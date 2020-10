Schalke 04, News und Gerüchte: Daum hätte gerne Traineramt übernommen, Mpenza träumt von Rückkehr

Christoph Daum hätte gerne die Nachfolge David Wagners bei Schalke 04 angetreten und Emile Mpenza träumt von einer Rückkehr zu den Knappen.

Seit saisonübergreifend 19 Spielen wartet der nun auf einen Sieg. Gegen soll es nach der Länderspielpause endlich wieder soweit sein.

Die Bundesligapause nutzte Königsblau für ein Testspiel gegen Bundesligaabsteiger . Cheftrainer Manuel Baum zeigte sich nach dem souveränen 5:1-Erfolg zufrieden.

Unterdessen verriet Christoph Daum, dass er bei Schalke gerne die Nachfolger von David Wagner angetreten hätte. Zudem wurden Andreas Möller und Klaus Fischer in die Hall of Fame des deutschen Fußballs gewählt.

Und: Emile Mpenza träumt von einer Schalke-Rückkehr.

Der FC Schalke 04 am Samstag: In diesem Artikel findet Ihr heute alle News und Gerüchte rund um S04.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Christoph Daum hätte sich Engagement bei S04 vorstellen können

Trainer Christoph Daum hätte sich nach der Entlassung von David Wagner ein Engagement bei Schalke 04 vorstellen können. "Ich bin noch nicht fertig. Mein Vorteil ist: Ich habe mir die komfortable Situation erarbeitet, dass ich sagen kann: Ich muss nicht mehr müssen", betonte der 66-Jährige im Interview mit G14plus .

Daum hatte zuletzt bis 2017 die rumänische Nationalmannschaft trainiert und wartet seitdem auf eine neue Aufgabe. Dabei wäre er für S04 gerne auf die Trainerbank zurückgekehrt. "Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, ich mag den Menschenschlag", sagte Daum: "Aber vor allem weiß ich, was Schalke fehlt: Die haben sich von ihrer DNA gelöst, weil sie versuchen, etwas zu spielen und zu sein, was sie nicht sind und was nicht zu Schalke passt."

Schalke 04: Emile Mpenza träumt von Rückkehr als Jugendtrainer

Ex-Stürmer Emile Mpenza würde gerne als Jugendtrainer zum FC Schalke 04 zurückkehren. Der 42-Jährige beendete im Jahr 2014 seine Karriere und ist mittlerweile im Nachwuchs von Royal Antwerpen tätig. In der Zukunft würde er jedoch gerne wieder in Gelsenkirchen arbeiten.

"Ich habe Riesenspaß an meiner Arbeit, kümmere mich speziell um die Nachwuchs-Stürmer. Mir ist es wichtig, meine Uefa-A-Lizenz zu machen, viel von erfahrenen Trainern im Profibereich zu lernen, um dort in ein paar Jahren selbst einen Posten übernehmen zu können", sagte der Belgier Jährige in einem Interview mit der SportBild .

Mpenza fügte hinzu: "Es wäre ein Traum, eine Jugendmannschaft beim FC Schalke zu trainieren. Das ist mein Herzensklub. Ich verfolge noch immer genau, was auf Schalke passiert."

Im Jahr 2000 wechselte der Angreifer für eine Ablöse in Höhe von 8,5 Millionen Euro von nach Gelsenkirchen, wo er gemeinsam mit Ebbe Sand ein gefährliches Duo bildete. In 96 Einsätzen für die Knappen erzielte Mpenza 33 Tore und holte dabei zweimal den .

Schalke 04: Klaus Fischer und Andreas Möller in Hall of Fame des deutschen Fußballs gewählt

Mit Klaus Fischer Andreas Möller wurden zwei ehemalige Schalke-Profis in die Hall of Fame des deutschen Fußballs im Deutschen Fußballmuseum gewählt. Neben den beiden S04-Legenden wurden auch Berti Vogts, Michael Ballack und Rudi Völler in die Ehrenhalle des deutschen Fußballs aufgenommen.

Die Wahl findet seit 2018 jährlich auf Initiative des Deutschen Fußballmuseums unter führenden deutschen Sportjournalisten statt. Die Aufnahme der Jahrgänge 2019 und 2020 erfolgte dabei im Rahmen einer Preisverleihung im kommenden Jahr.

Besondere Auszeichnung für zwei ehemalige #S04 -Profis: Klaus #Fischer und Andreas #Möller wurden in die HALL OF FAME des deutschen Fußballs gewählt 🥇👏🏼 — FC Schalke 04 (@s04) October 9, 2020

Schalke siegt im Test gegen Paderborn - Manuel Baum zufrieden

Nach 19 Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg hat Schalke 04 in der Länderspielpause ein kleines Erfolgserlebnis verzeichnet. Der Tabellenletzte gewann ein Testspiel gegen den -Absteiger SC Paderborn 5:1 (3:1).

Auffälligster Spieler der Königsblauen war Angreifer Mark Uth mit drei Toren (21., 32. und 82.). Der Ex-Kölner hatte bereits den bislang einzigen Saisontreffer in der Bundesliga erzielt. Außerdem trafen im Parkstadion Vedad Ibisevic (45.) und Benito Raman (56.) für Schalke. Paderborn war durch ein Tor von Kai Pröger in Führung gegangen (13.). Zuvor hatte Nabil Bentaleb für die Mannschaft des neuen Trainers Manuel Baum einen Elfmeter verschossen (11.).

Der Chefcoach zeigte sich im Anschluss an die Partie zufrieden. "Ich habe immer gesagt, wir müssen kleine Schritte machen“, sagte der 41-Jährige bei Sky: "Wir haben die letzten zwei Tage gut und intensiv trainiert und die Jungs nicht geschont. Daher war die Frage, ob sie die 90 Minuten überhaupt durchhalten.“

"Es war ein Testspiel, da darf man das alles nicht überbewerten", erklärte Baum. Dennoch habe er gesehen, "dass Abläufe in den Spielern schlummern. Wir drehen ja nicht alles um, sondern aktivieren nur ein paar Sachen, die vielleicht vergessen wurden".

Die nächste Bundesliga-Aufgabe steht für Königsblau am 18. Oktober beim Heimspiel gegen Union Berlin an.