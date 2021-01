Schalke 04 vs. 1. FC Köln im TICKER zum Nachlesen - Endstand: 1:2 (0:1)

In der Bundesliga kam es am Mittwoch zum Keller-Duell zwischen Schalke 04 und Köln. Der FC hatte letztlich das bessere Ende für sich.

Der gewinnt das Keller-Duell am 17. Spieltag der beim mit 2:1. Joker Jan Thielmann gelingt kurz vor Schluss das entscheidende Tor für die Gäste.

FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER Endstand: 1:2 (0:1) Tore: 0:1 Czichos (31.), 1:1 Hoppe (57.), 1:2 Thielmann (90.+3) Aufstellung Schalke Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic (72. Mascarell), Kolasinac (72. Oczipka) - Stambouli, Serdar - Raman (72. Boujellab), Uth, Harit - Hoppe Aufstellung Köln T. Horn - Czichos (46. Katterbach), Bornauw, Cestic - Ehizibue (72. Rexhbecaj), Skhiri, Hector (81. Özcan), J. Horn - Drexler (88. Arokodare), Wolf - Duda (88. Thielmann) Gelbe Karten: Stambouli (S04, 49.), J. Horn (Köln, 89.), Boujellab (S04, 89.)

Abpfiff | Schalke 04 - 1. FC Köln 1:2 (0:1) | Tore: 0:1 Czichos (31.), 1:1 Hoppe (57.), 1:2 Thielmann (90.+3)

90.+5 | Huntelaar steht auf der Tribüne, feuert seine neuen Kollegen lautstark an. Noch bleibt etwas Zeit, aber es droht die nächste Niederlage für S04.

90.+3 | Köln gelingt der Lucky-Punch. Rexhbecaj gewinnt den Ball in der gegnerischen Hälfte und legt geistesgegenwärtig für Thielmann auf halbrechts steil. Der 18-Jährige zieht in den Strafraum ein und zieht mit dem rechten Fuß knallhart ab. Der Ball schlägt links im Toreck ein.

90.+3 | TOOOOR für den FC | Schalke 04 gegen Köln im LIVE-TICKER | 1:2 durch Thielmann

90.+1 | Sechs Minuten werden noch nachgespielt.

89. Minute | Schalke gegen Köln heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Boujellab (S04)

89. Minute | Schalke gegen Köln heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für J. Horn (FC)

89. Minute | Aber auch Boujellab wird verwarnt. Korrekte Entscheidung des Unparteiischen.

89. Minute | Horn und Boujellab geraten nach einem Zweikampf aneinander, Siebert muss die Streithähne trennen und zeigt zunächst dem Kölner die Gelbe Karte.

88. Minute | Schalke 04 vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER | Wechsel beim FC: Arokodare kommt für Drexler

88. Minute | Schalke 04 vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER | Wechsel beim FC: Thielmann kommt für Duda

88. Minute | Außerdem geht Drexler vom Feld. Für ihn ist Thielmann neu dabei.

88. Minute | Die letzten beiden Wechsel bei den Kölnern. Arokodare kommt für Duda.

86. Minute | Die Kölner wirken ausgelaugt, auch Schalke hat nicht mehr das Tempo in seinen Aktionen. Wer hat für die Schlussphase noch mehr im Köcher?

84. Minute | Jetzt steht auch Bornauw wieder. Das Spiel war aufgrund der Verletzung fast zwei Minuten unterbrochen.

82. Minute | Kabak und Bornauw rasseln im Kölner Strafraum bei einem Luftzweikampf mit den Köpfen aneinander. Der Schalker berappelt sich schnell, der belgische Nationalverteidiger muss behandelt werden.

81. Minute | Gisdol wechselt erneut. Hector geht runter, Özcan kommt für die letzten Minuten des Spiels.

81. Minute | FC Schalke - Köln im LIVE-TICKER | Wechsel beim FC: Özcan kommt für Hector

80. Minute | Schalke ist in der zweiten Hälfte deutlich am Drücker. 67 Prozent Ballbesitz, 56 Prozent gewonnene Zweikämpfe und 6:1 Torschüsse.

78. Minute | Es geht in die heiße Phase - und die könnte es in sich haben. Denn eines ist klar: Ein Unentschieden hilft keinem der beiden Teams wirklich weiter.

