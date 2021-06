Alle Infos zum FC Schalke 04 am Dienstag: Serdar geht nach Berlin und im Tor bahnt sich ein Konkurrenzkampf an.

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.



Schalke 04, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Schalke 04, Gerücht: Droht Ralf Fährmann die Bank?

Eigentlich hatte alles danach ausgesehen, dass Ralf Fährmann auch in der kommenden Saison Stammkeeper des FC Schalke 04 ist. Einem Bericht der WAZ zufolge, könnte sich das Blatt aber gewendet haben.

Demnach sei die Verpflichtung von Torwarttrainer Wil Coort der Auslöser für die internen Diskussionen. Dieser habe "bei seiner Bestandsaufnahme auch andere Lösungen ins Gespräch gebracht", heißt es in dem Bericht.

Passend dazu berichtete zuletzt die bosnische Tageszeitung Avaz , dass Schalke ein Angebot für Bosniens U21-Nationalkeeper Vladan Kovacevic von FK Sarajevo abgeben wolle. Der 23-Jährige stünde dem Bericht zufolge kurz vor einem Wechsel ins Ausland. Das Angebot des Zweitligisten betrage mehr als die Mindestforderung von gut 250.000 Euro.

Als eine weitere Möglichkeit für die neue Nummer eins bringt die WAZ Markus Schubert ins Spiel. Der zuletzt an Eintracht Frankfurt ausgeliehene 23-Jährige könne vom Torwarttrainerwechsel profitieren.

Klar ist hingegen nur, dass Frederik Rönnow zur SGE zurückkehren wird.

Schalke 04, News: Hertha verpflichtet Serdar bis 2026

Der Transfer des viermaligen Nationalspielers Suat Serdar zu Bundesligist Hertha BSC ist perfekt. Wie der Hauptstadtklub am Dienstag bestätigte, unterschreibt der 24-Jährige einen Vertrag bis 2026. Am Freitag hatten Hertha und Serdars ehemaliger Verein Schalke 04 den Wechsel bekannt gegeben, die sportmedizinische Untersuchung hatte zu diesem Zeitpunkt noch ausgestanden.

"Suat ist ein technisch versierter Spieler, der das Spiel aus dem Zentrum heraus antreiben und für Überraschungsmomente sorgen kann", sagte der neue Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic: "Auch wenn die vergangene Saison schwierig für ihn war, hat er großes Potenzial und große Stärken, die ihn schon in den Kreis der deutschen A-Nationalmannschaft befördert haben. Er wird unserem Mittelfeld mehr Dynamik und Flexibilität verleihen".

Hertha habe ihm "in den Gesprächen eine klare Vision aufgezeigt, die mich überzeugt hat und reizt", sagte Serdar, der zukünftig die Trikotnummer acht tragen wird: "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine deutlich bessere Saison spielen."

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die Sockelablöse für den Mittelfeldspieler, der bei S04 zu den bestbezahlten Spieler gehörte, bei acht Millionen Euro liegen.

Schalke 04, Gerücht: Nach Milan auch Lazio an Nastasic dran?

Schalke 04 will Verteidiger Matija Nastasic, der mit einem jährlichen Gehalt von drei Millionen Euro zu den Topverdienern gehören soll, nach dem Abstieg in die 2. Liga unbedingt loswerden.

Nachdem bereits der FC Valencia mit einer Verpflichtung des Serben in Verbindung gebracht wurde, steigt offenbar ein weiterer Verein in die Verhandlungen ein. Laut der italienischen Tageszeitung Il Messaggero soll es sich dabei um Lazio Rom handeln.

Der neue Lazio-Trainer Maurizio Sarri soll einen neuen Innenverteidiger gefordert haben und ein Fan des 28-Jährigen sein. Trotzdem sei Nastasic nach Nikola Maksimovic (SSC Neapel) nur eine B-Lösung.

Neben Valencia und Lazio soll Nastasic in der Vergangenheit auch mehrfach auf der Liste der AC Milan gestanden haben, zuletzt im vergangenen Herbst.

Schalke 04: Rudy bestreikt Trainingsauftakt

Sebastian Rudy hat zum Trainingsauftakt des FC Schalke 04 unabgesprochen gefehlt.

"Wir haben Sebastian - wie alle anderen Spieler und Mitarbeiter auch - für heute zum Corona-Test geladen. Er ist nicht gekommen, was uns mit Blick auf eine mögliche Zukunft bei Schalke 04 nachdenklich stimmt", reagierte Sportdirektor Rouven Schröder auf das Fehlen des Ex-Nationalspielers.

Rudy, der in der vergangenen Saison an die TSG Hoffenheim ausgeliehen war, will die Königsblauen unbedingt verlassen.

Rudys Vertrag bei den Sinsheimern läuft zwar noch bis zum 30. Juni, normalerweise gilt es aber als üblich, dass ein Spieler vorzeitig zu seinem Stammverein zurückkehrt. Dieses Gentlemen's Agreement hatten auch Hoffenheim und Schalke.

Anders sieht die Sachlage bei Mark Uth, der ebenfalls nicht anwesend war, aus. Schröder hat den Stürmer für Verhandlungen mit dem 1. FC Köln freigestellt.