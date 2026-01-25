Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoBorussia Moenchengladbach
Borussia-Park
team-logoVfB Stuttgart
Alice Kopp

Gladbach trifft am Sonntag in der Bundesliga auf den VfB Stuttgart. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga steht der 19. Spieltag auf dem Programm. Borussia Mönchengladbach trifft dabei am Sonntag (25. Januar) auf den VfB Stuttgart. Der Anpfiff ertönt um 15.30 Uhr.

Der Borussia-Park dient zudem als Kulisse für die Partie zwischen den Fohlen und den Schwaben. Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart stehen bei 20 bzw. 33 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart heute im Live Stream und live im TV?

Das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart wird bei DAZN übertragen und ist sowohl im TV als auch im LIVE STREAM zu sehen. Tom Kirsten kommentiert die Partie, während Lukas Schönmüller die Moderation übernimmt und Turid Knaak als Expertin im Einsatz ist. Die Vorberichterstattung zum Duell startet um 14.45 Uhr. 

Um die Begegnung zwischen den Fohlen und den Schwaben verfolgen zu können, ist das Unlimited-Paket erforderlich, das aktuell 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung kostet.

SpielBorussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart
WettbewerbBundesliga, 19. Spieltag
DatumSonntag, 25. Januar 2026
Uhrzeit15.30 Uhr
OrtBorussia-Park (München)

Anstoßzeit Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart

crest
Bundesliga - Bundesliga
Borussia-Park

Ort und Zeit des Spiels.

Borussia Mönchengladbach vs VfB Stuttgart: Aufstellungen

Borussia Moenchengladbach vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia MoenchengladbachHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestVFB
33
M. Nicolas
16
P. Sander
30
N. Elvedi
14
K. Takai
20
L. Netz
9
F. Honorat
29
J. Scally
27
R. Reitz
6
Y. Engelhardt
10
F. Neuhaus
15
H. Tabakovic
33
Alexander Nübel
7
M. Mittelstaedt
3
R. Hendriks
24
J. Chabot
4
J. Vagnoman
16
A. Karazor
18
J. Leweling
6
A. Stiller
10
Chris Führich
28
N. Nartey
9
E. Demirovic

4-2-3-1

VFBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • E. Polanski

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Hoeness

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Borussia Mönchengladbach

Nach einem 4:0 gegen den FC Augsburg zum Wiederauftakt schlitterte Borussia Mönchengladbach in ein 1:5 bei Hoffenheim. Anschließend verzeichneten die Fohlen eine Nullnummer beim HSV.

News über den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart trennte sich am Sonntag von Union Berlin mit 1:1. Damit teilten die Schwaben zum zweiten Mal binnen vier Meisterschaftsspielen die Punkte. Denn einer Nullnummer gegen Hoffenheim folgten zunächst ein 4:1 in Leverkusen sowie ein 3:2 gegen Eintracht Frankfurt.

Form

BMG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

BMG

Letzte 5 Spiele

VFB

2

Siege

0

Unentschieden

3

Siege

6

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Borussia Mönchengladbach vs VfB Stuttgart: Die Tabellen

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart live anschauen: Nützliche Links

0