76. Minute | Köln seit langer Zeit mal wieder in der Gefahrenzone. Drexler ist bis zur rechten Grundlinie im Strafraum durchgedrungen und legt scharf und mit Tempo in den Fünfer. Dort stolpert Serdar den Ball in die Arme von Fährmann.

74. Minute | Kaum auf dem Feld, da liegt Rexhbecaj schon auf dem Boden. Bei einem Luftzweikampf mit Kabak hatte der vom ausgeliehene Kölner den Ellenbogen des Schalker Verteidigers an den Hinterkopf bekommen.

72. Minute | Auch Köln wechselt zum zweiten Mal. Der auffällige Ehizibue wird durch Rexhbecaj ersetzt.

72. Minute | Dreifachwechsel bei S04 - es wird offensiver. Nastasic geht runter und wird durch Mascarell ersetzt.

72. Minute | Schalke 04 - 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER | Wechsel beim FC: Rexhbecaj kommt für Ehizibue

72. Minute | Schalke 04 - 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei S04: Boujellab kommt für Raman

72. Minute | Schalke 04 - 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei S04: Oczipka kommt für Kolasinac

72. Minute | Schalke 04 - 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei S04: Mascarell kommt für Nastasic

69. Minute | Kaum Entlastung in dieser Phase für die Kölner, die die Bälle viel zu schnell verlieren. Schalke mit knapp 65 Prozent Ballbesitz und 55 Prozent gewonnener Zweikämpfe nach der Pause.

67. Minute | Ehizibue kommt im Zweikampf gegen Harit deutlich zu spät, trifft den Schalker von hinten am Knöchel. Siebert steht daneben und deutet an, dass der Angriff dem Ball galt. Von daher keine Verwarnung, nur Freistoß für die Königsblauen.

65. Minute | Köln ist aktuell viel zu passiv. Ein Schalker Angriff nach dem anderen rollt aktuell auf die Defensive der Gäste zu.

63. Minute | Was für ein Solo von Kolasinac über das halbe Feld. Am der Strafraumgrenze kommt der Bosnier dann mit dem linken Fuß zum Abschluss, verfehlt das Tor aber unten rechts. Anschließend bleibt der Rückkehrer auf dem Boden liegen und hält sich den Oberschenkel - es scheint aber zunächst weiterzugehen.

61. Minute | Schalke wird aktiver. Köln steht tief hinten drin und muss den Abschluss von Stambouli aus 20 Metern zentraler Position überstehen. Horn muss sich ganz lang machen und lenkt den Ball noch um den linken Pfosten.

59. Minute | Ausgangspunkt für den Treffer war der mutige Antritt von Harit. Genau sowas braucht Schalke häufiger.

57. Minute | Wenn nict er, wer dann? Harit geht ins Dribbling und will den Ball im Strafraum auf Raman durchstecken. Der Steilpas kommt nicht an, landet aber im Getümmel über Serdar und diverse Kölner Abwehrbeine bei Hoppe, der die Kugel aus fünf Metern halblinker Position ins Tor drückt. Sein fünfter Treffer im siebten Bundesligaspiel.

57. Minute | TOOOOOR für S04! Schalke - 1. FC Köln im LIVE-TICKER | Hoppe trifft zum 1:1

56. Minute | Schalke in Alarmbereitschaft, denn Köln steht schon wieder zum Eckball bereit. Duda schlägt die Kugel von der linken Seite aber dieses Mal deutlich zu weit und erreicht so keinen seiner Mitspieler.

54. Minute | Riesenglück für Schalke. Drexler bekommt den Ball auf dem rechten Flügel von Skhiri und bringt ihn dann flach in die Mitte an den Fünfer. Dort grätscht Kabak in den Bll und befördert die Kugel unabsichtlich an den linken Pfosten.

51. Minute | Schalke greift etwas früher an, ist aber noch nicht so kompromisslos im Angriffspressing, wie sie sein müssten. Die erste gute Offensivaktion hat daher Köln, das durch Drexler aus 18 Metern zum Schuss kommt. Nastasic fälscht mit dem Rücken zum nächsten Eckball ab.

49. Minute | Die erste Gelbe Karte der Partie sieht Stambouli. Gegen Ehizibue kam er im Mittelfeldzweikampf deutlich zu spät.

