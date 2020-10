Schalke 04, News und Gerüchte: Baum beeindruckt S04-Stars, Knappen-Ikone Sand bedient

Manuel Baum hat bei seinen neuen Schützlingen einen guten Eindruck hinterlassen, Ebbe Sand ist von seinem Ex-Klub bedient. Alle News zu S04.

Zwei Tage war Manuel Baum bei Schalke 04 im Amt, da hagelte es bereits die nächste Pleite für den krisengebeutelten Bundesligisten. In Leipzig gingen die Knappen mit 0:4 unter.

Dennoch soll der neue Trainer bei seinen Schützlingen einen guten ersten Eindruck hinterlassen haben. Die S04-Stars seien von der Akribie des Ex-Augsburgers beeindruckt gewesen, schreibt die Sport Bild.

Schalke-Ikone Ebbe Sand ist von der sportlichen Talfahrt seines ehemaligen Arbeitgebers indes entsetzt. Im Gespräch mit der Bild verlieh der Däne seinem Schmerz Ausdruck.

Der am Mittwoch: In diesem Artikel findet Ihr heute alle News und Gerüchte rund um S04.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

FC Schalke 04: S04-Stars beeindruckt von Neu-Trainer Baum

Wie die Sport Bild berichtet, waren die Spieler von Schalke 04 positiv von Manuel Baum angetan. Während ein Großteil der Fans unzufrieden mit der Neubesetzung des Trainerpostens bei S04 war, habe der Mannschaft gefallen, wie Baum seinen neuen Job anging.

Vor allem seine Ideen, Schalkes Defensive zu stabilisieren und seine personalisierte Analyse hätten Eindruck gemacht. Baum war laut dem Bericht auf jeden Spieler gut vorbereitet und wusste deren Situation "detailliert" einzuschätzen.



Dank der Länderspielpause hat Baum nun Zeit, seine Ideen in die Realität umzusetzen. Das nächste Bundesligaspiel steht für Schalke erst am 18. Oktober an, wenn in die Veltins Arena kommt. Aktuell steht Schalke bei 19 sieglosen Bundesligaspielen in Folge und hält Kurs auf einen Negativrekord.

FC Schalke 04: Ex-Profi Ebbe Sand von sportlicher Talfahrt entsetzt

Den ehemaligen Schalker Stürmer Ebbe Sand schmerzt die sportliche Talfahrt von Schalke 04. "Es tut weh, Schalke so zu sehen", sagte er der Sport Bild.

Man müsse aber auch sagen: "Der Konkurrenzkampf in der wird immer größer, es wird immer schwieriger. Ich bin der Meinung: Die Spieler sollten stolz sein, bei einem solchen Verein spielen zu dürfen. Und so auch auftreten."

Der 48 Jahre alte Däne absolvierte 282 Spiele für Schalke und erzielte dabei 103 Tore.

FC Schalke 04: So lernten sich Baum und Schneider kennen

Sportvorstand Jochen Schneider gewann diesen positiven Eindruck von Baum laut Sport Bild bereits im April 2018, als er mit Baum zusammen von einer gemeinsam besuchten Manager- und Trainertagung abreiste.

Baum habe ihn mit seiner Spielidee, energisch und aggressiv zu agieren, als Einheit aufzutreten, überzeugt.

FC Schalke 04: Peter Neururer ätzt gegen Neu-Co-Trainer Naldo

Der ehemalige Schalke-Trainer Peter Neururer hat die Wahl der Königsblauen von Ex-Spieler Naldo als Co-Trainer von Manuel Baum scharf kritisiert. Außerdem erneuerte er seine Aussagen, dass sich viele Schalker Fan-Klubs ihn als Nachfolger für den entlassenen Trainer David Wagner gewünscht hätten.

