena als Kulisse des Klassikers zwischen dem FCB und der Werkself. Der FC Bayern München und Bayer Leverkusen halten bei 24 und 17 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt Euch das Heimspiel vom FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen bei Sky und mit dem Kommentar von Wolff Fuss im TV und LIVE STREAM ansehen.

Die Vorberichte zur Begegnung in der Allianz Arena auf Sky Sport Bundesliga HD beginnen um 17.30 Uhr und jene bei Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie bei Sky Sport Top Event HD um 17.45 Uhr. Letztere Startzeit gilt auch für den Tactical Feed bei Sky Sport Bundesliga 3 HD.

Möchtet Ihr das Duell zwischen dem FCB und der Werkself via TV mitverfolgen, benötigt Ihr ein Abo – dieses gilt ebenso für Sky Go. Alternativ könnt Ihr WOW Jahres- und Monatsverträge für 29,99 Euro bzw. 44,99 Euro pro Monat erwerben.

Spiel FC Bayern München – Bayer Leverkusen Wettbewerb Bundesliga, 9. Spieltag Datum Samstag, 1. November 2025 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Allianz Arena (München)

Anstoßzeit FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

FC Bayern München vs Bayer Leverkusen: Aufstellungen

News über den FC Bayern München

Der FC Bayern München gewann alle bisherigen Auftritte in der Bundesliga 2025/26.

So war für die Mannschaft von Vincent Kompany etwa der September mit einem 4:0 gegen Werder Bremen geendet.

Anschließend hatte der FCB ein 3:0 bei Eintracht Frankfurt, ein 2:1 gegen den BVB sowie am Samstag ein 3:0 bei Gladbach gefeiert.

News über Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen hatte am 21. September mit einem 1:1 gegen Gladbach zum bislang letzten Mal Punkte liegen lassen.

Anschließend hatte die Elf von Kasper Hjulmand zuerst ein 2:1 bei St. Pauli sowie ein 2:0 gegen Union Berlin eingefädelt.

Danach gelangen der Werkself bisher ein 4:3 in Mainz sowie am Sonntag ein 2:0 gegen den SC Freiburg.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Bayern München vs Bayer Leverkusen: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen live anschauen: Nützliche Links