49. Minute | Schalke vs. Köln heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Stambouli (S04)

48. Minute | Schalke kommt übrigens unverändert aus der Kabine. Bei den Kölnern ändert der Wechsel zudem nichts an der taktischen Ausrichtung.

46. Minute | Zur zweiten Halbzeit wechseln die Kölner das erste Mal. Czichos bleibt in der Kabine, Katterbach ist neu dabei. Über die Gründe ist nichts bekannt.

46. Minute | Weiter geht's, die zweite Halbzeit läuft!

46. Minute | Schalke 04 gegen 1. FC Köln im LIVE-TICKER | Wechsel bei Köln: Katterbach kommt für Czichos

Schalke 04 vs. Köln heute im LIVE-TICKER | Halbzeit | 0:1

Halbzeit | Schalke kam gut ins Spiel, erspielte sich früh ein optisches Übergewicht, kamen aber nicht zu Chancen. Die Kölner beschränkten sich zunächst auf geordnete Defensive, nahmen nach rund 20 Minuten am Offensivspiel teil. In der 31. Minute belohnten sich die Gäste nach einem Eckball mit der Führung, die sie sich in der Folge verdienten. Schalke hätte kurz vor dem Halbzeitpfiff beinahe ausgeglichen, doch Hoppe vertendelte zunächst frei vor Horn, der Sekunden später einen Abschluss von Uth entschärfte. Gleich geht's weiter.

HALBZEIT | Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER | Pausenstand: 0:1 | Tore: 0:1 Czichos (31.)

+++ HALBZET +++



Es geht mit einem 0:1-Rückstand in die Pause ⏸️



+++ HALBZET +++

Es geht mit einem 0:1-Rückstand in die Pause ⏸️

⏱️ 45' | #S04KOE 0:1 | #S04

45. Minute | Was für eine Chance zum Ausgleich. Hoppe bekommt die Kugel von Kolasinac in der rechten Strafraumhälfte, schlägt einen Haken um den herauseilenden Horn und will dann zu Harit querlegen. Cestic bekommt jedoch den Fuß dazwischen und klärt. Wenig später kommt Uth aus 15 Metern halblinker Position zum Abschluss, den Horn per Flugeinlage über die Querlatte lenkt.

44. Minute | Die Bälle sind beim FC Schalke zu schnell weg in der aktuellen Phase. Köln spielt ein durchaus vorzeigbares Gegenpressing.

42. Minute | Duda hat viel Platz rund 20 Meter halbrechts vor dem Tor. Der ehemalige Berliner zieht mit dem rechten Fuß ab, setzt seinen Schuss aber etwas zu hoch an. Fährmann muss nicht eingreifen.

40. Minute | Die Überlegenheit der Kölner drückt sich inzwischen auch in der Statistik aus. 9:5 Torschüsse für die Gäste, 6:2 Ecken.

37. Minute | Um ein Haar das 2:0 für den Effzeh. Ehizibue und Drexler spielen einen Doppelpass in der rechten Strafraumhälfte, in dessen Folge Ehizibue frei vor Fährmann auftaucht. Der Keeper wehrt den Schuss des Kölners aber aus kurzer Distanz mit der Brust ab. Eckball.

35. Minute | Köln hat ein bisschen gebraucht, ist mittelerweile aber die bessere Mannschaft. Die Domstädter haben die Initiative übernommen und merken, dass sich das gegen verunsicherte Schalker schnell lohnen kann.

33. Minute | Die fünfte Ecke der Kölner führt zum Erfolg. Schalke sah auch bei den Standards zuvor alles andere als sattelfest aus.

JAAAAAAAAAAAA! Rafa ist da und köpft zur 1:0-Führung für den #effzeh ein.



LIVE dabei sein mit dem FC-Radio und dem FC-Liveticker in der App ⤵

🤖 Android: https://t.co/HarMiXbSm7

🍎 Apple: https://t.co/4Gb5hIrnCH

___#S04KOE 0:1 (30.) pic.twitter.com/UYiAbtZTYp — 1. FC Köln (@fckoeln) January 20, 2021

31. Minute | Jetzt ist es passiert. Fährmann verlängert einen Eckball von der rechten Seite mit der Faust in die linke Strafraumhälfte direkt vor die Füße von Drexler, der sofort mit vollem Risiko in den Fünfer schießt. Am langen Pfosten hält Czichos den Schädel rein und befördert die Kugel über die Linie.

