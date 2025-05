Der 1. FC Heidenheim und die SV Elversberg bestreiten heute das Hinspiel in der Bundesliga-Relegation. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Für den Großteil der Erst- und Zweitligisten ist die Saison 2024/25 vorbei. Der 1. FC Heidenheim und die SV Elversberg streiten in der Relegation jedoch noch um das letzte verbliebene Ticket für die Bundesliga. Am heutigen Donnerstag, den 22. Mai, findet um 20.30 Uhr in der Voith-Arena (Heidenheim) das Hinspiel statt.

Sky, DAZN oder Sat1? Wer zeigt / überträgt 1. FC Heidenheim vs. SV Elversberg (Relegation) heute im Live Stream und live im Free TV?

In Sachen Übertragung gibt es heute mehrere Anlaufstellen. Was die Übertragung im Free-TV betrifft, ist Sat.1 der richtige Ansprechpartner. Zudem wird auch ein kostenloser Livestream bei ran.de angeboten.

Aber auch Sky hält die Übertragungsrechte an der Relegation und zeigt Heidenheim gegen Elversberg bei Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Top Event.

Parallel dazu wird bei Sky auch ein kostenpflichtiger Livestream zur Verfügung gestellt. Dafür wird ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zu WOW benötigt.

1. FC Heidenheim vs. Elversberg: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 25 C. Negele

13 Frans Krätzig

36 L. Janes Verletzungen und Sperren 26 A. Sicker

News über 1. FC Heidenheim

Heidenheim schloss die Bundesliga-Saison mit 29 Punkten auf Platz 16 ab. Zuletzt kassierte man eine 1:4-Pleite gegen Werder Bremen.

News über Elversberg

Die SV Elversberg ist eine der größten Sensationen der vergangenen Jahre und kann gegen Heidenheim den dritten Aufstieg innerhalb von vier Jahren schaffen. Am Ende fehlte nur ein Punkt auf den direkten Aufstieg.

Form

Bilanz direkte Duelle

HDH Letzte 2 Spiele ELV 1 Sieg 1 Unentschieden 0 Siege Elversberg 1 - 1 FC Heidenheim

FC Heidenheim 1 - 0 Elversberg 2 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

1. FC Heidenheim vs. Elversberg: Die Tabellen

