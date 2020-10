Schalke 04, News und Gerüchte: Hertha zeigt Interesse an Mascarell, Sebastian Rudy auf dem Weg nach Hoffenheim

Sowohl Omar Mascarell als auch Sebastian Rudy könnten den FC Schalke 04 am Deadline Day noch verlassen. Alle News rund um S04 findet Ihr hier.

Nach dem 0:4 in Leipzig verweilt der während der Länderspielpause weiterhin ohne Punktgewinn auf dem letzten Tabellenplatz der .

Bei der Pleite in Leipzig stand S04-Angreifer Rabbi Matondo nicht im Aufgebot des neuen Trainers Manuel Baum. Der 20-Jährige könnte die Knappen wohl noch am Deadline Day verlassen.

Gleichermaßen stehen auch Sebastian Rudy und Omar Mascarell womöglich vor Abschieden aus Gelsenkirchen.

Mehr Teams

Der FC Schalke 04 am Montag: In diesem Artikel findet Ihr heute alle News und Gerüchte rund um S04.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

FC Schalke 04: Oscar Mascarell vor Wechsel zu ?

Mittelfeldspieler Omar Mascarell könnte den FC Schalke 04 am Deadline Day offenbar noch verlassen. Das berichtet der kicker .

Demnach sei Bundesliga-Konkurrent Hertha BSC an einer Verpflichtung des 27-Jährigen interessiert. Bei der 0:4-Pleite gegen hatte Mascarell die Gelsenkirchener noch als Kapitän auf den Platz geführt.

Der Spanier kam einst im Sommer 2018 von und absolvierte seither 47 Pflichtspiele für S04. Sein Vertrag bei den Knappen läuft noch bis 2022.

Bild: Getty Images

Schalke 04: Sebastian Rudy kehrt wohl erneut zu zurück

Mittelfeldspieler Sebastian Rudy steht unmittelbar vor einer Rückkehr zu 1899 Hoffenheim. Wie Sport1 berichtet, ist der Defensiv-Allrounder bereits auf dem Weg in den Kraichgau, um seinen Wechsel zu finalisieren.

Rudy war bereits in der vergangenen Spielzeit an die TSG ausgeliehen und soll nun erneut auf Leihbasis wechseln. Gemäß Sport1 werde Schalke einen Teil des Gehalts des WM-Teilnehmers von 2018 übernehmen.

🚨 @SPORT1 -Info: Sebastian Rudy verlässt #Schalke und kehrt zur TSG Hoffenheim zurück. Der Ex-Nationalspieler ist bereits auf dem Weg in den Kraichgau. Leihe für eine Saison. #S04 übernimmt Teile des Gehalts. Nur noch Details zu klären. @Plettigoal — Patrick Berger (@berger_pj) October 5, 2020

Von 2017 bis 2017 spielte Rudy auch schon in Hoffenheim und schaffte dort seinen Durchbruch, ehe er den Schritt zum FC Bayern wagte. Von dort ging es 2018 zu Schalke, wo er die hohen Erwartungen nach seinem 16-Millionen-Wechsel aber enttäuschte.

Bericht: Bundesliga-Interesse an Schalke-Angreifer Rabbi Matondo

Dem FC Schalke 04 liegen offenbar mehrere Transferangebote für Rabbi Matondo vor. Wie die Bild berichtet, hätten zwei Bundesliga-Klubs Interesse am 20-jährigen Angreifer bekundet. Um welche Vereine es sich dabei handelt, geht aus dem Bericht allerdings nicht hervor.

Neben den beiden Ligakonkurrenten soll laut Sky Sport Italia auch an einer Verpflichtung des walisischen Nationalspielers interessiert sein.

Matondo, dessen Vertrag auf Schalke 2023 ausläuft, hatte beim Auswärtsspiel gegen RB Leipzig (0:4) zuletzt nicht im Kader gestanden.

Bild: Getty Images

Bundesliga-Highlights: RB Leipzig vs. FC Schalke 04

Schalke-Sportvorstand Schneider: Rangnick war bei der Trainersuche "keine Alternative"

Ralf Rangnick war bei der jüngsten Trainersuche von Fußball-Bundesligist Schalke 04 "keine Alternative". Das verriet Sportvorstand Jochen Schneider bei Sky90 . "Weil ich weiß, welche Ideen er im Kopf hat", ergänzte Schneider - und diese lassen sich mit in der finanziell höchst angespannten Lage bei den Königsblauen nicht vereinbaren.

Rangnick hatte ebenfalls bei Sky90 nach der Entlassung von David Wagner ein drittes Engagement bei Schalke zumindest nicht ausgeschlossen. "Wenn ich sagen würde, Schalke interessiert mich überhaupt nicht, dann würde ich lügen", hatte der 62-Jährige gesagt.

Bild: imago images / Picture Point LE

Schneider habe sich bei diesen Aussagen "etwas gewundert", weil er einen Tag zuvor noch mit Rangnick telefoniert hatte. "Wahrscheinlich hat er sich aus Respekt vor seinem ehemaligen Verein Schalke 04 so geäußert", meinte Schneider, der Manuel Baum als neuen Trainer verpflichtete. Baums Debüt ging beim 0:4 (0:3) gegen RB Leipzig aber gründlich schief.

Quelle: SID

Schalke 04: Suat Serdar fährt wegen Verletzung nicht zur Nationalmannschaft

Mittelfeldspieler Suat Serdar von Schalke 04 wird Bundestrainer Joachim Löw für den Länderspiel-Dreierpack nicht zur Verfügung stehen.

Bild: imago images / ActionPictures

"Er kann nicht zur Nationalmannschaft fahren", sagte Trainer Manuel Baum nach dem 0:4 (0:3) bei RB Leipzig am Samstagabend. Serdar war bereits in der 20. Minute wegen einer erneuten Verletzung ausgewechselt werden. Der 23-Jährige hatte gerade erst eine Muskelblessur überstanden und sein Comeback gegeben.

Löw hatte einen 29-köpfigen Kader für das Länderspiel am kommenden Mittwoch in Köln gegen die sowie die beiden Partien in der am 10. Oktober in Kiew gegen die und am 13. Oktober wieder in Köln gegen die nominiert.

Quelle: SID