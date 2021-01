Schalke 04: Rafinha bestätigt Kontakt, Max Meyer verlässt Crystal Palace - alle News zu S04 heute

Kommt auch Rafinha zurück zu Schalke 04? Der Brasilianer bestätigt jedenfalls Kontakt mit dem Verein. Max Meyer verlässt indes Crystal Palace.

Der erste -Sieg seit fast einem Jahr hat dem im Abstiegskampf etwas Auftrieb gegeben. Das 4:0 gegen Hoffenheim wollen die Königsblauen nun am Sonntag gegen (18 Uhr im LIVE-TICKER ) unbedingt veredeln.

Keeper Ralf Fährmann sprach im Vorfeld über die schier unendlich lange andauernde Sieglos-Serie, während mit Rafinha ein weiterer alter Bekannter den Weg zurück zu S04 finden könnte.

Außerdem: Der Ex-Schalker Max Meyer verlässt und Trainer Christian Gross äußert sich zur möglichen Rückkehr von Klaas-Jan Huntelaar.

Rafinha bestätigt Kontakt zu Schalke 04: "Der Klub ist in meinem Herzen"

Rafinha hat Kontakt zu seinem Ex-Verein Schalke 04 bestätigt und damit die Spekulationen über eine Rückkehr von Olympiakos Piräus zu S04 weiter angeheizt .

"Ich kenne die Gedanken von Schalke und den Verein perfekt, der Klub ist in meinem Herzen. Es gibt Kontakt mit Schalke, zuletzt vor kurzem. Ich habe dort viele Freunde", sagte der brasilianische Rechtsverteidiger zu Bild und Sport Bild .

Zuvor hatten Bild und Sport Bild über ein Interesse von Schalke an einer Rückhol-Aktion für Rafinha berichtet. Der TV-Sender Sky dementierte diese Meldung zunächst, berichtete inzwischen aber selbst, dass Rafinha gerne wieder für S04 auflaufen würde. Zu Bild und Sport Bild sagte Rafinha jedoch auch: "Momentan bin ich Spieler von ."

Schalke 04 - Ralf Fährmann über Sieglos-Serie: "Das war ein Teufelskreis"

30 Bundesliga-Spiele lang musste Schalke 04 auf einen Sieg warten und beinahe hätte man den bitteren Uralt-Rekord von Tasmania Berlin eingestellt, ehe am vergangenen Spieltag mit dem 4:0 gegen Hoffenheim der Befreiungsschlag gelang. S04-Keeper Ralf Fährmann hat nun über die Sieglos-Serie gesprochen.

"Das war ein Teufelskreis. Je mehr man darüber nachgedacht hat, desto mehr hat sich die Situation ins Unterbewusstsein einprägt. Eigentlich sollten wir Profi genug sein, um das nicht mit nach Hause zu nehmen. Aber dieses Thema wurde so groß, dass das zwangsläufig nicht zu verhindern war", sagte Fährmann im Bild -Interview.

Der 32-Jährige weiter: "Manchmal passieren Dinge im Leben, die man nicht erklären oder begreifen kann. Diese Serie ist Schalke nicht würdig und tut mir wahnsinnig leid.“

Schalke-Trainer Christian Gross: Rückkehr von Huntelaar "wäre fantastisch"

Noch ist die Rückkehr von Klaas-Jan Huntelaar zum Bundesligisten Schalke 04 nicht perfekt, doch Trainer Christian Gross empfängt den Torjäger bereits mit offenen Armen . "Wenn ein Spieler mit dieser Erfahrung, dieser Aura, dieser Persönlichkeit und diesen Qualitäten sich noch einmal bei uns reinhängen würde, wäre das fantastisch", sagte der Schweizer am Freitag. Gleichzeitig stellte der neue Coach aber auch klar: "Noch ist es natürlich nicht fix, aber gegenseitiges Interesse ist da."

Schalke plant, den 37-Jährigen noch einmal für ein halbes Jahr Abstiegskampf zu verpflichten. Der "Hunter", der von 2010 bis 2017 in 240 Pflichtspielen für die Königsblauen 126 Tore erzielte, ist nicht abgeneigt. Es sei "natürlich eine Gefühlsfrage. Es ist so, als ob du dich zwischen zwei Kindern entscheiden musst", sagte der Niederländer nach seinem Doppelpack für Amsterdam beim 3:1 bei Twente Enschede am Donnerstagabend dem Sender NOS. Eigentlich hatte Huntelaar vor, seine Karriere im Sommer in Amsterdam zu beenden.

"Er ist infiziert von diesem Virus Schalke", sagte Gross, der mit Huntelaar bereits Kontakt hatte, "er hat sehr, sehr gute Erinnerungen." Mit den Gelsenkirchenern gewann der 76-malige Nationalspieler 2011 den , erreichte das Halbfinale der und wurde 2012 mit 29 Treffern Bundesliga-Torschützenkönig.

S04-News: Ex-Schalker Max Meyer verlässt Crystal Palace

Der ehemalige Schalke-Profi Max Meyer verlässt den englischen Erstligisten Crystal Palace mit sofortiger Wirkung . Das gab der Klub am Freitagabend offiziell bekannt.

In einer kurzen Pressemitteilung hieß es: "Max Meyer hat Crystal Palace in beidseitigem Einvernehmen verlassen. Seit seiner Ankunft im Sommer 2018 kam der deutsche Mittelfeldspieler auf 56 Einsätze und zwei Tore. Jeder bei Crystal Palace dankt Max für seine Leistungen, wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft."

Meyer absolvierte sein letztes Pflichtspiel für die erste Mannschaft der Londoner im September vergangenen Jahres (EFL Cup). In der Premier League wurde der gebürtige Oberhausener in der laufenden Saison nicht berücksichtigt.

Schalke 04: Der S04-Spielplan für die kommenden Wochen