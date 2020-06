Schalke 04, alle News und Gerüchte: Neue Planungen auf der Torhüterposition, wen holt S04?

Der FC Schalke 04 beschäftigt sich derzeit intensiv damit, wer in der kommenden Saison 2020/21 zwischen den Pfosten steht. Alle S04-News am Mittwoch.

Beim ist die Torhüterposition das beherrschende Thema der vergangenen Tage. Offenbar laufen die Planungen des Bundesligisten für die neue Saison auf Hochtouren.

Alexander Nübel geht zum , Markus Schubert patzt zu häufig. Nun denkt S04 über einige Keeper von Ligakonkurrenten nach.

Außerdem: Weston McKennie drohen möglicherweise DFB-Strafen für seinen Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt in Amerika, dennoch will er auch in Zukunft weiter Stellung beziehen.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 vom heutigen Mittwoch auf einen Blick.

FC Schalke 04 an Alexander Schwolow vom dran? Keeper äußert sich zu seiner Zukunft

Der FC Schalke 04 hat angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Torhüter Alexander Schwolow (SC Freiburg). Der SCF-Schlussmann fühlt sich im Breisgau allerdings pudelwohl.

"Generell tut es gut, wenn man gefragt ist, aber ich gehe das alles gelassen an", sagte der Keeper des Bundesligisten der dpa . "Ich habe keinen Grund, mir einen Kopf zu machen."

Schwolow steht noch bis 2022 in Freiburg unter Vertrag. Zuletzt wurden Amsterdam oder Lissabon mit ihm in Verbindung gebracht.

FC Schalke 04: Offenbar neue Planungen auf der Torhüterposition

Der FC Schalke 04 hat seine ursprünglich angedachten Planungen für die Torhüterposition zur Saison 2020/21 angeblich über den Haufen geworfen. Dies berichtet die Bild .

Eigentlich sollten Markus Schubert, Rückkehrer Ralf Fährmann und die Nummer drei Michael Langer das Torwarttrio bilden, dies soll nun nicht mehr der Plan sein. Angeblich will man Schubert anderswo die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu sammeln.

Als Kandidaten für einen Transfer nach Gelsenkirchen nennt die Bild indes Zack Steffen ( ), der derzeit von ManCity in die verliehen ist. Zuletzt brachte die Bild zusammen mit der Sport Bild auch die Namen von Mark Flekken (SC Freiburg), Gregor Kobel ( ) und Sven Ulreich (FC Bayern München) ins Gespräch.

Schalke-Sportchef Jochen Schneider: "Müssen aufhören, Opfer der Bundesliga zu sein"

Sportvorstand Jochen Schneider das Team von Schalke 04 aufgefordert, endlich die "Opfer"-Rolle abzulegen. "Wir haben - bei allem Respekt - in einer Woche gegen Augsburg, Düsseldorf und Bremen verloren", sagte Schneider (49) in der Sport Bild : "Wir müssen uns der Situation bewusst sein und aufhören, das Opfer der Bundesliga zu sein."

Die Königsblauen sind seit elf Spielen sieglos und haben alle vier Partien nach der Coronapause verloren. Schneider stärkte Trainer David Wagner (Vertrag bis 2022) öffentlich zwar den Rücken, doch in den Medien werden bereits Namen möglicher Nachfolger gehandelt. Die Sport-Bild brachte Raul ins Spiel, der aktuell die zweite Mannschaft von trainiert. Der Spanier spielte von 2010 bis 2012 auf Schalke und eroberte die Fanherzen im Sturm.

"Traue mir die Bundesliga zu": Ex-Schalker Chinedu Obasi hofft auf Rückkehr in die Bundesliga

Chinedu Obasi hofft auf eine Rückkehr zur TSG Hoffenheim. "Ich will wieder angreifen. Ich traue mir die Bundesliga zu", sagte der 34-Jährige im Gespräch mit der Bild .

Demnach hätte er bereits eine Zusage gehabt, bei der U23 der Hoffenheimer mitzutrainieren, ehe die Corona-Pause die Pläne durchkreuzte. In Heidelberg arbeitet er momentan daran, im Falle eines passenden Angebots einsatzbereit zu sein.

Obasi ist sich sicher, auch im fortgeschrittenen Alter für viele Teams noch eine Verstärkung zu sein: "Ich habe Erfahrung, kann Fußball spielen, weiß, was man braucht und was ich kann. Ich bin fit, brauche nur eine Chance, das zu zeigen. Dann sollen sich die Leute selbst ein Bild machen."

Schalke 04: McKennie will Protest fortsetzen und nimmt Strafen in Kauf

US-Nationalspieler Weston McKennie will seinen Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus fortsetzen und auch mögliche Strafen in Kauf nehmen. Er werde dem getöteten Afroamerikaner George Floyd weiter "meine Anerkennung zollen", sagte der Mittelfeldspieler des Bundesligisten Schalke 04 dem US-Magazin Forbes : "Wenn ich die Konsequenzen dafür tragen muss, dass ich meine Meinung äußere, meine Gefühle äußere, für das aufstehe, an das ich glaube, dann muss ich das tun."

McKennie berichtete, dass Schiedsrichter Felix Zwayer ihn während des Spiels aufgefordert habe, die Armbinde mit der Aufschrift "Justice for George" abzunehmen. Er habe sich geweigert. "Es gibt eine Regel in der Liga, dass du keine politischen Botschaften verbreiten sollst. Wenn du dies wirklich als politische Botschaft sehen willst, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll", erklärte der 21-Jährige: "Die Liga predigt immer: Sag nein zu Rassismus. Also dachte ich, das wäre kein Problem."

McKennie kündigte an, über die sozialen Netzwerke ein Video zu verbreiten, in dem Polizeigewalt gegen Schwarze zu sehen sei. Darin sollen auch andere Sportler zu Wort kommen. Der Schalker hatte wie mehrere andere Bundesligaprofis am Pfingstwochenende Gerechtigkeit für Floyd gefordert. Der 46-Jährige war vor einer Woche in Minneapolis bei einem brutalen Polizeieinsatz zu Tode gekommen. Die Tat löste Proteste in vielen US-Städten aus, es kam zu schweren Krawallen.

FC Schalke 04 holt offenbar Keeper Daniel Rose vom

Der FC Schalke 04 steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des 16-jährigen Torwarts Daniel Rose vom FC Everton. Laut der BBC haben sich Klub und Spieler auf einen Wechsel geeinigt. Zuvor soll Rose ein Vertragsangebot von Everton ausgeschlagen haben.

Der irische U17-Nationalkeeper spielt derzeit in Evertons Nachwuchsabteilung. Für die Profis kam er noch nicht zum Einsatz. Auch bei Schalke wäre er zunächst wohl für den Nachwuchs eingeplant. Hier geht's zur kompletten News .