FC Schalke - News und Gerüchte zu S04: Kommt Cenk Tosun?

Nach der verkorksten Spielzeit laufen die Planungen bereits für die neue Saison. Cenk Tosun könnte dabei ein Thema sein. Alle S04-News.

Der beendet seine verkorkste Saison mit einem 0:0 am letzten Spieltag der gegen den . In der Tabelle bedeutet dies nach Platz zwei im Vorjahr nur Rang 14 in der Endabrechnung.

Nachdem auf der Führungsebene mit der Verpflichtung Michael Reschkes als Technischer Direktor ein weiteres Puzzleteil eingefügt wurde, soll nun auch der Kader für die kommende Saison umgebaut werden.

Offenbar könnte dabei auch Cenk Tosun ein Thema sein. Der Stürmer kommt bei Everton nicht wie gewünscht zum Zug und wird sowohl mit Schalke als auch mit Bundesliga-Konkurrent in Verbindung gebracht.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am Mittwoch!

Cenk Tosun ein Thema bei Schalke 04?

Ist Cenk Tosun ein Thema bei Schalke 04 und Borussia Dortmund? Wie das türkische Portal Asist Analiz berichtet, hat der Berater des Everton-Stürmers mit den beiden Klubs bereits Gespräche geführt.

In der Premier League kommt der 27-Jährige nicht wie gewünscht zum Einsatz und könnte daher einen Wechsel nach anstreben, wo er einst bereits für spielte.

Huub Stevens dämpft Erwartungen der Schalke-Fans

Trainer Huub Stevens (65) macht den Fans von Schalke 04 nach seiner geglückten Rettungsmission wenig Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr in die Bundesligaspitze. "Man kann nicht fest versprechen, in zwei, drei Jahren ist man wieder ganz oben dabei. Aus heutiger Sicht wäre Platz sieben oder acht in der nächsten Saison ein großer Schritt", sagte der Niederländer im Interview mit der SportBild.

Auch aufgrund finanzieller Zwänge habe er in seiner Funktion als Aufsichtsrats-Mitglied intern darauf gedrängt, den Weg mit jungen Talenten wie Ahmed Kutucu, Nassim Boujellab oder Jonas Carls zu gehen. Ein Problem mit den Fans werden die Verantwortlichen deswegen nicht bekommen, meinte Stevens: "Wenn sie eine Entwicklung und eine Spielweise sehen, die zu Schalke passt, dann akzeptieren sie auch einen Zwischenschritt."

Dem neuen Trainer David Wagner wünschte Stevens "die Unterstützung, die Domenico Tedesco nicht hatte". Denn für den Niederländer ist klar, "dass sich am Gesicht der Mannschaft nicht so viel verändern wird". Und der aktuelle Kader habe "eine richtig schlechte und enttäuschende Saison gespielt", so Stevens.

Er selbst wird sich nun endgültig in den Trainer-Ruhestand begeben. Eine Anfrage aus dem Ausland habe er in der vergangenen Woche abgelehnt, verriet Stevens. Einen guten Nebeneffekt hätte der Kurzzeit-Job bei seinem Herzensklub aber doch gehabt: "Ich habe fünfeinhalb Kilo abgenommen. Durch Stress. Schalke ist halt die beste Diät."

Ist für diese Spieler nach der verkorksten Saison Schluss auf Schalke?

Neben Alexander Nübel und Weston McKennie könnte diese Saison laut einem Bericht von Der Westen für fünf weitere Spieler die letzte auf Schalke gewesen sein.

Yevhen Konoplyanka kam in dieser Saison nur 13-mal zum Einsatz. Da sein Vertrag 2020 ausläuft, könnte Schalke in diesem Sommer den Verkauf des Ukrainers anstreben. Die Sorgenkinder Amine Harit und Nabil Bentaleb könnten angeblich bei einem guten Angebot ebenfalls verkauft werden. Außerdem sei die Zukunft des letztjährigen Neuzugangs Hamza Mendyl und des zurzeit verletzten Pablo Insua ebenfalls noch offen.

U19 verliert Revierderby-Rückspiel und scheidet aus

Die U19 des FC Schalke 04 hat das Rückspiel im Halbfinale der A-Junioren-Bundesliga gegen Borussia Dortmund mit 0:2 verloren. Der BVB setzt sich somit mit dem Gesamtergebnis von 4:2 durch und trifft im Finale auf den VfB Stuttgart.

Hamann: Nübel-Wechsel zum FC Bayern "würde Sinn machen"

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat sich wieder zu einem möglichen Transfer von Schalke-Torwart Alexander Nübel zum geäußert und erneut dürfte er sich mit seinen Aussagen bei S04 keine Freunde gemacht haben.

Vor wenigen Wochen hatte Hamann gesagt: "Ein Jahr mit Manuel Neuer zu trainieren, würde ihm wahrscheinlich mehr helfen, als ein Jahr bei Schalke im Tor zu spielen." Nun legte er am Sonntagabend bei Sky 90 nach: "Neuer ist mit einem Faserriss schon wieder fünf bis sechs Wochen weg. Ich glaube, dass er ein logischer Nachfolger für Neuer wäre. Von Bayern-Seite würde es jetzt auf jeden Fall Sinn machen."

Nübels Vertrag auf Schalke läuft im Sommer 2020 aus. Sollte es zu keiner Verlängerung kommen, wäre ein Transfer in diesem Sommer die letzte Gelegenheit für Königsblau, bei einem Verkauf noch eine satte Ablöse einzustreichen. Aufsichtratschef Clemens Tönnies ist wenig begeistert von Hamanns Ratschlägen. Er hatte bereits betont, er wolle dem Ex-Bayern-Profi gerne die "Ohren langziehen".

Jeffrey Bruma muss Schalke 04 verlassen und ist "enttäuscht"

Innenverteidiger Jeffrey Bruma hat auf Schalke keine Zukunft. Der Niederländer war in der Rückserie vom ausgeliehen, aber die Knappen ziehen ihre Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro nicht. Dies teilte Jochen Schneider ihm bereits in der Woche vor dem letzten Bundesligaspiel gegen Stuttgart mit.

Der 27-Jährige hätte gerne weiter für Schalke gespielt, wie er gemäß Westfälischer Anzeiger betonte: "Ich wäre gerne auf Schalke geblieben. Es ist etwas Besonderes, für diesen Verein zu spielen. Leider wurde anders entschieden, daher bin ich schon etwas enttäuscht. Aber das ist das Geschäft, ich schaue weiter nach vorne."

"Wenn du mit diesem Trikot aufläufst, ist das besonders. Es war sehr geil", so Bruma, dessen Vertrag in Wolfsburg noch bis 2021 datiert ist, weiter.