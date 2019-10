Schalke 04: Suat Serdar für DFB-Team nachnominiert, Matthäus adelt Nübel - alle News und Gerüchte zu S04

Nach dem 1:1 gegen Köln schwärmt Lothar Matthäus von Alexander Nübel. Suat Serdar ist erstmals beim DFB-Team dabei. Alle Schalke-News.

Beim weiß man am Sonntagmorgen nicht so recht, ob man sich freuen oder ärgern soll. Denn im Top-Spiel gegen den (1:1) am Samstag kassierte man erst in der 90. Minute den Ausgleichstreffer und verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze.

Für Guido Burgstaller ist eine mögliche Tabellenführung ohnehin "scheißegal", wie er nach Abpfiff klarmachte. Auch Alexander Nübel hat sein Handy bereits in der 70. Minute der 15:30-Uhr-Spiele ausgeschaltet, da er wenig Lust auf zahlreiche Nachrichten zum Thema "Tabellenführung hatte."

Der FC Schalke 04 am Sonntag: Hier findet Ihr alle relevanten News und Transfergerüchte rund um S04!

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Suat Serdar von Löw für DFB-Team nachnominiert

Joachim Löw gehen die Nationalspieler aus. Mit Toni Kroos und Jonas Hector sagten am Sonntag zwei weitere Spieler verletzungsbedingt für die Länderspiele am Mittwoch gegen Argentinien in Dortmund und vier Tage später in Estland (EM-Qualifikation) ab. Bundestrainer Löw nominierte darauf in Suat Serdar (Schalke 04) einen zweiten Debütanten neben Leverkusens Nadiem Amiri nach. Damit stehen ihm 20 Profis zur Verfügung.

Kroos musste wegen einer Muskelblessur im linken Oberschenkel passen, die er sich am Samstag beim 4:2 mit gegen den FC Granada zugezogen hatte. Hector sagte wegen neuromuskulärer Probleme ab.

Schalke-Stürmer Guido Burgstaller: Verpasste Tabellenführung "scheißegal"

Mittelstürmer Guido Burgstaller reagierte nach dem 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Köln genervt auf Diskussionen um den verpassten Sprung an die Tabellenspitze. "Im Endeffekt ist es scheißegal", sagte der Österreicher.

"Es wäre schön gewesen, dass man mal von da oben runter lacht für einen kurzen Moment", erklärte der 30-Jährige und fügte an: "Wir wissen, von wo wir kommen." Und mit Blick auf die jüngste Erfolgsserie ergänzte er: "Wenn wir gewusst hätten, dass wir vier Siege und ein Unentschieden holen, hätte jeder sofort unterschrieben."

Burgstaller selbst verpasste in der Schlussphase, das Spiel zu entscheiden, als er beim Stand von 1:0 nur den Pfosten traf. "Wir müssen den Sack einfach zu machen", sagte der Offensivmann, der seit dem 11. Mai kein -Tor mehr erzielt hat.

Schalke 04 - Alexander Nübel von Lothar Matthäus geadelt: "Zieht Bälle an"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist begeistert von den Leistungen von Schalkes Torwart Alexander Nübel. "Er zieht die Bälle irgendwie an. Er ist immer da", lobte Lothar Matthäus bei Sky : "Er ist einfach auf der Linie sehr stark, er riecht auch die Bälle, wohin sie kommen. Für mich das größte Torwarttalent in seinem Alter in , das wir haben."

Mit starken Paraden vereitelte Nübel beim Stand von 0:0 gleich zweimal einen sicher geglaubten Treffer der Kölner.

Schalke-Trainer David Wagner hält Remis gegen Köln für "gerechtes Resultat"

Last-Minute-Gegentor! Schalke 04 verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Schalke 04 hat die Gunst der Stunde nicht genutzt und den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga durch ein Last-Minute-Gegentor verpasst. Nach vier Siegen in Folge kamen die Königsblauen nicht über ein 1:1 (0:0) gegen den Aufsteiger 1. FC Köln hinaus. Mit einem weiteren Erfolg wäre das Team von Trainer David Wagner erstmals seit neuneinhalb Jahren wieder auf Platz eins gestürmt.

Hier geht es zum kompletten Spielbericht.

Schalke-Dolmetscher Massimo Mariotti im Interview: "Ich liebe meine Tätigkeit"

Massimo Mariotti war zehn Jahre lang Jugendtrainer bei , ehe er 2013 vom einen auf den anderen Tag zum Dolmetscher umfunktioniert wurde. Der ehemalige Profispieler übersetzte beim BVB unter anderem für Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembele und Henrikh Mkhitaryan.

Nach 15 Jahren beim BVB wechselte Mariotti 2018 zum . Eine Saison später schloss sich der 57-jährige Schweizer dem FC Schalke 04 an und fungiert dort in selber Rolle wie in Dortmund oder beim VfB - als Integrationsbeauftragter.

Im Interview mit Goal und SPOX spricht Mariotti über seinen Wechsel zu S04, den Start beim BVB, ein brisantes Aubameyang-Interview, Dembeles Streik und einen Vorwurf von Ciro Immobile.