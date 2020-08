FC Schalke 04 vs. Würzburger Kickers: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird das Testspiel übertragen

imago images / Revierfoto

Am Montag trifft Schalke 04 im vierten Testspiel auf die Würzburger Kickers. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.