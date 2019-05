Schalke 04: Königsblau nimmt wohl Abstand von Dodi Lukebakio - alle News und Gerüchte zu S04

Bei Schalke 04 wird intensiv am Kader für die neue Saison gebastelt. Dabei soll Dodi Lukebakio wohl keine Rolle mehr spielen. Alle News zu S04.

Beim laufen die Planungen für die neue Saison nach dem enttäuschenden Abschneiden in der auf Hochtouren. Unter anderem sucht S04 wohl nach einem neuen Angreifer.

Max Kruse wechselt wohl nicht nach Gelsenkirchen und auch Dodi Lukebakio ist aktuell offenbar kein Thema mehr. Anders sieht es bei Bernard Tekpetey aus: Er kehrt vom zurück, Schalke zieht seine Rückkaufoption auf den flexibel einsetzbaren Angreifer.

Unterdessen hat sich der neue Trainer, David Wagner, geäußert und verraten, dass er nicht lange überlegen musste, nachdem Schalke bei ihm angefragt hatte.



In diesem Artikel erfahrt Ihr alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am Montag!

Schalke 04: Königsblau hakt Transfer von Dodi Lukebakio wohl ab

Bundesligist FC Schalke 04 wird sich offenbar nicht weiter mit einer Verpflichtung von Stürmer Dodi Lukebakio beschäftigen. Das berichtet der kicker.

Demzufolge hat der Vizemeister der Saison 2017/18 bereits Gespräche über einen Transfer geführt, den 21-Jährigen aber schlussendlich als finanziell nicht realisierbar eingestuft haben.

Lukebakio war in der abgelaufenen Spielzeit vom an ausgeliehen und erzielte in 31 Bundesliga-Spielen zehn Tore. Der Premier-League-Klub fordert wohl eine Ablöse in Höhe von rund 20 Millionen Euro.

Ein mögliches erneutes Leihgeschäft (zu S04) soll für Lukebakio kein Thema sein. In Watford besitzt der kongolesische Nationalspieler einen Vertrag bis 2022.

Schalke 04: David Wagner ohne Bedenkzeit zu S04

Der neue Schalke-Trainer, David Wagner, hat offenbar keine Sekunde gezögert, als das Angebot der Königsblauen bei ihm eingegangen ist. "Ich wusste sofort, dass ich das machen möchte", sagte Wagner im Interview beim Klub-Sender "Schalke TV" und fügte an: "Ich weiß genau, wofür Schalke steht, was dieser Verein bedeutet. Meine Frau war ebenfalls sofort Feuer und Flamme."

Wagner war bereits als Spieler für Schalke aktiv. Nach seiner Zeit bei wechselte er 1995 nach Gelsenkirchen und gewann mit dem Klub den UEFA-Cup im Jahr 1997. Als Trainer war er zuletzt beim FC Huddersfield führte, den er vor zwei Jahren in die Premier League führte. In der vergangenen Saison aufgrund schlechter Ergebnisse entlassen.

Schalke 04: Dieter Hecking bestätigt Gespräche mit S04

Dieter Hecking, in der abgelaufenen Saison Trainer bei Bundesligist , hat mit dem FC Schalke 04 Gespräche über ein Engagement an der Seitenline von S04 geführt.

"Ja, wir haben miteinander gesprochen", sagte der 54-Jährige der Rheinischen Post. Zudem betonte er, dass er sich den Trainer-Job bei Schalke hätte "gut vorstellen können".

Elgert: Sane-Wechsel zum FC Bayern wäre "definitiv kein Fehler"

Norbert Elgert hat sich zum möglichen Transfer seines Ex-Schützlings Leroy Sane zum geäußert. Der langjährige Erfolgstrainer der Knappenschmiede formte den Angreifer einst zum Bundesligaspieler und einen Wechsel von ManCity zum FCB fände er gar nicht so schlecht.

Elgert sagte bei skysport.de: "Aktuell ist er bei einem der weltbesten Vereine. Daher muss er nicht unbedingt wechseln. Aber das ist seine Entscheidung. Wichtig ist, dass Leroy glücklich ist. Er bewegt sich in einem Kader, in dem es 25 Spitzenspieler gibt. Da muss man nicht jedes Spiel von Anfang an spielen und ist trotzdem Stammspieler. Aber wenn er zum FC Bayern geht, macht er definitiv keinen Fehler."

"Spieler mit der Qualität von Leroy passen in jede internationale Spitzenmannschaft – und dazu gehört auch Bayern", stellte Elgert zudem klar.

Per Rückkaufoption: Schalke 04 verpflichtet Bernard Tekpetey vom SC Paderborn

Der FC Schalke 04 hat Angreifer Bernard Tekpetey vom Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn verpflichtet. Dies teilten die Königsblauen am Samstagmittag mit. Der Rechtsaußen stand bereits zwischen 2016 und 2018 bei S04 unter Vertrag.

Sie nutzen eine Rückkaufklausel, die beim Transfer des 21 Jahre alten Ghanaers im vergangenen von S04 zu den Ostwestfalen vereinbart wurde. Ihre Höhe soll bei 2,5 Millionen Euro liegen.

Schalke 04: Max Kruse kommt nicht

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat sich zu den Gerüchten um eine Interesse an Werder Bremens Kapitän Max Kruse geäußert – und einen Transfer des ablösefreien Angreifers nach Gelsenkirchen ausgeschlossen.

Schneider sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe : "Max Kruse ist ein toller Spieler. Das ist einer, der Begegnungen nahezu alleine entscheiden und seine Nebenleute perfekt in Szene setzen kann." Allerdings seien die Rahmenbedingungen so, dass ein Wechsel zu Schalke nicht in Frage käme: "So eine Verpflichtung ist für uns vom Gesamtpaket her nicht realisierbar."

Stefan Posch wohl zu teuer für Schalke 04

Auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger erkundigte sich Schalke in den vergangenen Tagen laut mehrerer Medienberichte nach Hoffenheims Österreicher Stefan Posch. Ein Transfer des 22-Jährigen ist gemäß eines Sky -Berichts allerdings unwahrscheinlich.

Grund dafür seien finanzielle Gründe. Die von 1899 aufgerufene Ablöse für Posch seit zu hoch. Der Abwehrspieler (20 Pflichtspiele in der letzten Saison) hatte seinen vertrag im Kraichgau erst vor wenigen Monaten bis 2022 verlängert.