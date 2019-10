Schalke 04: Trainer Wagner will vor Köln-Spiel nicht auf Gegner schauen - alle News und Gerüchte zu S04

Schalke-Trainer David Wagner will dem Gegner aus Köln im Vorfeld des Bundesliga-Duells nicht allzu viel Beachtung schenken. Alle S04-News.

Schalke 04 gehört zu den positiven Überraschungen der jungen Bundesligasaison. Mit einem Sieg am Samstagabend gegen den Aufsteiger hat die Mannschaft von Trainer David Wagner die Gelegenheit, sich in der Tabelle oben festzusetzen.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Coach Wagner möchte, dass sich seine Schalker nur auf sich selbst konzentrieren und sich nicht allzu viel mit den Kölnern und deren Problemen beschäftigen.

Beim Unternehmen Heimsieg müssen die Knappen allerdings vielleicht auf ihren verletzten Kapitän Alexander Nübel verzichten.

Der am Samstag: Hier findet Ihr alle relevanten News und Transfergerüchte rund um S04!

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

S04-Trainer Wagner vor Köln-Spiel: "Es geht nur um uns"

Schalke geht als Favorit in das Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Köln, der zuletzt 0:4 gegen die Hertha verlor. S04-Trainer David Wagner warnt bei Radio Emscher-Lippe aber trotzdem vor dem Gegner: "Diese Mannschaft hat Qualität, gar keine Frage. Sie hat auch ihre Probleme im Moment, das ist auch keine Frage."

Wagner möchte aber, dass sich seine Schalker auf die eigenen Stärken konzentrieren und nicht zu sehr auf die Kölner Probleme schauen: "Das nehmen wir wahr, ist aber nicht unser Fokus. Es geht nur um uns", sagte der Coach.

Schalke vs. Köln: Wo läuft das -Top-Spiel?

Ihr wollt das Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln live verfolgen? Kein Problem - hier gibt es alle Infos, wie das geht.

VIDEO - S04-Coach David Wagner erklärt: Darum war ganz Schalke verunsichert

Schalke-Dolmetscher Massimo Mariotti im Interview: "Ich liebe meine Tätigkeit"

Massimo Mariotti war zehn Jahre lang Jugendtrainer bei , ehe er 2013 vom einen auf den anderen Tag zum Dolmetscher umfunktioniert wurde. Der ehemalige Profispieler übersetzte beim BVB unter anderem für Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembele und Henrikh Mkhitaryan.

Nach 15 Jahren beim BVB wechselte Mariotti 2018 zum . Eine Saison später schloss sich der 57-jährige Schweizer dem FC Schalke 04 an und fungiert dort in selber Rolle wie in Dortmund oder beim VfB - als Integrationsbeauftragter.

Im Interview mit Goal und SPOX spricht Mariotti über seinen Wechsel zu S04, den Start beim BVB, ein brisantes Aubameyang-Interview, Dembeles Streik und einen Vorwurf von Ciro Immobile.

FC Schalke 04: Einsatz von Alexander Einsatz gegen Köln fraglich

Bundesligist Schalke 04 bangt vor dem Duell mit Aufsteiger 1. FC Köln noch um den Einsatz von Stammtorhüter Alexander Nübel (23). Der Kapitän litt zuletzt unter Adduktorenproblemen, erst das Abschlusstraining am Freitagnachmittag soll genaueren Aufschluss geben.

"Wir werden schauen, ob er voll trainieren kann", sagte Trainer David Wagner am Mittag und ergänzte: "Wenn das nicht geht, dann wird Markus Schubert im Tor stehen."

Der 21 Jahre alte Schubert war im Sommer vom Zweitligisten nach Gelsenkirchen gekommen, ein Einsatz gegen Köln wäre sein Bundesliga-Debüt. "Markus trainiert herausragend konstant, wenn er im Tor stehen sollte, bin ich tiefenentspannt", sagte Wagner.