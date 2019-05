FC Schalke - News und Gerüchte zu S04: Bernhard Tekpetey kehrt vom SC Paderborn zurück, hohes Angebot für Dodi Lukebakio

Bei Schalke tut sich etwas: Bernhard Tekpetey wurde wohl zurückgeholt und es gibt intensive Gespräche mit Dodi Lukebakio. Alle S04-News.

Der plant nach einer schwachen Saison 2018/19 für die Zukunft und vor allem um die Offensive für die neue Spielzeit gibt es aktuell eine Menge Spekulationen.

So soll Sportvorstand Jochen Schneider bei Paderborn-Star Bernhard Tekpetey die Rückkaufoption gezogen und den Transfer des 21-Jährigen damit fix gemacht haben.

Tekpetey soll allerdings nicht der einzige Neuzugang für die Abteilung Attacke bleiben. Dodi Lukebakio (noch ) wird angeblich mit einem fetten Gehalt gelockt und im Fokus steht zudem angeblich Evertons Cenk Tosun.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 am Donnerstag!

Schalke 04: Rückkehr von Bernhard Tekpetey ist angeblich perfekt

Schalke 04 hat gemäß eines Berichts von Reviersport den Transfer von Flügelstürmer Bernhard Tekpetey zur kommenden Saison unter Dach und Fach gebracht. Der Angreifer, der zwischen 2016 und 2017 bereits bei S04 unter Vertrag stand, kommt vom und kostet 2,5 Millionen Euro Ablöse.

Eine Rückkaufklausel in entsprechender Höhe hatte sich Schalke beim Abgang des 21 Jahre alten Gahaners zum Bundesligaaufsteiger im Sommer gesichert. Tekpetey absolvierte in Paderborn eine starke Saison und in 36 Pflichtspielen gelangen ihm elf Tore und sieben Assists.

Sebastian Rudy im Interview: "Bin von meinen Leistungen enttäuscht"

Als Königstransfer gefeiert, wechselte Sebastian Rudy im vergangenen Sommer vom FC Bayern zu Schalke 04 und sollte dort von Anfang an der neue Anführer sein. Doch statt um die kämpfte Königsblau bis zuletzt gegen den Abstieg und auch für den 29-Jährigen persönlich lief die Spielzeit nicht gerade nach Plan.

"Ich bin von meinen Leistungen enttäuscht"



Im exklusiven Interview spricht Sebastian #Rudy offen über seine schwache Debütsaison bei @s04. 👎Dabei nimmt der 27-malige Nationalspieler kein Blatt vor den Mund und geht hart mit sich selbst ins Gericht. 👀



➡https://t.co/HKCXwHCPWE pic.twitter.com/jeDpp43iQ5 — Goal (@GoalDeutschland) 23. Mai 2019

Im Interview mit Goal und SPOX blickt Rudy auf seine erste Saison bei S04 zurück. Dabei verrät er, dass er den Wechsel ins Ruhrgebiet unterschätzt hat und von seinen persönlichen Leistungen enttäuscht ist. Außerdem äußert er sich zur Kritik an seiner Person und gibt einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Schalke-Sportvorstand Schneider: "Wir müssen Neuzugänge besser integrieren"

Der Abstiegskampf mit dem Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat den neuen Sportvorstand Jochen Schneider auch körperlich geplagt. "Ich habe in den ersten Wochen sechs Kilogramm abgenommen", berichtete der 48-Jährige im Interview mit der WAZ: "Ich konnte in der Phase, in der wir ganz unten drin steckten, einfach nichts essen. Im Abstiegskampf wachte ich mit Magendrücken auf."

In der kommenden Saison soll alles besser werden - mit dem neuen Trainer David Wagner ("eine große Persönlichkeit") und dem Kaderplaner Michael Reschke ("überragendes Netzwerk"). Gesucht wird noch ein Sportdirektor, der laut Schneider (48) "eng an der Mannschaft" und "erster Ansprechpartner für David Wagner" sein soll.

Dabei setzen die Schalker auch darauf, dass in der vergangenen Saison enttäuschende Spieler bessere Leistungen zeigen. "Wir müssen unsere Neuzugänge besser integrieren, ihnen Hilfestellungen geben, aber auch ganz konkret verdeutlichen, was es bedeutet, für Schalke 04 zu spielen und welches Privileg dies ist", sagte Schneider.

Bericht: Schalke 04 lockt Dodi Lukebakio mit einer Verzehnfachung seines Gehalts

Die Gerüchte um einen möglichen Transfer von Fortuna Düsseldorfs Stürmer Dodi Lukebakio zum Bundesligarivalen FC Schalke 04 erhalten neue Nahrung. Wie die Sport Bild berichtet, hat Lukebakios Seite bereits konkrete Gespräche mit den Königsblauen geführt.

Dabei sei es auch um das mögliche Gehalt des Angreifers gegangen. Schalke, so heißt es, biete Lukebakio ein Jahressalär, das sich auf vier Millionen Euro belaufe und mit Boni auf fünf Millionen Euro ansteigen könne. Aktuell liegt sein Gehalt bei 400.000 Euro pro Jahr, S04 biete demnach das Zehnfache.

Drei Schalker im vorläufigen DFB-Kader für die U-21-EM

Mit Keeper Alexander Nübel, Mittelfeldspieler Suat Serdar und Angreifer Cedric Teuchert hat U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz drei Schalker in seinem vorläufigen Kader für die U21-EM im Sommer berufen.

Kleines, aber wichtiges Detail: Es handelt sich natürlich erstmal um den vorläufigen Kader. Wir freuen uns trotzdem! Weitere Details hier ➡️ https://t.co/tMMSakN2MU #S04| @DFB_Junioren | @UEFAUnder21 pic.twitter.com/Z6GIlxXXNX — FC Schalke 04 (@s04) 22. Mai 2019

Cenk Tosun ein Thema bei Schalke 04?

Ist Cenk Tosun ein Thema bei Schalke 04 und ? Wie das türkische Portal Asist Analiz berichtet, hat der Berater des Everton-Stürmers mit den beiden Klubs bereits Gespräche geführt.

In der Premier League kommt der 27-Jährige nicht wie gewünscht zum Einsatz und könnte daher einen Wechsel nach Deutschland anstreben, wo er einst bereits für spielte.