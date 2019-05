FC Schalke - News und Gerüchte zu S04: Schneider schließt Kruse-Transfer aus, Bernard Tekpetey kehrt zurück

Während Bermard Tekpetey aus Paderborn zurückkehrt, wird Max Kruse kein Königsblauer. Alle S04-News.

Der plant nach einer verkorsten Spielzeit 2018/19 einen Umbau seines Kaders. Zahlreiche Spieler werden gehandelt, aber sie werden kaum alle kommen.

Zum Beispiel Max Kruse: Der Werder-Kapitän ist zwar im Sommer ablösefrei, trotzdem aber auf Schalke kein Kandidat, wie Sportvorstand Jochen Schneider klarstellte.

Ähnlich sieht es wohl bei Innenverteidiger Stefan Posch aus. Der Hoffenheimer soll zu teuer sein. Und um den möglichen Rückkehrer Bernard Tekpetey gab es in den vergangenen Tagen widersprüchliche Meldungen.

Per Rückkaufoption: Schalke 04 verpflichtet Bernard Tekpetey vom

Der FC Schalke 04 hat Angreifer Bernard Tekpetey vom Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn verpflichtet. Dies teilten die Königsblauen am Samstagmittag mit. Der Rechtsaußen stand bereits zwischen 2016 und 2018 bei S04 unter Vertrag.

Sie nutzen eine Rückkaufklausel, die beim Transfer des 21 Jahre alten Ghanaers im vergangenen von S04 zu den Ostwestfalen vereinbart wurde. Ihre Höhe soll bei 2,5 Millionen Euro liegen.

Schalke 04: Max Kruse kommt nicht

Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat sich zu den Gerüchten um eine Interesse an Werder Bremens Kapitän Max Kruse geäußert – und einen Transfer des ablösefreien Angreifers nach Gelsenkirchen ausgeschlossen.

Schneider sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Max Kruse ist ein toller Spieler. Das ist einer, der Begegnungen nahezu alleine entscheiden und seine Nebenleute perfekt in Szene setzen kann." Allerdings seien die Rahmenbedingungen so, dass ein Wechsel zu Schalke nicht in Frage käme: "So eine Verpflichtung ist für uns vom Gesamtpaket her nicht realisierbar."

Stefan Posch wohl zu teuer für Schalke 04

Auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger erkundigte sich Schalke in den vergangenen Tagen laut mehrerer Medienberichte nach Hoffenheims Österreicher Stefan Posch. Ein Transfer des 22-Jährigen ist gemäß eines Sky-Berichts allerdings unwahrscheinlich.

Grund dafür seien finanzielle Gründe. Die von 1899 aufgerufene Ablöse für Posch seit zu hoch. Der Abwehrspieler (20 Pflichtspiele in der letzten Saison) hatte seinen vertrag im Kraichgau erst vor wenigen Monaten bis 2022 verlängert.

Schalke 04 plant Rudi-Assauer-Platz

Die Schalker Arena soll künftig am Rudi-Assauer-Platz 1 liegen. Der Vorstand des FC Schalke 04 hat der Stadt Gelsenkirchen vorgeschlagen, die Fläche zwischen der Arena und dem geplanten "Tor auf Schalke" nach der im Februar gestorbenen Manager-Legende zu benennen.

Damit solle Assauers Lebenswerk gewürdigt werden. Bisher lautet die Stadionanschrift: Arenaring 1.