Schalke 04: Manuel Baum ist neuer Trainer und Nachfolger von David Wagner - Naldo im Trainerstab

Letzten Sonntag war Schluss für David Wagner beim FC Schalke 04. Mit Manuel Baum ist der neue Trainer der Königsblauen nun gefunden.

Der hat drei Tage nach der Entlassung von David Wagner einen neuen Trainer gefunden. Wie der Bundesligist am Mittwoch offiziell mitteilte, übernimmt der frühere Augsburg-Coach Manuel Baum bei den Gelsenkirchenern und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

"Wir haben mit Manuel Baum einen absoluten Fachmann für Schalke 04 gewinnen können. Wer sich seine Stationen anschaut, der wird feststellen, dass seine Mannschaften immer klare Strukturen und Abläufe auf dem Platz hatten. Das ist in unserer aktuellen Situation ein ganz wichtiger Faktor“, sagte Sportvorstand Jochen Schneider.

Schalke 04: Naldo im Trainerstab von Manuel Baum

Baum hatte zuletzt die U18-Nationalmannschaft Deutschlands gecoacht, beim DFB unterstützte der 41-Jährige auch die Trainerausbildung. Der war bis dato seine einzige Station als Cheftrainer in der , von Dezember 2016 bis April 2019 stand Baum bei den Fuggerstädtern an der Seitenlinie.

Dem Trainerstab von Baum wird auch der frühere Schalke- und Bremen-Verteidiger Naldo angehören. Der 38-jährige Brasilianer hat seine aktive Karriere zwar noch nicht offiziell beendet, war seit seinem Aus bei der im Januar dieses Jahres aber noch ohne neuen Verein. "Naldo ist mit seiner Erfahrung von über 500 Pflichtspielen ein großer Gewinn für das neue Trainer-Team“, sagte Schneider. "Er kennt Schalke aus seiner Zeit als Spieler bestens. Entscheidend für uns war die Kombination aus menschlicher und sportlicher Kompetenz. Naldo wird viel positive Energie in unsere Kabine bringen."

Naldo hatte von Sommer 2016 bis Anfang 2019 bei Schalke unter Vertrag gestanden und dabei 80 Pflichtspiele (neun Tore) für den Verein absolviert. "Es fühlt sich gut an, zurück auf Schalke zu sein. Jeder weiß, dass ich den Verein in mein Herz geschlossen habe", sagte Naldo. "Ich möchte all das, was ich in meinen knapp 19 Jahren als Profi gelernt habe, jetzt als Mitglied des Trainerstabs einsetzen und Manuel Baum so gut es geht unterstützen."