Schalke 04, News und Gerüchte: Serdar wegen Verletzung nicht zum DFB-Team, Baum-Debüt gegen Leipzig wird zum Debakel

Serdar steht dem DFB-Team wegen einer Verletzung nicht zur Verfügung und das Baum-Debüt gegen Leipzig wurde zum Debakel. Alle News zu Schalke 04.

Das Debüt des neuen Trainers Manuel Baum ist mächtig daneben gegangen. Gegen musste sich Schalke 04 am Samstag mit 0:4 geschlagen geben.

Auch bei Suat Serdar gibt es schlechte Nachrichten: Der Mittelfeldspieler musste verletzt ausgewechselt werden und steht dem DFB-Team somit ebenfalls nicht zur Verfügung.

Außerdem: Die bekundet nach Matija Nastasic offenbar auch Interesse an Ozan Kabak.

Mehr Teams

In diesem Artikel findet Ihr alle wichtigen Schalke-News vom heutigen Sonntag.

Wenn Ihr wissen wollt, was in den vergangenen Tagen bei den Königsblauen wichtig war, findet Ihr alles in separaten Artikeln auf unserer Seite:

Schalke 04: Suat Serdar fährt wegen Verletzung nicht zur Nationalmannschaft

Mittelfeldspieler Suat Serdar von Schalke 04 wird Bundestrainer Joachim Löw für den Länderspiel-Dreierpack nicht zur Verfügung stehen.

Quelle: imago images / ActionPictures

"Er kann nicht zur Nationalmannschaft fahren", sagte Trainer Manuel Baum nach dem 0:4 (0:3) bei RB Leipzig am Samstagabend. Serdar war bereits in der 20. Minute wegen einer erneuten Verletzung ausgewechselt werden. Der 23-Jährige hatte gerade erst eine Muskelblessur überstanden und sein Comeback gegeben.

Löw hatte einen 29-köpfigen Kader für das Länderspiel am kommenden Mittwoch in Köln gegen die sowie die beiden Partien in der am 10. Oktober in Kiew gegen die und am 13. Oktober wieder in Köln gegen die nominiert.

Quelle: SID

Schalke 04 verliert bei Baum-Debüt in Leipzig deutlich

Debakel zum Debüt: Schalke 04 hat sich auch im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Manuel Baum wie ein Absteiger präsentiert. Die Knappen konnten im Auswärtsspiel am Sonntag dem Favoriten RB Leipzig nur eine halbe Stunde Paroli bieten, am Ende stand ein auch in der Höhe verdientes 0:4 (0:3) auf der Leinwand.

Quelle: Imago Images / Picture Point LE

Die seit 19 Spielen sieglosen Schalker bleiben mit null Punkten und 1:15 Toren Tabellenschlusslicht der . Die nach drei Spielen noch ungeschlagenen Leipziger eroberten dagegen zumindest für eine Nacht die Tabellenführung.

Ein Eigentor des eingewechselten Can Bozdogan (31.) leitete vor 8500 Zuschauern Schalkes Niederlage ein - danach brach Königsblau auseinander. Vier Minuten später köpfte der nur 1,70 m große Angelino das 2:0 für RB, Willi Orban erzielte noch vor dem Halbzeitpfiff das 3:0 (45.+2). Nach der Pause traf zudem Marcel Halstenberg per Handelfmeter (80.).

Hier geht's zum Match Report

Bericht: AC Mailand zeigt auch Interesse an Schalke-Verteidiger Ozan Kabak

Der 18-malige italienische Meister AC Mailand will angeblich Abwehrspieler Ozan Kabak von Bundesligist Schalke 04 verpflichten. Dies berichtete die Gazzetta dello Sport am Sonntag.

Der 20 Jahre alte türkische Nationalspieler gilt als Wunschkandidat von Milans Sportchef Paolo Maldini, der 15 Millionen Euro für Kabak ausgeben möchte. Schalke 04 fordert angeblich 20 Millionen Euro für den Youngster.

Quelle: Schalke 04

Als weiterer Kandidat kommt für Milan der Schalker Verteidiger und serbische Nationalspieler Matija Nastasic (27) infrage, den die Mailänder jedoch nur auf Leihbasis mit Kaufoption übernehmen wollen.

Die finanziell angeschlagenen Königsblauen sollen es hingegen laut Medienberichten bevorzugen, den Profi, der seit 2015 in Gelsenkirchen unter Vertrag steht, komplett zu transferieren.

Schnelleinführung mit Geschrei: Baums misslungenes Schalke-Debüt

Lautstark versuchte Manuel Baum, sein S04-Team vom Spielfeldrand zu führen, doch das gab dem Ex-Lehrer eine Schnelleinführung ins Fach Schalke.

Wäre man sehr gemein, dann könnte man sagen: Manuel Baums wichtigste Vorerfahrung für seine Cheftrainer-Tätigkeit beim war seine erfolgreiche Zeit als Lehrer-Trainer (oder Trainer-Lehrer, je nachdem) an der Walter-Klingenbeck-Schule in Taufkirchen, etwas südlich von München.

2011 führte Baum die Auswahl der Jahrgänge 1995 und 1996 überraschend zur deutschen Schulmeisterschaft und bewies damit: Er kann mit Schülermannschaften umgehen. Und damit zu Schalke. Im Zusammenhang mit deren Profimannschaft wurde das Wort "Schülermannschaft" zuletzt gerne verwendet, im Erwachsenenbereich gilt das bekanntlich als veritable Beleidigung.

Quelle: imago images / Christian Schroedter

Vermeintlich verdient hat sich die Mannschaft diese Beleidigung mit 16 Spielen ohne Sieg zum Ende der vergangenen Saison, einer verkorksten Vorbereitung, einem 0:8 beim , einem 1:3 gegen und den Ergebnissen entsprechenden Leistungen. Wer kann da besser helfen als ein Ex-Schülermannschafts-Lehrer-Trainer, der sogar mal die deutsche Schulmeisterschaft gewonnen hat? Richtig, keiner.

Also saß Baum sechs Tage nach der Entlassung seines Vorgängers David Wagner und drei Tage nach seiner Vorstellung zum ersten Mal auf der Schalke-Bank – und bekam beim 0:4 bei RB Leipzig von seiner neuen Mannschaft eine 90-minütige Schnelleinführung ins Fach S04.

Themenkomplexe: Individuelle Fehler, ein mannschaftlich geschlossener Einbruch, Verletzungen und sogar ein Eigentor. Folgen: Der Ausbau der längsten Sieglos-Serie der Klubgeschichte sowie die nun schlechteste Bilanz eines Bundesligaklubs nach drei Spieltagen aller Zeiten. Bei Baums Debüt ging – teils verschuldet, teils unverschuldet – so ziemlich alles schief, was schiefgehen konnten.

Hier geht's zum Nachbericht