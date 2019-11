Schalke 04, News und Gerüchte: Salif Sane gibt Entwarnung, Große Geste der S04-Stars

Salif Sane musste gegen Augsburg schon früh verletzt raus. Während man bei Schalke 04 große Sorgen hat, gibt der Verteidiger leichte Entwarnung.

Der hat sich gegen den zu einem 3:2-Sieg gezittert. Trotz zweimaligem Rückstand drehte die Mannschaft von Trainer David Wagner das Spiel in der Schlussphase. Offensivmann Amine Harit erzielte den umjubelten Siegtreffer.

Schon in der Anfangsphase der Partie musste Abwehrchef Salif Sane verletzt vom Feld. Der Senegalese verdrehte sich im Zweikampf das linke Knie. Es droht ein langer Ausfall.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Schalke 04 vom Montag.

Innenverteidiger Salif Sane musste mit einer Knieverletzung gegen den FC Augsburg verletzt vom Feld getragen werden. Bei Instagram bedankte sich der Senegalese für die zahlreichen Genesungswünsche und gab leichte Entwarnung.

Während Trainer David Wagner unmittelbar nach Schlusspfiff noch von einer "schwerwiegenderen Verletzung" sprach und einen längerfristigen Ausfall befürchtete, äußerte sich Sane gegen Mitternacht: "Danke für eure Genesungswünsche, Gott sei Dank! Es ist halb so schlimm ich werde stärker zurückkommen, wenn Gott will."

Nach einem Zusammenprall mit Florian Niederlechner musste Sane schon nach fünf Minuten vom Platz getragen werden. Für ihn kam Daniel Caligiuri ins Spiel.

Bundesligist Schalke 04 muss voraussichtlich länger ohne Innenverteidiger Salif Sane auskommen. Beim 3:2 (1:1) beim FC Augsburg war Sane nach einem Zusammenprall mit Florian Niederlechner (5.) mit einer Verletzung am linken Knie vom Platz getragen worden.

"Es handelt sich um eine schwerwiegendere Verletzung, er wird längerfristig ausfallen", sagte Schalke-Trainer David Wagner nach der Begegnung. "Es kann sein, dass er noch in den nächsten 24 Stunden hier operiert wird."

Die Schalker müssen bereits mehrere Wochen auf Innenverteidiger Benjamin Stambouli wegen eines Fußwurzelbruches verzichten. Auch Matija Nastasic fehlte in Augsburg mit Problemen an der Achillessehne.

Schalke-Trainer David Wagner schwärmt von Amine Harit

Mit seinem Treffer nach 84. Minuten schoss Amine Harit Schalke 04 in Augsburg zum Sieg. Im Anschluss schwärmte Trainer David Wagner von den Qualitäten des offensiven Mittelfeldspielers.

"Viele reden jetzt über dieses Tor, das war natürlich super. Aber wie der Junge arbeitet und mit verteidigt, da geht mir als Trainer das Herz auf", lobte der Coach. "Er zeigt Herz, er fightet. Das war klasse von ihm und von der gesamten Mannschaft."

Gegen den FCA erzielte der Marokkaner bereits seinen fünften Saisontreffer. Hinzu kommen zwei Assists.

Schalke 04: Große Geste nach Sieg in Augsburg

Nach dem Sieg in Augsburg (3:2) versammelte sich das komplette Team des FC Schalke 04 in der Kabine und richtete eine Videobotschaft an den verletzten Salif Sane. Erst wandte sich Amine Harit auf französische an den Innenverteidiger, bevor auch Kapitän Alexander Nübel das Wort ergriff und dem Abwehrchef alles Gute wünschte.

Nach Schlusspfiff betonte Harit zudem, dass er Sane noch bei seiner Auswechselung ein Versprechen gab. "Sane und ich sind auch neben dem Platz sehr eng. Ich habe zu ihm gesagt: Wir gewinnen das Spiel für dich! Er ist stark, er wird zurückkommen."

Schalke 04 trifft im auf

Während Schalke 04 in der gegen den FC Augsburg spielte, wurde in Dortmund das Achtelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Am 05. Februar bekommt es Königsblau zu Hause mit Hertha BSC zu tun.

Schalke 04 siegt beim FC Augsburg: Die Highlights

Schalke-Legende Youri Mulder über Wolfsburgs Wout Weghorst: "Ich würde ihn sehr gerne auf Schalke sehen"

Schalke-Legende Youri Mulder wünscht sich einen Transfer von Wolfsburgs Stürmer Wout Weghorst zu den Knappen. Das verriet er Niederländer in einem Interview mit Reviersport .

"Ich würde ihn sehr gerne auf Schalke sehen", sagte Mulders und erklärte: "Er ist unzerstörbar. Ein Spieler, auf den man sich verlassen kann und der immer für sein Team da ist."

Erst im vergangenen Jahr kam Weghorst für rund 10,5 Millionen Euro von zu den Niedersachsen und erzielte 26 Tore in 51 Einsätzen. Mit seinen Torjäger-Qualitäten würde der Offensivmann auf Schalke eine Lücke schließen. So ist Guido Burgstaller derzeit zwar als Mittelstürmer bei den Königsblauen gesetzt, doch der Österreicher wartet nach neun Spieltagen weiterhin auf sein erstes Tor in der laufenden Bundesliga-Saison.

Schalke-Trainer David Wagner lobt Ahmed Kutucu: "Er kann direkt das ganze Stadion mitnehmen"

Schalke-Coach David Wagner hat sich zur aktuellen Reservistenrolle von Ahmed Kutucu geäußert und den jungen Türken für seine Wissbegierigkeit gelobt.

"Ich glaube, dass es das Falscheste wäre, einem 19-Jährigen aus der eigenen Jugend etwas aufzubürden, was gar nicht sein muss. Er hat sehr viele Qualitäten, vor allem seine Unbekümmertheit und er ist einer unserer besten Einwechselspieler", sagte Wagner auf der PK vor dem Augsburg-Spiel: "Er kann direkt das ganze Stadion mitnehmen, das darf man nicht vergessen. Ich bin super guter Dinge, weil ich sehe, wie wissbegierig er ist, das macht mir viel Freude."

Kutucu saß im Revierderby gegen zuletzt 80 Minuten auf der Bank, ehe er eingewechselt wurde.

