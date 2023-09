"Schlechtester Karriereschritt": Mario Götze bereut sein BVB-Comeback

Auf sein zweites Engagement beim BVB hätte Mario Götze rückblickend lieber verzichtet.

WAS IST PASSIERT? Mario Götze blickte auf seine Rückkehr zum BVB zurück und wünscht sich aus heutiger Sicht, er hätte damals einen anderen Weg eingeschlagen. Der Mittelfeldspieler sprach bei "Spielmacher - Der EM-Talk von Sebastian Hellmann 360Media" über seinen "schlechtesten Karriereschritt"

WAS WURDE GESAGT? "Es ist wahrscheinlich schon die Entscheidung, nach Dortmund zurückzugehen", schilderte der heutige SGE-Profi. "Da hätte ich eine andere Entscheidung treffen sollen. Ich hatte ja ein, zwei andere Optionen und war auch bei Jürgen (Klopp) in Liverpool. Für mich wäre der Schritt ins Ausland nach Dortmund und Bayern gut gewesen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Götze stammt aus der BVB-Jugend und wechselte 2013 nach zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften zur Konkurrenz nach München. Bei den Bayern konnte der 31-Jährige die hohen Erwartungen selten erfüllen und entschied sich drei Jahre später zu einer Rückkehr nach Dortmund. Doch auch bei der Borussia fand der gebürtige Memminger nicht wieder zu alter Stärke. "So war ich halt wieder in einem ähnlichen Kosmos", äußerte sich der Weltmeister von 2014 zu den Gründen.

Aktuell spielt Götze für Eintracht Frankfurt und gilt dort als einer der unumstrittenen Stamm-und Führungsspieler.