31. Minute | Schalke 04 gegen Köln heute im LIVE-TICKER: TOOOOR für den FC | CZICHOS trifft zum 0:1

29. Minute | Der Ball zapperlt nach einem Eckball von der rechten Seite im Schalker Tor. Der Treffer zählt aber nicht, weil Cestic Keeper Fährmann im Fünfer regelwidrig angegangen ist. Dennoch: Schalke dürfte bei Kölner Standards gewarnt sein.

27. Minute | Die Hausherren werden stärker. Uth hat nach starker Vorarbeit von Harit den nächsten Abschluss. Sein Versuch aus neun Metern halblinker Position geht aber deutlich über das kurze Eck.

26. Minute | Guter Abschluss für die Schalker. Harit hat Platz im Mittelfeld und geht mit Ball am Fuß in Richtung Kölner Strafraum. Aus 20 Metern zieht er mit rechts ab und zwingt Horn zu einer Glanzparade. Der Kölner Keeper wehrt zum Eckball ab.

24. Minute | Unangenehmer Ball für Fährmann. Duda schlägt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld gefährlich in den Fünfer. Fährmann weiß nicht, ob noch ein Gegenspieler an den Ball kommt und lenkt ihn daher erst im letzten Moment um den rechten Pfosten zum Eckball.

22. Minute | Hoppe versucht es einfach mal aus 20 Metern vom linken Strafraumeck. Der Ball verfehlt sein Ziel aber deutlich und geht gut vier Meter links am Pfosten vorbei.

20. Minute | Knapp 70 Prozent Ballbesitz in der Anfangsphase für den FC Schalke, wirklich viel damit anfangen kann der Tabellenletzte aber noch nicht mit seinen Spielanteilen. Es entwickelt sich langsam aber sicher das erwartete Kampfspiel.

17. Minute | Wolf hat den Ball und viel Platz in der linken Strafraumhälfte. Sein Schussversuch wird von Nastasic geblockt und landet so bei Ehizibue in der rechten Strafraumhälfte, der sofort abzieht. Gute drei Meter links am Pfosten vorbei.

Duda mit dem Flachpass in den Lauf von Wolf, der in den Schalker Strafraum dribbelt und dann schießt. Sein Versuch wird geblockt. Der Ball kommt zum nachgerückten Ehizibue, der direkt draufhält - vorbei. #effzeh

___ #S04KOE 0:0 (17.)

___ #S04KOE 0:0 (17.) pic.twitter.com/7wBD8gzlJR — 1. FC Köln (@fckoeln) January 20, 2021

15. Minute | Köln steht gegen den Ball in einem 5-3-2-System. Nicht einfach für den S04, dieses zu überspielen. Bisher fehlt die zündende Idee.

13. Minute | Gisdol und Gross sind beide aktiv in der Coachingzone, geben lautstark Anweisungen. Vor allem der Kölner Trainer scheint hochmotiviert und legte sich schon mit Linienrichter Koslowski an.

11. Minute | S04 platziert Uth und Hoppe im gegnerischen Strafraum und versucht, seine Stürmer als Wandspieler zu benutzen. Die Kölner INnenverteidigung ist bislang aber auf der Höhe und lässt keinen der beiden den Ball in Ruhe annehmen.

9. Minute | Schalke hat mehr Ballbesitz in der Anfangsphase. Köln überlässt den Königsblauen zunächst die Kugel, wohlwissend, dass die Schalker durchaus Probleme damit haben, das SPiel zu machen.

6. Minute | Ordentlicher Beginn beider Mannschaften. Beide Teams begegnen sich mit offenem Visier, versuchen früh zu pressen und schnell umzuschalten.

4. Minute | Erster guter Abschluss der Schalker. Serdar versucht es aus 22 Metern zentraler Position mit dem rechten Fuß, Horn pariert aber stark im unteren rechten Eck. Der Nachschuss von Kolasinac aus acht Metern halblinks im Strafraum geht ans Außennetz, allerdings stand der Linksverteidiger auch im Abseits. Ein etwaiger Treffer hätte demnach nicht gezählt.

3. Minute | Es geht von Beginn an intensiv zur Sache. Drexler kommt gegen Becker im Mittelfeld zu spät und trifft ihm hart am Knöchel. Siebert pfeift, lässt die Karte aber noch stecken.

