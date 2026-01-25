In der Bundesliga steht der 19. Spieltag auf dem Programm. Borussia Mönchengladbach trifft dabei am Sonntag (25. Januar) auf den VfB Stuttgart. Der Anpfiff ertönt um 15.30 Uhr.

Der Borussia-Park dient zudem als Kulisse für die Partie zwischen den Fohlen und den Schwaben. Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart stehen bei 20 bzw. 33 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart heute im Live Stream und live im TV?

Das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart wird bei DAZN übertragen und ist sowohl im TV als auch im LIVE STREAM zu sehen. Tom Kirsten kommentiert die Partie, während Lukas Schönmüller die Moderation übernimmt und Turid Knaak als Expertin im Einsatz ist. Die Vorberichterstattung zum Duell startet um 14.45 Uhr.

Um die Begegnung zwischen den Fohlen und den Schwaben verfolgen zu können, ist das Unlimited-Paket erforderlich, das aktuell 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung kostet.

Spiel Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart Wettbewerb Bundesliga, 19. Spieltag Datum Sonntag, 25. Januar 2026 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Borussia-Park (München)

Nach einem 4:0 gegen den FC Augsburg zum Wiederauftakt schlitterte Borussia Mönchengladbach in ein 1:5 bei Hoffenheim. Anschließend verzeichneten die Fohlen eine Nullnummer beim HSV.

Der VfB Stuttgart trennte sich am Sonntag von Union Berlin mit 1:1. Damit teilten die Schwaben zum zweiten Mal binnen vier Meisterschaftsspielen die Punkte. Denn einer Nullnummer gegen Hoffenheim folgten zunächst ein 4:1 in Leverkusen sowie ein 3:2 gegen Eintracht Frankfurt.

