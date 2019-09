Gegen hat der FC Schalke den ersten Sieg der laufenden Bundesligasaison eingefahren. Zwei Eigentore (Niklas Stark und Karim Rekik) sowie ein satter Rechtsschuss von Jonjoe Kenny sorgten für den ersten S04-Heimsieg seit Januar.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Was passiert nun noch am Deadline Day ? Sowohl Nabil Bentaleb als auch Yevhen Konoplyanka werden Gelsenkirchen wohl nicht verlassen. Ein neuer Stürmer soll allerdings noch kommen.

Schalke 04 am Montag - alle News und Gerüchte. Hier gibt's die Nachrichten der vergangenen Tage:

Kurz vor dem Schließen des Transferfensters sucht der noch nach einem neuen Stürmer. Dass noch ein neuer Mann für den Angriff kommen soll, ist klar. Wer dies sein soll, dagegen nicht. Sicher ist aber schonmal, dass der heiß gehandelte Andre Ayew bei Swansea City bleiben wird. Dies teilten die Waliser in einem Statement offiziell mit.

🚨 BREAKING NEWS 🚨



🙌 @AyewAndre is going nowhere! 🙌



📰 Full story 👉 https://t.co/QCKDH5RRns pic.twitter.com/wFCmEXAy4a