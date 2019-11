Schalke 04 vs. Union Berlin: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - alles zur Übertragung des Bundesliga-Freitags

Bundesliga-Freitag, Schalke 04 vs. Union Berlin: Wer zeigt / überträgt das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM? Goal versorgt Euch mit allen Infos.

Bundesliga, 13. Spieltag: Der FC Schalke 04 trifft am Freitagabend auf den 1. FC Union Berlin. Die Partie wird um 20.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen.

Beide Teams gehen mit mächtig Selbstvertrauen in die Partie am -Freitag. Sowohl die Königsblauen als auch die Eisernen aus Berlin-Köpenick konnten ihre Spiele am vergangenen Wochenende erfolgreich gestalten. Während Schalke 04 mit 2:1 bei Werder Bremen gewann (zum Spielbericht), besiegte Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach mit 2:0 ( zum Spielbericht).

Tabellarisch ergibt sich folgende Situation: In der Bundesliga-Tabelle stehen die Schalker mit 22 Punkten auf Rang fünf, Union Berlin belegt mit 16 Zählern den elften Platz.

Schalke 04 vs. Union Berlin: Goal hat für Euch in diesem Artikel zusammengestellt, wie Ihr das Bundesliga-Freitagsspiel heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem erfahrt Ihr alle Infos zu den Highlights bei DAZN , den Aufstellungen beider Teams sowie zu unserem LIVE-TICKER .

Schalke 04 vs. Union Berlin: Das Bundesliga-Freitagsspiel auf einen Blick

Schalke 04 vs. Union Berlin heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Die Bundesliga seht Ihr nur live bei DAZN und Sky! Beide Anbieter haben sich die TV-Rechte des deutschen Fußball-Oberhauses untereinander aufgeteilt. Wer zeigt welche Spiele? Wer ist für den Bundesliga-Freitag verantwortlich? Eine detaillierte Übersicht, welche Spiele konkret bei DAZN laufen, bekommt Ihr in unserem separaten Artikel.

Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN! Folgende BL-Spiele zeigt DAZN im LIVE-STREAM:

alle Freitagsspiele

alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden

alle Montagsspiele

alle Relegationsspiele

DAZN zeigt / überträgt Schalke 04 vs. Union Berlin heute im LIVE-STREAM

Damit ist klar: DAZN ist für alle Freitagsspiele der Bundesliga zuständig! Der Streamingdienst zeigt Schalke 04 vs. Union Berlin heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Nur bei DAZN verpasst Ihr keine Sekunde aus der Veltins-Arena.

Lust auf Schalke 04 vs. Union Berlin heute exklusiv im LIVE-STREAM bei DAZN?

Hier gibt's alle Informationen zur Bundesliga-Übertragung am Freitag:

Überraschung! Am heutigen Bundesliga-Freitag sitzt eine echte Kommentatoren-Legende am DAZN-Mikrofon. Manfred "Manni" Breuckmann wird Schalke 04 gegen Union Berlin für Euch kommentieren.

DAZN zeigt / überträgt Schalke 04 vs. Union Berlin kostenlos im LIVE-STREAM - so funktioniert der Gratismonat!

Habt Ihr Bock darauf, Schalke 04 vs. Union Berlin heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN zu genießen? Dann aufgepasst. Der Streamingdienst schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Was müsst Ihr tun? Sichert Euch schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN! Mit diesem erlebt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes umsonst.

Spitzenfußball live bei DAZN! Der Streamingdienst zeigt Euch nicht nur die Bundesliga in voller Länge im LIVE-STREAM. Das DAZN-Übertragungspaket ist prall und extrem gut gefüllt: Die Champions League und Europa League, Serie A, LaLiga und Co. - DAZN bringt Euch die Top-Ligen und -Wettbewerbe live im Stream auf Eure Bildschirme.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Hier bleibt keine Frage unbeantwortet:

Erlebe den Bundesliga-Freitag im LIVE-STREAM bei DAZN? Holt Euch die kostenlose App des Streamingdienstes:

Schalke 04 vs. Union Berlin heute live im TV verfolgen - geht das?

Wird das Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Union Berlin live im TV übertragen? Könnt Ihr das Freitagsspiel der Bundesliga mit DAZN live auf Eurem Fernseher schauen? Die Antworten bekommt Ihr in diesem Abschnitt.

So startet man ins Wochenende! Das Bundesliga Freitagsspiel Schalke 04 gegen Union Berlin seht ihr ab 20:10 Uhr live auf DAZN. @s04 @fcunion #S04FCU pic.twitter.com/JNg3sLRdoe — DAZN DE (@DAZN_DE) November 25, 2019

DAZN zeigt / überträgt Schalke 04 vs. Union Berlin heute im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

Wollt Ihr Schalke 04 gegen Union Berlin live im klassischen TV-Programm verfolgen? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen. Das ist nicht möglich. Aber warum? DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend überträgt DAZN jedes Livesport-Event ausschließlich im LIVE-STREAM.

Ihr müsst heute aber dennoch nicht darauf verzichten, Schalke 04 vs. Union Berlin auf Eurem Fernseher erleben zu können. Wie geht das? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar. Und DAZN bringt Euch Schalke 04 vs. Union Berlin im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV!

Habt Ihr Lust auf Schalke 04 vs. Union Berlin heute live bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann aufgepasst. So funktioniert's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt Schalke 04 vs. Union Berlin mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

Schalke 04 vs. Union Berlin: So seht Ihr die Highlights der Bundesliga

Ihr habt das Spiel zwischen Königsblau und Eisern Union verpasst? Macht nichts. Wir haben die perfekte Alternative für Euch: Die Highlights bei DAZN zu Schalke 04 vs. Union Berlin! Der Streamingdienst stellt Euch bereits wenige Minuten nach Abpfiff eine ausführliche Zusammenfassung online.

Wem die Highlights nicht ausreichen, für den hat DAZN eine weitere Möglichkeit in der Hinterhand: Der Streamingdienst zeigt die kompletten 90 Minuten zwischen Schalke und Union mit Originalkommentar noch einmal im Re-Live .

DAZN ist die Nummer eins in puncto Highlights! Ihr bekommt nicht nur die Zusammenfassungen der Freitagsspiele beim Streamingdienst. Bei DAZN seht Ihr alle Highlights der 1. und immer 40 Minuten nach dem Spielende. Bock auf Bundesliga-Highlights? Dann ab zu DAZN!

Schalke 04 vs. Union Berlin heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Duell zwischen Schalke 04 und Union Berlin heute leider nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Schade. Aber dann haben wir hier die perfekte Alternative für Euch:

Mit unseren LIVE-TICKER bleibt Ihr während der gesamten Partie bestens informiert. Ihr verpasst keine wichtige Szene, keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung. Bereits vor dem Anpfiff versorgen wir Euch mit den relevantesten News rund um die Partie am Bundesliga-Freitag. Klickt Euch mal rein!

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

Schalke 04 vs. Union Berlin: Die Aufstellungen beider Teams

Wer steht in der Startformation des FC Schalke 04? Mit welcher Anfangself läuft Union Berlin am Bundesliga-Freitag in der Veltins-Arena auf? Die Aufstellungen beider Teams präsentieren wir Euch knapp eine Stunde vor Spielbeginn - gegen 19.30 Uhr - genau an dieser Stelle.

Schalke 04 vs. Union Berlin: Die Bilanz

Schalke 04 erst ein Duell Union Berlin 1 Siege 0 0 Unentschieden 0 0 Niederlagen 1 2 Tore 0

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. Union Berlin? Die Übertragung der Bundesliga im Überblick