1. Minute | Und das Spiel läuft! Wer kann heute die so wichtigen drei Punkte einfahren: Schalke oder der 1. FC Köln? Die kommenden 90 Minuten werden es zeigen.

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist der erfahrene Daniel Siebert aus Berlin. Ihm assistieren Lasse Koslowski und Robert Wessel - beide ebenfalls Berliner. Als Vierter Offizieller ist Marco Pelgrim aus Bocholt gemeldet, der Essener Sven Waschitzki verfolgt das Geschehen in Funktion des Video-Assistent-Referees an den Monitoren.

Vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf den direkten Vergleich beider Mannschaften. 86 Mal trafen Schalke 04 und der 1. FC Köln in der Bundesliga schon aufeinander. Nur 27 dieser Duelle entschied Königsblau für sich, 37 Mal waren die Geißböcke siegreich. 22 weitere Begegnungen endeten unentschieden. In der vergangenen Saison gab es zwei ein 1:1-Remis in der Veltins-Arena auf Schalke, der Effzeh siegte im Rückspiel zuhause 3:0. Der letzte Schalker Sieg gegen Köln gelang im März 2016 - damals 3:1 in der Domstadt am Rhein.

Vor Beginn | Die Geißböcke befinden sich nach einem kleinen Zwischenhoch im Spätherbst des vergangenen Jahres aktuell mal wieder in der sportlichen Krise. Nur zwei Punkte holte das Team von Trainer Gisdol in den vergangenen fünf Ligaspielen, in denen es teils heftige Klatschen gegen Leverkusen (0:4) und den (0:5) setzte. Am vergangenen Wochenende gab es immerhin einen Punkt zuhause gegen das ebenfalls schwächelnde . Und dennoch: Im Abstiegskampf werden Punkte benötigt, gegen direkte Konkurrenten am besten gleich deren drei.

Vor Beginn | Die Freude über den ersten Bundesligasieg seit knapp einem Jahr und den damit abgewandten Negativrekord von Tasmania Berlin (31 sieglose Bundesligaspiele in Serie) ist auf Schalke längst verflogen. Die bittere Realität hat die Gelsenkirchener spätestens seit der 1:3-Pleite bei am vergangenen Spieltag eingeholt. Es bedarf deutlich mehr Siege, um die Klasse bei aktuell sieben Punkten aus 16 Saisonspielen noch zu halten. Besonders im eigenen Stadion braucht es Erfolgserlebnisse. Doch die Kölner fühlen sich auswärts (2 Siege) in dieser Spielzeit wohler als zuhause (0 Siege).

Vor Beginn | Kellerduell in Gelsenkirchen. Der Tabellenletzte FC Schalke 04 empfängt den Sechzehnten aus Köln. Die Bedeutung der Partie dürfte jedem allein schon aufgrund der Tabellensituation klar sein. Es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel - besonders für Schlusslicht Königsblau zählt nichts anderes als der zweite Saisonsieg. Dabei mithelfen sollte eigentlich auch Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar, doch der Niederländer steht gegen den Effzeh noch nicht im Kader. Der Grund sind Wadenprobleme, wie S04 via Twitter vermeldete.

Vor Beginn | Noch ohne seinen Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar geht Bundesligist Schalke 04 in das Kellerduell am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln. Der 37-jährige Niederländer, der dreieinhalb Jahre nach seinem Abschied noch einmal im Abstiegskampf aushelfen will, fehlt wegen Wadenproblemen im Aufgebot des Tabellenletzten.

Aus demselben Grund hatte Huntelaar, der am Dienstag einen Vertrag bis zum Saisonende bei den Königsblauen unterschrieben hatte, bereits das Spiel von Amsterdam am vergangenen Sonntag gegen Rotterdam verpasst. Im Sturm setzt Trainer Christian Gross gegen den Drittletzten Köln wieder auf den Amerikaner Matthew Hoppe, der in den letzten beiden Bundesligaspielen vier Tore erzielte. Auch sonst blieb die Startelf gegenüber dem 1:3 bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Sonntag unverändert.

Vor Beginn | Was bei Schalke 04 in den letzten Tagen so los war? Wir haben Euch ein paar nützliche Links zusammengestellt.

