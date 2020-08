Schalke 04: McKennie-Poker geht weiter, schlechtes Verhältnis zwischen Wagner und Stürmer? Alle News und Gerüchte zu S04

Weston McKennie ist weiterhin Spekulationsobjekt Nummer ein bei Schalke 04. Außerdem: Gibt es Spannungen zwischen Wagner und einem Rückkehrer?

Beim läuft die Vorbereitung auf die neue Saison auf Hochtouren. Weiterhin offen ist die Zukunft des US-Amerikaners Weston McKennie. Zudem kursieren Gerüchte über ein angespanntes Verhältnis zwischen Trainer Wagner und einem seiner Stürmer.

FC Schalke 04 am heutigen Donnerstag - Goal liefert Euch in diesem Artikel alle relevanten News und Gerüchte zu S04 von heute.

FC Schalke 04: So pokert Hertha wohl um Weston McKennie

Mittelfeldspieler Weston McKennie vom FC Schalke ist weiter Objekt von Wechselspekulationen. Einem Bericht der BZ zufolge sollen die Knappen eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro für den 21-Jährigen aufgerufen haben.

Aktuell gilt als Hauptinteressent bei McKennie, die Alte Dame will aber wohl die aufgerufene Ablöse auf unter 20 Millionen Euro drücken, so der Bericht weiter.

McKennie besitzt bei Schalke noch einen gültigen Vertrag bis 2024. S04 kann aufgrund der schwierigen finanziellen Lage erst auf dem Transfermarkt aktiv werden, wenn Geld durch Spielerverkäufe erwirtschaftet wird. Schalke soll aktuell auf einem Schuldenberg von rund 197 Millionen Euro sitzen.

Quelle: imago images

FC Schalke 04: Gerüchte über schlechtes Verhältnis zwischen Uth und Wagner

Der in der vergangenen Saison an den ausgeliehene Stürmer Mark Uth ist mittlerweile wieder zurück bei Königsblau. Ob der 28-Jährige jedoch eine längerfristige Zukunft bei den Knappen hat, ist offenbar nicht gesichert.

Wie die Bild berichtet, soll das Verhältnis zwischen Uth und Cheftrainer David Wagner sehr angespannt sein. Beide hatten offenbar während Uths Zeit in der Domstadt keinerlei persönlichen Kontakt.

Bei S04 besitzt Uth noch einen Vertrag bis 2022.

Quelle: imago images

FC Schalke 04: Testspiel gegen Uerdingen angesetzt

Für die Königsblauen, die sich bereits in der Vorbereitung auf die kommende Saison befinden, die Mitte September starten soll, ist ein nächstes Testspiel angesetzt: Am 18. August empfängt S04 den Drittligisten KFC Uerdingen. Anpfiff der Partie wird am Dienstag um 18 Uhr sein.

Insgesamt sind zum Testspiel 300 Zuschauer zugelassen. Die Tickets werden größtenteils durch den Verein unter den Mitgliedern verlost. Alle Interessierten müssen sich bis zum Samstag (16. August 2020) um 9:04 Uhr unter der E-Mail "fanbelange@schalke04.de" zur Verlosung angemeldet haben.

Drei Tage zuvor, am Samstag, testet Schalke ab 18.30 Uhr seine Form gegen den SC Verl.

Die Testspiele des FC Schalke 04 im Überblick: