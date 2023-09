Sein größter Erfolg? Liverpool-Trainer Jürgen Klopp überrascht mit emotionaler Aussage

Liverpools Trainer sprach während der Länderspielpause auf einer Veranstaltung in Mainz. Dabei wusste er duchaus zu verblüffen.

WAS IST PASSIERT? Jürgen Klopp hat mit Borussia Dortmund das Double gewonnen und mit dem FC Liverpool die Champions League. Sein größter sportlicher Erfolg bleibe aber der Aufstieg mit dem FSV Mainz 05 in die Bundesliga, erklärte er am Wochenende anlässlich des Abschieds von der alten Südtribüne im legendären Mainzer Bruchwegstadion.

WAS WURDE GESAGT? "Zum damaligen Zeitpunkt hat niemand Mainz 05 in der Bundesliga gebraucht. Wir waren eine Mannschaft mit Spielern, die die zweite Chance bekommen haben. Deren Karriere schon halbwegs zu Ende war", wandte sich Klopp von einer eigens aufgebauten Bühne an die Fans. "Am Ende haben wir es geschafft, nachdem wir zweimal grandios gescheitert waren. Die Voraussetzungen waren so schlecht, dass es der größte Erfolg war, den ich jemals hatte. Es hat uns niemand das wirklich zugetraut."

WAS IST DER HINTERGRUND? Klopp hatte als Trainer mit Mainz zweimal den Aufstieg in die Bundesliga knapp verpasst, ehe das Kunststück 2004 endlich gelang. 2008 ging Klopp zu Borussia Dortmund, wo er Deutscher Meister und Pokalsieger wurde. 2015 schloss sich der heute 56-Jährige dem FC Liverpool an. Mit den Engländern gewann er 2019 die Champions League.