Vor Beginn | Um wieviel es hier heute geht, dürfte allen Beteiligten klar sein: Schalke ist mit sieben Punkten Tabellenletzter und hätte bei einer Niederlage schon acht Zähler Rückstand auf den FC. Köln wiederum würde sich bei einer Pleite bei S04 gefährlich einem direkten Abstiegsplatz nähern.

Vor Beginn | Die Gäste stellen dem diese Elf entgegen: T. Horn - Cestic, Bornauw, Czichos - Ehzibue, Hector, Skhiri, J. Horn - Wolf, Duda, Drexler.

Vor Beginn | So geht der FC Schalke 04 ins Duell mit dem 1. FC Köln: Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac - Raman, Stambouli, Serdar, Harit - Hoppe, Uth.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 17. Spieltages zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Köln.

FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Schalke 04:

Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Serdar - Raman, Uth, Harit - Hoppe

Bei Schalke gibt es keine personelle Veränderung im Vergleich zum 1:3 in Frankfurt am Sonntag. Noch nicht mit im Kader ist Neuzugang Klaas-Jan Huntelaar, der von Ajax zu S04 zurückgekehrt ist .

Der 1. FC Köln setzt auf folgende Aufstellung:

T. Horn - Czichos, Bornauw, Cestic - Ehizibue, Skhiri, Hector, J. Horn - Drexler, Wolf - Duda

🚨 Die #effzeh -Startelf ist da 🚨



LIVE dabei sein mit dem FC-Radio und dem FC-Liveticker in der App ⤵

🤖 Android: https://t.co/HarMiXbSm7

🍎 Apple: https://t.co/4Gb5hIrnCH

___

Die FC-Startelf vor #S04KOE wird präsentiert von @GaffelKoelsch .

Auch bei Köln gibt es heute keine Wechsel in der Startelf. Trainer Markus Gisdol schickt exakt die gleiche Mannschaft von Beginn an auf den Platz wie beim 0:0 gegen Hertha BSC am Samstag.

FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der 1. FC Köln bestritt bisher 86 Bundesliga-Spiele gegen den FC Schalke 04, gegen kein Team gewannen die Kölner öfter (37-mal).

Von den aktuellen Bundesligisten sammelt Köln gegen keinen anderen Gegner mehr Punkte pro Spiel als gegen Schalke (1.55). Die Kölner Siegquote von 43% wird auch nur gegen Bielefeld übertroffen (44%).

Schalke 04 ist seit 5 Bundesliga-Heimspielen gegen Köln ohne Sieg (2 Remis, 3 Niederlagen). Der letzte BL-Heimsieg war im August 2011, als Schalke mit 5-1 gewann (dazwischen waren die Gelsenkirchener einmal im erfolgreich, im Dezember 2017).

Der 1. FC Köln ist seit 5 Bundesligaspielen ohne Sieg (2 Remis, 3 Niederlagen), 2 Punkte und -10 Tore (0-10) bedeuten die schwächste Bilanz aller Bundesligisten in diesem Zeitraum.

FC Schalke 04 ist nun das 10. Team in der Bundesligahistorie, das nach 16 Saisonspielen 7 Punkte oder weniger sammelte (Mainz ebenfalls 7). Von den 8 vorangegangenen Teams musste am Saisonende jedes den Gang ins Unterhaus antreten.

Der 1. FC Köln erzielte in den letzten 5 Bundesligaspielen kein Tor. So lange blieben die Domstädter in der Bundesliga-Historie zuvor nur 1-mal ohne Treffer, zwischen Dezember 2001 und Februar 2002 waren es sogar 10 torlose Ligaspiele in Folge.

FC Schalke 04 musste in der laufenden Bundesligasaison bereits 42 Tore hinnehmen, das erste BL-Team seit 2010/11 (damals Gladbach mit 45). Schalke selbst nahm nur einmal mehr Gegentore nach 16 Spielen hin (47 Gegentore 1980/81).

Nur 2-mal in der Vereinshistorie sammelte der 1. FC Köln nach 16 Bundesligaspielen weniger Punkte als in der laufenden Saison (12). In der Saison 2003/04 waren es 10, in der Saison 2017/18 sogar lediglich 3 Punkte zu diesem Zeitpunkt.

Der 1. FC Köln erzielte in der laufenden Bundesligasaison nur 7 Tore aus dem Spiel heraus, weniger als alle anderen BL-Teams.

