Bundesliga
team-logoBayer Leverkusen
BayArena
team-logoVfB Stuttgart
Alice Kopp

Bayer Leverkusen trifft am Samstag in der Bundesliga auf den VfB Stuttgart. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga steht die 16. Runde auf dem Programm. Bayer Leverkusen trifft dabei am Samstag (10. Januar) auf den VfB Stuttgart. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr.

Die BayArena dient zudem als Kulisse für die Partie zwischen der Werkself und den Schwaben. Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart stehen bei 29 bzw. 26 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt Euch das Heimspiel von Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart bei Sky – mit Kommentar von Wolff Fuss – im TV und LIVE STREAM ansehen. Lothar Matthäus und Julia Simic fungieren als Experten, Sebastian Hellmann zeichnet sich für die Moderation verantwortlich. Die Vorberichte zur Begegnung in der BayArena starten auf Sky Sport Bundesliga HD um 17.30 Uhr, auf Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie bei Sky Sport Top Event HD um 17.45 Uhr.

Möchtet Ihr das Duell zwischen der Werkself und den Schwaben im TV verfolgen, benötigt Ihr ein Abo – dieses gilt auch für Sky Go. Alternativ könnt Ihr WOW als Jahres- oder Monatsabo buchen – für 29,99 Euro bzw. 44,99 Euro pro Monat.

SpielBayer Leverkusen – VfB Stuttgart
WettbewerbBundesliga, 16. Spieltag
DatumSamstag, 10. Januar 2025
Uhrzeit18.30 Uhr
OrtBayArena (Leverkusen)

Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart

crest
Bundesliga - Bundesliga
BayArena

Ort und Zeit des Spiels.

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer LeverkusenHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestVFB
1
M. Flekken
4
J. Quansah
5
Loic Badé
44
Jeanuël Belocian
8
R. Andrich
10
M. Tillman
7
J. Hofmann
20
A. Grimaldo
13
Arthur
24
A. Garcia
14
P. Schick
33
Alexander Nübel
7
M. Mittelstaedt
24
J. Chabot
4
J. Vagnoman
3
R. Hendriks
6
A. Stiller
28
N. Nartey
16
A. Karazor
18
J. Leweling
10
Chris Führich
26
D. Undav

4-2-3-1

VFBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • K. Hjulmand

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Hoeness

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen verabschiedete sich mit zwei Dreiern in die Winterpause. Denn nach einem 2:0 gegen den 1. FC Köln gelang der Werkself ein 3:1 in Leipzig.

News über den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart beendete im jüngsten Auswärtsspiel mit einem 4:0 in Bremen eine Serie mit einem Punkt aus drei Liga-Partien. Es folgte vor der Pause eine Nullnummer gegen Hoffenheim.

Form

B04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

B04

Letzte 5 Spiele

VFB

3

Siege

2

Unentschieden

0

Siege

11

Erzielte Tore

9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der Bundesliga sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart live anschauen: Nützliche Links

