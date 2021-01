Schalke-News: Huntelaar-Comeback verzögert sich, Max Meyer hat für Christian Gross zu viel verbrannte Erde hinterlassen - alle News und Gerüchte

Klaas-Jan Huntelaar ist wieder auf Schalke, zunächst müssen die Knappen aber gegen Köln auf den Routinier verzichten.

Alle News und Gerüchte zu den aktuellen Rückholaktionen vom und mehr findet Ihr gesammelt hier. Was in den letzten Tagen beim Klub aus dem Ruhrpott passiert ist, könnt Ihr hier nachlesen:

Schalke 04 gegen Köln ohne Rückkehrer Huntelaar

Noch ohne seinen Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar geht Fußball-Bundesligist Schalke 04 in das Kellerduell am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) gegen den . Der 37-jährige Niederländer, der dreieinhalb Jahre nach seinem Abschied noch einmal im Abstiegskampf aushelfen will, fehlt wegen Wadenproblemen im Aufgebot des Tabellenletzten.

Aus demselben Grund hatte Huntelaar, der am Dienstag einen Vertrag bis zum Saisonende bei den Königsblauen unterschrieben hatte, bereits das Spiel von Amsterdam am vergangenen Sonntag gegen Rotterdam verpasst.

Im Sturm setzt Trainer Christian Gross gegen den Drittletzten Köln wieder auf den Amerikaner Matthew Hoppe, der in den letzten beiden Bundesligaspielen vier Tore erzielte. Auch sonst blieb die Startelf gegenüber dem 1:3 bei am vergangenen Sonntag unverändert.

Schalke-Legende Youri Mulder im Interview: Klaas-Jan Huntelaar? "Er sah fast aus wie Zlatan Ibrahimovic"

Youri Mulder trug von 1993 bis 2002 das Trikot des FC Schalke 04, ist eine Klublegende und bangt wie alle Königsblauen derzeit um den Verbleib in der .

Im Interview mit Goal und SPOX spricht der "Eurofighter" über den neuen Hoffnungsträger Klaas-Jan Huntelaar und wie dessen Entscheidung, ein halbes Jahr vor Karriereende in die Bundesliga zurückzukehren, in der Heimat aufgenommen wird.

Außerdem verrät er, warum ihn der "Hunter" an Zlatan Ibrahimovic erinnert und auf welche Weise der mittlerweile 37-Jährige ihn während seiner Zeit als Twente-Trainer zutiefst beeindruckte.

FC Schalke: Max Meyer hat für Christian Gross zu viel verbrannte Erde hinterlassen

Cheftrainer Christian Gross hat sich zu Transfergerüchten um den Ex-Schalker Max Meyer geäußert. Durch Meyers schwierigen Abgang sei der Mittelfeldspieler keine Option mehr für den aktuell kriselnden FC Schalke 04.

Die WAZ berichtet, dass Christian Gross Schwierigkeiten mit dem 25-Jährigen befürchtet. Meyer hatte in der Vergangenheit "zu viel verbrannte Erde hinterlassen". Gemeint sind damit seine Konflikte mit dem Verein und dem damaligen Sportdirektor Christian Heidel. Sie waren 2018 nicht auf die Forderungen bei seinem auslaufenden Vertrag eingegangen.

Erst kürzlich hat Max Meyer seinen Vertrag bei auflösen lassen. Da der ehemalige Schalker nun ablösefrei zu haben ist, wurden die Gerüchte um Ihn schnell laut. Der FC Schalke 04 versucht aktuell, mehrere ehemalige Spieler zurückzuholen, um den Abstieg zu verhindern.

Gestern wurde nach dem bereits feststehenden Transfer von Sead Kolasinac auch das Comeback von Stürmer Klaas-Jan Hunterlaar offiziell. Die Beiden sollen dem Verein bis zum Sommer aus der Krise helfen.

Gazprom-Sponsoring mit Schalke 04 steht auf der Kippe

Im Falle eines Abstiegs soll die Partnerschaft des FC Schalke 04 mit dem russischen Gas-Konzern Gazprom wackeln. Aus dem Sponsoring bezieht der Verein viele Millionen, wodurch der Klub bei einer Beendigung des Sponsorings in noch größere finanzielle Problem rutschen würde.

20 Millionen Euro pro Saison erhalten die Königsblauen angeblich von dem umstrittenen Konzern. Das Sponsoring läuft seit 2007, wurde im Jahr 2016 verlängert und gilt laut SportBild-Informationen nur in der ersten Bundesliga.

Sollte der FC Schalke in diesem Jahr absteigen, dürfte das zumindest eine erhebliche Senkung der empfangenen Gegenleistung bedeuten. Unsicher scheint, ob Gazprom den Vertrag überhaupt weiterlaufen lassen würde.

Die Verhandlungen mit dem Gas-Riesen liefen in der Vergangenheit über Clemens Tönnies. Dieser wurde jedoch wegen eines Rassismus-Skandals auf Schalke vom Hof gejagt. Wie es mit der Partnerschaft weitergehen soll, bleibt offen.

Köln-Trainer Gisdol: Schalke wird in den Medien zu positiv transportiert

Markus Gisdol, Trainer des 1. FC Köln, sieht eine zu positive Berichterstattung über den FC Schalke 04 in den Medien. Sein ehemaliger Arbeitgeber habe dadurch einen Vorteil vor dem vorentscheidenden Spiel gegen die Kölner im Abstiegskampf.

Im Kicker führte Gisdol aus, weshalb er die Lage bei Schalke so sieht: "Sie haben von den letzten drei Spielen eins gewonnen und zwei verloren. Und es wird teilweise so transportiert, als ob sie alle drei gewonnen hätten."

Der ehemalige Co-Trainer bei den Königsblauen unter Ralf Rangnick und Huub Stevens kehrt heute zu seiner alten Arbeitsstätte zurück. "Wenn man zurückkommt, ist es kein Spiel wie jedes andere", erklärt er im Interview.

Die Situation vor dem Spiel ist für Schalke noch angespannter als beim 1. FC Köln. Dieser hat momentan fünf Punkte Vorsprung auf den kriselnden Klub und steht auf dem Relegationsplatz.

FC Schalke: Der Spielplan in den kommenden Wochen