Schalkes Mark Uth war seit seiner Rückkehr aus Köln in 12 Spielen in der Bundesliga an lediglich 3 Treffern (2 Tore, 1 Assist) direkt beteiligt. In 15 BL-Einsätzen für den 1. FC Köln in der Vorsaison waren es insgesamt 10 (5 Tore, 5 Assists).

FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga

FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute ... live im TV Sky im LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln in der Bundesliga am 17. Spieltag. In einem eigenen Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln live im TV und LIVE-STREAM zu sehen sein wird .

FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Bundesliga

Lukas Podolski fehlt "das Feuer", Christoph Daum die "bedingungslose Einsatzbereitschaft", die Kritik im Umfeld des 1. FC Köln wird lauter - doch Markus Gisdol wirkt gelassen. Äußerlich zumindest. Was der FC-Trainer vor dem so wichtigen Kellerduell mit Schalke 04 dann aber über den Gegner zu sagen hatte, störte diesen Eindruck doch ein wenig.

Schalke, das Schlusslicht, werde "viel positiver dargestellt als manch anderer Klub unten drin", sagte Gisdol: "Von den letzten drei Spielen haben sie zwei verloren. Und es wird teilweise so transportiert, als hätten sie alles gewonnen."

Kurz vor dem Spiel in Gelsenkirchen am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) wirkte das wenig souverän - und war vielleicht wirklich ein Zeichen dafür, dass die vergangenen Wochen genagt haben am Trainer. Dass der Druck steigt. Denn die Ergebnisse fehlen, seit fünf Ligaspielen ist der FC ohne Tor und ohne Sieg, und nun steht das nächste "Endspiel" an.

So zumindest wird es wahrgenommen. Denn Köln steht als 16. auf dem Relegationsplatz, noch trennen den Klub jeweils fünf Punkte von Schalke und dem FSV Mainz (jeweils 7) - verlieren sollte man dieses Duell nun aber keinesfalls. Schon in den vergangenen Tagen wuchsen die Zweifel rund um den Klub merklich.

Und wie es dann so ist in Köln, meldeten sich auch die Geister der Vergangenheit: Prominente Gesichter des Klubs kritisieren aus der Distanz. Christoph Daum etwa, einer der streitbarsten Ex-Trainer des Klubs, wundert sich, dass sein Rat in dieser schwierigen Phase nicht gesucht wird. Er sei "offen", sagte er bei Sky90, "sie haben aber handelnde Personen, die alles besser wissen. Die Entscheidungsträger schauen nicht nach rechts oder links, sondern setzen voll auf ihr Netzwerk. Nach dem Motto: Et hätt noch immer jot jejange!"

FC-Ikone Lukas Podolski indes vermisste gerade beim jüngsten 0:0 gegen Hertha BSC "das Feuer auf dem Platz. Gegen einen angeschlagenen Gegner muss man anders auftreten". Gerade dem einstigen Topstürmer Anthony Modeste müsse man "Selbstvertrauen geben", ihn "auch mal streicheln. Seit gefühlt 20 Begegnungen spielt man ohne Stürmer".

Dabei ist gerade Modestes Form Teil des Kölner Problems. Neuzugang Sebastian Andersson ist langzeitverletzt, und Modeste ist nicht in hilfreicher Verfassung. Er nutzte keine seiner Bewährungschancen, nahm kaum am Kölner Spiel teil, und die besten Leistungen brachte das Team tatsächlich ohne etatmäßigen Stürmer. Bei den Siegen in Dortmund (2:1) und Mainz (1:0) oder den Remis gegen Wolfsburg (2:2) und in Leipzig (0:0) etwa.

So oder so, Gisdol ist verantwortlich für den Offensiv-Vortrag seiner Mannschaft. "Wir haben nicht das beste Selbstvertrauen im Spiel mit dem Ball", räumt er ein, "aber wir arbeiten daran."

Der Trainer gibt sich entschlossen, die Chance in diesem Kellerduell zu sehen. Man könne zum Abschluss der Hinrunde schließlich "einiges geraderücken", zudem habe Schalke "den etwas größeren Druck".

Noch stimmt das. Schon am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr können sich diese Vorzeichen aber umgedreht haben.

Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell auf einen Blick