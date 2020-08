FC Chelsea vor Verpflichtung von Ben Chilwell von Leicester City

Die Verpflichtung eines Linksverteidigers genießt in diesem Sommer Priorität beim FC Chelsea. Nun machen die Blues dabei große Fortschritte.

Der steht vor der Verpflichtung von Leicester Citys Abwehrspieler Ben Chilwell. Nach Informationen von Goal und SPOX sind die Blues im Begriff, eine Einigung mit den Foxes über einen Transfer des 23-Jährigen zu erzielen. Als Ablöse werden umgerechnet rund 55 Millionen Euro für Chilwell fällig.

Der Linksverteidiger wird derzeit durch eine Fersenverletzung außer Gefecht gesetzt, bestand bei Chelsea jedoch bereits die obligatorischen medizinischen Tests. Die Londoner behalten den Zustand des englischen Nationalspielers (elf Einsätze für die Three Lions) genau im Auge. In rund drei Wochen soll er wieder trainieren können.

Nach Absage vom FC Chelsea: Wechselt Nicolas Tagliafico in die ?

Die Verpflichtung eines neuen Linksverteidigers ist in diesem Sommer eine der Prioritäten von Trainer Frank Lampard. Dabei wurden unter anderem Nicolas Tagliafico ( ), Alex Telles ( ) und Marc Cucurella (Getafe) als mögliche Kandidaten unter die Lupe genommen. Chilwell war dabei jedoch stets Lampards Wunschspieler.

Der Außenverteidiger stammt aus der Jugend von und steht dort noch bis 2024 unter Vertrag. Bei den Foxes schaffte Chilwell unter anderem den Sprung in die Nationalelf. In der abgelaufenen Saison kam er auf sieben Torbeteiligungen in 33 Pflichtspielen.

Ex-Chelsea-Kandidat Tagliafico könnte es derweil, nachdem ein Wechsel nach London vom Tisch ist, in die Bundesliga ziehen. Dem Argentinier liegt ein Angebot aus vor.