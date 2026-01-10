In der Bundesliga steht die 16. Runde auf dem Programm. Bayer Leverkusen trifft dabei am Samstag (10. Januar) auf den VfB Stuttgart. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr.

Die BayArena dient zudem als Kulisse für die Partie zwischen der Werkself und den Schwaben. Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart stehen bei 29 bzw. 26 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt Euch das Heimspiel von Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart bei Sky – mit Kommentar von Wolff Fuss – im TV und LIVE STREAM ansehen. Lothar Matthäus und Julia Simic fungieren als Experten, Sebastian Hellmann zeichnet sich für die Moderation verantwortlich. Die Vorberichte zur Begegnung in der BayArena starten auf Sky Sport Bundesliga HD um 17.30 Uhr, auf Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie bei Sky Sport Top Event HD um 17.45 Uhr.

Möchtet Ihr das Duell zwischen der Werkself und den Schwaben im TV verfolgen, benötigt Ihr ein Abo – dieses gilt auch für Sky Go. Alternativ könnt Ihr WOW als Jahres- oder Monatsabo buchen – für 29,99 Euro bzw. 44,99 Euro pro Monat.

Spiel Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart Wettbewerb Bundesliga, 16. Spieltag Datum Samstag, 10. Januar 2025 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort BayArena (Leverkusen)

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

News über Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen verabschiedete sich mit zwei Dreiern in die Winterpause. Denn nach einem 2:0 gegen den 1. FC Köln gelang der Werkself ein 3:1 in Leipzig.

News über den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart beendete im jüngsten Auswärtsspiel mit einem 4:0 in Bremen eine Serie mit einem Punkt aus drei Liga-Partien. Es folgte vor der Pause eine Nullnummer gegen Hoffenheim.

Form

Bilanz direkte Duelle

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

