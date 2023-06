Eintracht Frankfurt: Mario Götze verlängert seinen Vertrag vorzeitig

Klares Bekenntnis von Mario Götze: Er bleibt der SGE mittelfristig erhalten.

WAS IST PASSIERT? Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Mittelfeldstar Mario Götze vorzeitig verlängert. Einen Tag vor dem Pokalfinale verkündeten die Hessen, dass der Weltmeister von 2014 für ein weiteres Jahr unterschrieben hat. Götze ist nun bis 2026 an die Eintracht gebunden.

WAS WURDE GESAGT? Götze sagte: "Vom ersten Tag an fühle ich mich bei Eintracht Frankfurt sehr wohl. Ich habe den Verein und die Stadt ins Herz geschlossen. Ich sehe mich auch in Zukunft hier und will mit meiner vorzeitigen Vertragsverlängerung für Klarheit sorgen." Er sei "vom großen Potenzial der Eintracht nach wie vor fest überzeugt."

WAS IST DER HINTERGRUND? In den vergangenen Tagen hatte es leichte Spekulationen um einen Wechsel Götzes gegeben. So hatten Sport1 und die Bild berichtet, Götze habe eine Ausstiegsklausel in seinem alten Vertrag, die allerdings auch nur gegriffen hätte, wenn die Frankfurter sich nicht für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert hätten.

Als Tabellensiebter der Bundesliga ist die Eintracht für die Conference League qualifiziert und kann mit einem Sieg im Pokalfinale gegen RB Leipzig am Samstagabend die Teilnahme an der Europa League eintüten.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Götze, der nicht im Kader von Bundestrainer Hansi Flick für die anstehenden Länderspiele steht, schaffte einst bei Borussia Dortmund den Durchbruch und wechselte 2013 für 37 Millionen Euro zum FC Bayern.

2016 kehrte er für 22 Millionen Euro zum BVB zurück. 2020 folgte sein ablösefreier Transfer zu PSV, ehe ihn die SGE im Vorjahr für drei Millionen Euro verpflichtete.