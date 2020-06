Schalke 04, alle News und Gerüchte: S04 lässt Kaufoption für Todibo verstreichen und will Juan Miranda wohl halten

Schalke 04 hat die Kaufoption für Jean-Clair Todibo verstreichen lassen. Derweil möchte man Juan Miranda wohl halten. Alle S04-News.

Die Krise beim verschärft sich immer weiter: Das 0:1 gegen war das elfte Spiel in Folge ohne Sieg. Trotzdem stärkte mit Markus Babbel ein Kollege S04-Trainer David Wagner den Rücken.

Sportvorstand Jochen Schneider drohte nach der Niederlage mit Konsequenzen und bestätigte, dass S04 die Kaufoption für Barca-Leihgabe Jean-Clair Tobido verstreichen lassen hat. Juan Miranda soll hingegen wohl über das Saisonende hinaus bei den Knappen bleiben.

Außerdem erklärte Oliver Kahn, dass der FC Bayern Schalke-Torwart Alexander Nübel nach seinem Wechsel nicht verleihen möchte. Und: Der DFB ermittelt nach seiner Solidaritätsbekundung mit dem durch Polizeigewalt ums Leben gekommenen George Floyd unter anderem gegen Weston McKennie.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 vom heutigen Montag.

Alle Neuigkeiten aus den vergangenen Tagen findet Ihr unter folgenden Links:

Schalke 04 lässt Kaufoption für Jean-Clair Todibo verstreichen - Schneider droht mit Konsequenzen

Der FC Schalke 04 hat die Frist für eine feste Verpflichtung von Leihgabe Jean-Clair Todibo vom auslaufen lassen. Das bestätigte Sportvorstand Jochen Schneider. Zudem drohte der 49-Jährige nach der Serie von elf Spielen ohne Sieg mit Konsequenzen.

Mehr Teams

In einem Interview mit der WAZ betonte er: "Wir werden einige notwendige Entscheidungen treffen müssen." Bereits deutet sich an, dass Verteidiger Todibo S04 zum Saisonende verlassen wird. "Die Frist ist gestern abgelaufen. Wir besitzen jetzt keine Kaufoption mehr", bestätigte Schneider.

Der Schalke-Boss erklärte zudem, dass die Verhandlungen über mögliche Vertragsverlängerungen mit Daniel Caligiuri und Benjamin Stambouli derzeit auf Eis liegen. Beide Spieler sind nur noch bis Monatsende an die Königsblauen gebunden, Schneider möchte vor einer Entscheidung jedoch die kommenden Spiele abwarten.

Der Manager bestärkte: "Jetzt müssen wir erst einmal Ergebnisse erzielen und die Saison noch einigermaßen vernünftig beenden - soweit das überhaupt noch möglich ist."

Schalke 04 will wohl Barca-Leihgabe Juan Miranda halten

Der FC Schalke 04 möchte Leihgabe Juan Miranda vom FC Barcelona wohl über das Saisonende hinaus halten. Wie die spanische Tageszeitung Sport berichtet, haben die Gelsenkirchener Barca darum gebeten, die Leihe des 20-Jährigen fortzuführen.

Bis 2021 ist Miranda an die Königsblauen ausgeliehen, die Blaugrana haben jedoch die Option, das Gastspiel vorzeitig im Sommer zu beenden. Dem Bericht zufolge möchte Barcelona die kommenden Wochen abwarten, ehe sie eine Entscheidung treffen. Zuletzt war berichtet worden, dass Miranda zum Saisonende nach Katalonien zurückkehren sollte.

In der laufenden Saison kommt der Verteidiger auf nur sieben Einsätze für die Knappen und legte dabei ein Tor auf. Bei der 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen am vergangenen Samstag stand Miranda zum ersten Mal seit Ende Dezember wieder in der Startaufstellung von Trainer David Wagner.

Schalke 04: FC Bayern will Alexander Nübel nicht verleihen

Oliver Kahn, Vorstandsmitglied bei Bayern München, hat die Verpflichtung von Alexander Nübel von Scalke 04 verteidigt und gleichzeitig eine Leihe des 23 Jahre alten Torhüters ausgeschlossen. "Hier denkt niemand an eine Ausleihe, wir sind alle froh, dass Alex zu uns kommt", sagte Kahn am Sonntagabend bei Sky90: "Es gibt nichts Besseres, als zwei exzellente Torhüter zu haben."

Zu weiteren Transfers wollte sich Kahn nicht äußern. Sowohl der umworbene Leroy Sane ( ) als auch Kai Havertz ( ) stünden bei anderen Vereinen unter Vertrag. Zudem sei nun nicht der Zeitpunkt, um öffentlich über millionenschwere Transfers zu diskutieren, meinte der 50-Jährige mit Verweis auf die Coronakrise.

DFB-Kontrollausschuss wird Protestaktionen von McKennie und Co. "eingehend prüfen"

Die Proteste in der gegen Rassismus und Polizeigewalt werden zeitnah vom Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) geprüft. "Im Laufe der nächsten Tage", kündigte der Kontrollausschuss-Vorsitzende Anton Nachreiner an, werde man sich "diesen Vorkommnissen annehmen und die Sachverhalte entsprechend prüfen."

Nach dem Tod eines schwarzen US-Bürgers hatten Weston McKennie (Schalke 04) sowie Jadon Sancho und Achraf Hakimi (beide ) mit Botschaften am Arm und auf dem T-Shirt ("Justice for George") reagiert. Solche Äußerungen sind laut Regelwerk eigentlich verboten. Zudem demonstrierte Marcus Thuram ( ) mit einem Kniefall seine Solidarität.

Schalke angeblich an Keeper Ivo Grbic dran

Der FC Schalke 04 ist angeblich an Ivo Grbic von Lokomotiva Zagreb aus interessiert. Das berichtet die Zeitung Sportske novosti. Bei den Königsblauen könnte der 24-Jährige den Platz einnehmen, den Alexander Nübel durch seinen Wechsel zum im Sommer frei macht.

Grbic, der in Zagreb noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, wird allerdings auch beim und dem aus nach Angaben der Zeitung gehandelt.