Schalke 04 heute: Huntelaar spricht über mögliches Debüt gegen Bayern, Kutucu verabschiedet sich - alle News und Gerüchte

Bringt Huntelaar nach der Pleite gegen Köln die Wende? Alles zum möglichen Debüt gegen Bayern München. News & Gerüchte zum FC Schalke 04.

Der hat gegen den direkten Konkurrenten seinen Abwärtstrend fortgesetzt und die Partie vor eigenem Publikum mit 1:2 verloren.

Klaas-Jan Huntelaar war dabei noch nicht mit von der Partie, doch nun spricht er über ein mögliches Debüt am kommenden Wochenende gegen den .

Im Artikel erfahrt Ihr die aktuellen News und Gerüchte zu Schalke 04. Hier findet Ihr die Neuigkeiten der vergangenen Tage:

Schalke-News: Debütiert Huntelaar gegen den FC Bayern München?

Nachdem Klaas-Jan Huntelaar bei der Niederlage gegen den 1. FC Köln wegen Wadenproblemen noch 90 Minuten lang zuschauen musste, könnte der Niederländer im kommenden Duell mit Bayern München Einsatzzeit bekommen. "Ich habe vorher gewusst worauf ich mich eingelassen habe, aber wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit kommen wir da raus", sagte er.

Auch Trainer Christian Groß ist hoffnungsvoll, dass es gegen den Tabellenführer zu einem Einsatz für Huntelaar reichen könnte. "Es machte aber keinen Sinn, einen nicht hundertprozentig fitten Spieler mitzunehmen", sagte er. Huntelaar hatte zwischen 2010 und 2017 insgesamt 126 Pflichtspiel-Tore für die Knappen erzielt. Der Einsatz des Top-Stürmers wird deshalb von Mitspielern und Fans sehnlichst erhofft.

Quelle: Getty Images

Schalke 04: Wechsel von Ahmed Kutucu zu Heracles Almelo wohl fix

Offensivspieler Ahmed Kutucu verlässt den FC Schalke 04 in der Winterpause und wechselt auf Leihbasis zu Heracles Almelo in die .

Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, hat sich der junge Türke bereits von seinem Mitspielern verabschiedet. Eine Kaufoption soll es nicht geben.

Kutucu kam in der laufenden Saison nur zu sieben Kurzeinsätzen in der . In die Startelf wurde der 20-Jährige noch gar nicht berufen.

Schalke 04 gegen 1. FC Köln: Die Highlights des Spiels zum Nachlesen im TICKER

Die Höhepunkte der gestrigen Niederlage des FC Schalke 04 gegen den Abstiegskonkurrenten 1. FC Köln findet Ihr hier .

Schalke-Bilanz nach 17 Spieltagen: Punktzahl spricht für klaren Abstieg

Nur sieben Punkte nach 17 Spieltagen. Noch nie hat eine Mannschaft den Abstieg aus der Bundesliga mit so einer Bilanz vermeiden können. Durch den gleichzeitigen Sieg von Arminia Bielefeld gegen den rutscht Schalke 04 noch tiefer in die Krise. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt nun schon zehn Punkte - und auf Köln, das derzeit auf dem Relegationsplatz steht, schon acht.

Damit befinden sich die Knappen aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber am Ende der Tabelle. Keine Mannschaft, die in der Hinrunde neun Punkte oder weniger hatte, konnte den Abstieg aus der Bundesliga noch vermeiden. Es wird also ganz schwer für die Königsblauen die Saison noch zu einem glücklichen Abschluss zu bringen, zumal sie auch in der vergangenen Rückrunde nur neun Punkte sammeln konnten.

Quelle: Getty Images