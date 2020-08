FC Schalke 04: Wagner spaltet wohl Klubführung in zwei Lager, was geht da mit Max Kruse? Alle News und Gerüchte zu S04

Schalke ist in der Frage, wie die Arbeit von Trainer Wagner zu bewerten ist, wohl in zwei Lager gespalten. Zudem soll sich S04 mit Kruse beschäftigen.

Der befindet sich in der Vorbereitung auf die neue Saison. Trotzdem spielt die abgelaufene Rückrunde in der Führungsetage noch immer eine Rolle: Einem Medienbericht zufolge sind die Verantwortlichen bei der Frage, wie viel Schuld Trainer David Wagner an der Serie von 16 sieglosen Spielen hatte, in zwei Lager aufgeteilt.

Zudem beschäftigten sich die Königsblauen offenbar mit einem Transfer von Max Kruse. Der Stürmer hatte zuletzt seinen Vertrag bei aufgelöst und wäre deshalb ablösefrei zu haben - eine Tatsache, die dem finanziell gebeutelten Bundesligisten auf der Suche nach günstigen Neuzugängen in die Karten spielen würde.

Schalke-Trainer Wagner in der Kritik: Führungsetage wohl in zwei Lager aufgeteilt

In der Frage, welche Schuld Trainer David Wagner an der enttäuschenden Rückrunde von Schalke 04 hatte, sind die Verantwortlichen des Bundesligisten offenbar in zwei Lager aufgeteilt.

Wie die Bild -Zeitung berichtet, habe sich Kaderplaner Michael Reschke gegen Wagner positioniert, während Sportvorstand Jochen Schneider sich für den Trainer eingesetzt habe.

Bei einer internen Analyse der Saison soll es deutliche Kritik an Wagner gegeben haben. Der Aufsichtsrat sei von seiner Körpersprache nach der Saisonunterbrechung geschockt gewesen.

Bremen wartet auf Signal von Kruse - auch Schalke mit Interesse am Ex- -Stürmer?

Nach und hat sich offenbar auch Schalke 04 in das Rennen um Ex-Bundesliga-Stürmer Max Kruse eingeschaltet. Wie deichstube.de berichtet, warte Bremen nach ersten Gesprächen auf ein Signal des Angreifers.

Doch auch das finanziell angeschlagene Schalke soll über einen Transfer des 32-Jährigen nachdenken, der nach seiner Vertragsauflösung bei Fenerbahce vereinslos ist und sich dem Bundesligisten somit ablösefrei anschließen könnte.

Schalke 04: Neue Trikots nun auch im Online-Shop erhältlich

Nachdem Schalke 04 am Freitag die Trikots für die kommende Saison vorgestellt hat, sind diese nun auch im Online-Shop des Bundesligisten erhältlich. Das verkündete der Verein am Samstag auf Twitter .

Das königsblaue Heim-, das weiße Auswärts- und das lindgrüne Ausweichtrikot kosten in der günstigsten Version jeweils 84,95 Euro. Mit Spielerflock erhöht sich das Preis um 12,95 Euro, für einen individuellen Flock müssen Fans 15 Euro mehr berappen.