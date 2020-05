Schalke 04, alle News und Gerüchte: S04 an Kroatien-Keeper interessiert, McKennie mit Armband-Botschaft

Ein neuer Name fällt in der S04-Torwart-Diskussion: Ivo Grbic könnte im Sommer kommen. McKennie bezieht mit einem Armband Stellung. Alle S04-News.

Die Krise beim verschärft sich immer weiter: Das 0:1 gegen war das elfte Spiel in Folge ohne Sieg. Trotzdem stärkte mit Markus Babbel ein Kollege S04-Trainer David Wagner den Rücken.

Dass die Mannschaft aktuell den eigenen Ansprüchen und denen der Fans nicht genügt, ist inzwischen offensichtlich geworden: Mittlerweile wird der nächste Name auf der Keeper-Position gehandelt. -Torhüter Ivo Grbic steht angeblich bei den Königsblauen auf dem Wunschzettel.

Außerdem: Weston McKennie bezieht mit einem selbstgemachten Armband Stellung zur Polizeigewalt in seiner US-Heimat.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 vom heutigen Sonntag.

Alle Neuigkeiten aus den vergangenen Tagen findet Ihr unter folgenden Links:

Schalke angeblich an Keeper Ivo Grbic dran

Der FC Schalke 04 ist angeblich an Ivo Grbic von Lokomotiva Zagreb aus Kroatien interessiert. Das berichtet die Zeitung Sportske novosti. Bei den Königsblauen könnte der 24-Jährige den Platz einnehmen, den Alexander Nübel durch seinen Wechsel zum im Sommer frei macht.

Grbic, der in Zagreb noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, wird allerdings auch beim und dem aus nach Angaben der Zeitung gehandelt.

Schalke: Markus Babbel verteidigt S04-Trainer David Wagner

Ex-Nationalspieler Markus Babbel hat bei Sport1 Schalke-Coach David Wagner verteidigt und die Spieler in die Pflicht genommen. "Die Spieler müssen wissen, dass der Verein zu dem Trainer steht. Jetzt sind die Spieler gefragt, den Karren aus dem Dreck zu ziehen", sagte er.

Am Samstag hatte Schalke zum elften Mal in Folge in der Liga keinen Sieg gefeiert und darüber hinaus mit 0:1 gegen Bremen verloren. "Der Trainer ist der Verantwortliche, aber er ist nicht an allem schuld", erklärte Babbel nun.

Schalke 04 - Vater von Max Meyer erklärt: Video war "ein Gag"

Achim Meyer, Vater des Ex-Schalke-Profis Max Meyer, hat das in den Sozialen Medien aufgetauchte Video von ihm, in dem er über den FC Schalke 04 herzieht, als "Gag" bezeichnet.

"Es war eine Wette und ein Gag unter Kumpels. Als Schalke gegen Gladbach überragend gewonnen hatte, habe ich mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, Schalke wird am Saisonende vor Gladbach und Dortmund sein. Ich habe verloren und musste die Wettschulden einlösen", sagte er der Bild.

Schalke 04: McKennie mit Botschaft zu US-Polizeigewalt

Weston McKennie hatte mit einer handgeschriebenen Botschaft "Justice for George" (Gerechtigkeit für George) auf dem Trauerflor, den alle Profis in Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie tragen, an den Tod des Afro-Amerikaners George Floyd in Minneapolis am vergangenen Montag erinnert.

"Ich will diese Bühne nutzen, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, das es schon viel zu lange gibt", twitterte der US-Nationalspieler am Samstagabend. "Wir müssen für das eintreten, woran wir glauben, und ich glaube, es ist Zeit, dass wir gehört werden", ergänzte er.

FC Schalke 04 - Oliver Reck zur Torhüter-Problematik: Hätte Fährmann "nie abgegeben"

Oliver Reck hält die Torhüter-Diskussionen bei Bundesligist FC Schalke 04 für hausgemacht. Der frühere Profi des Klubs würde bei den Königsblauen weder auf Alexander Nübel noch auf Markus Schubert setzen - sondern auf Ralf Fährmann. "Der hätte bei mir gespielt. Den hätte ich nie abgegeben", sagte Reck dem Weserkurier vor dem Duell von S04 mit seinem weiteren Ex-Klub Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ).

Fährmann, der inzwischen bei Brann Bergen in leihweise unter Vertrag steht, hatte Schalke im vergangenen Sommer verlassen. Der Klub setzte auf Nübel, der nach Bekanntgabe seines bevorstehenden Wechsels zu Bayern München und schwankenden Leistungen aber von Trainer David Wagner zurückgestuft wurde. Stattdessen spielt der 21 Jahre alte Schubert und kann nicht restlos überzeugen.

Reck hält das Hin- und Her in der Personalie Nübel für alle Beteiligten für "eine sehr schwierige Geschichte, und dieses Thema schwebt nach meinem Empfinden auch immer noch ein bisschen über der Schalker Mannschaft."

Quelle: SID