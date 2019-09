Schalke 04: "Straßenfußballer" Harit schießt Schalke zum Sieg, die Profis in der Einzelkritik - alle News und Gerüchte zu S04

Amine Harit zeigte auch gegen Mainz wieder, wie wichtig er für Schalke ist und die Stars in der Einzelkritik. Alle S04-News.

Der schlägt mit 2:1 und steht zumindest vorübergehend auf dem 2. Tabellenrang, vor dem BVB und dem FC Bayern. Großen Anteil am Sieg hatte erneut Amine Harit.

Hier gibt es die Schalke-Elf in der Einzelkritik, neben Harit steht vor allem Suat Serdar gut da. Zudem gibt es die Erklärung für die plötzliche Stille im Stadion während des Spiels am Freitagabend.

"Straßenfußballer" Amine Harit schießt Schalke 04 gegen Mainz zum Sieg: Zum Glück besser als im Training

Amine Harit schoss den FC Schalke 04 mit seinem sehenswerten Tor zum 2:1 im Spiel gegen Mainz 05 zum Sieg.

Zurzeit macht Harit bei S04 derzeit den Unterschied. Beflügelt von seiner Tochter glänzt der Dribbler dank David Wagner und fühlt sich endlich frei.

FC Schalke 04: Plötzlich Stille aufgrund eines medizinischen Notfalls

Nach einer knappen halben Stunde herrschte beim Duell gegen Mainz 05 plötzlich Stille in der Veltins Arena. Wie der Verein auf Twitter mitteilte, stellten beide Fanblöcke den Support wegen eines medizinischen Notfalls ein.

Ein Fan musste offenbar reanimiert werden und wurde kurz darauf ins Krankenhaus transportiert.

Der Fan, der aufgrund eines medizinischen Notfalls versorgt werden musste, befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus. Der S04 wünscht gute Besserung!



Schalke 04 gegen Mainz, Noten: Die S04-Stars in der Einzelkritik

Siegtorschütze Amine Harit und Suat Serdar überzeugen, Alexander Nübel mit ungewohnten Schwächen.

Schalke-Coach David Wagner im Interview: "Wir benötigen Kontinuität und Zeit"

David Wagner soll beim FC Schalke 04 nach einer völlig missratenen Saison den Neuaufbau gestalten. Vor dem Spiel gegen Mainz (2:1) sprach der 47-Jährige im Interview mit DAZN und Goal über den eingeschlagenen Weg, den Faktor Gruppendynamik und die Chance auf das internationale Geschäft.

Außerdem äußert sich Wagner zu seinem Bezug zu den Menschen im Ruhrgebiet, die Erweiterung des Trainerstabs, Alex Nübel und die Turbulenzen um Clemens Tönnies.

Sidney Sam klagt: "Auf Schalke hatte man keine Geduld mit mir"

Flügelstürmer Sidney Sam hat in einem Interview mit der Sportbild auf seine Zeit beim FC Schalke zurückgeblickt und prangert an, dass man bei Königsblau keine Geduld mit ihm hatte.

"Es ist alles negativ gelaufen auf Schalke für mich. Dort herrscht ein ganz anderer Druck als bei anderen Klubs", erklärt Sam der seit seinem Vertragsende beim im Sommer ohne Verein ist. "Ich kam als Königstransfer, hatte aber gleich zu Beginn mit Verletzungen zu kämpfen. Danach bekam ich nie die Chance zu zeigen, was ich wirklich kann."

In Bezug auf seine derzeitige Vereinssuche äußert er sich selbstbewusst: "Ich möchte auf keinen Fall arrogant wirken. Aber ich kann mich gut selbst einschätzen, schaue mir viele Spiele an. Und deshalb bin ich überzeugt: Außer Bayern und Dortmund kann ich allen Mannschaften in der sofort weiterhelfen."

Die zweite Liga ist trotz derzeitiger Arbeitslosigkeit allerdings kein Thema für den Ex-Nationalspieler (fünf Länderspiele für ): "In die zweite oder dritte Liga möchte ich nicht, weil mir die Spielweise einfach nicht liegt. Du reibst dich sehr stark in Zweikämpfen auf, der Fußball ist technisch nicht so stark, und du hast natürlich nicht Mitspieler, die dich so einsetzen können wie in der Bundesliga."