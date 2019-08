Der trifft am 3. Spieltag der auf . Nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen pocht S04 auf den ersten Saisonsieg.

Trainer David Wagner dämpft die Erwartungen aber, er sieht Schalke nicht in der Favoritenrolle. Matija Nastasic wird S04 in der Partie fehlen, Neuzugang Ozan Kabak dürfte dagegen mit dabei sein.

Neu verpflichtet hat Schalke 04 zudem Juan Miranda vom . Der Linksverteidiger wurde für zwei Jahre vom spanischen Meister ausgeliehen.

Schalke 04 am Samstag - alle News und Gerüchte. Hier gibt's die Nachrichten der vergangenen Tage:

Schalke-Trainer David Wagner sieht sein Team in dieser Saison nur selten in der Favoritenrolle: "Wir dürfen uns nichts vormachen. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Saison exorbitant viele Spiele haben werden, wo wir vor dem Spieltag sagen werden: Och, das ist ja smoothie", sagte er bei Der Westen.

Der ehemalige Huddersfield-Coach ergänzte: "Wir werden Spiele haben, wo wir sagen, wir haben eine Chance. Dann ist es von relativ hoher Bedeutung, dass wir dieses Spiel gewinnen."

Bundesligist Schalke 04 hat nach seinem durchwachsenen Saisonstart mit einem Punkt aus zwei Spielen nochmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie die Königsblauen am Freitag mitteilten, wechselt der spanische Junioren-Nationalspieler Juan Miranda (19) vom FC Barcelona nach Gelsenkirchen. Der Linksverteidiger wird vom spanischen Meister für zwei Jahre ausgeliehen.

"Juan ist ein ganz großes Talent des spanischen Fußballs auf der Position des Linksverteidigers", sagte Knappen-Trainer David Wagner: "Er hat in jungen Jahren schon Beachtliches erreicht: Stammspieler der spanischen U19-Nationalmannschaft und erste Einsätze im Profiteam des FC Barcelona."

Offensivspieler Benito Raman vom Bundesligisten FC Schalke 04 steht vor seinem Debüt für die belgische Nationalmannschaft.

📝 Here are the Devils for our #EURO2020 qualifiers in San Marino and Scotland 🤩 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/byDjZQj72b