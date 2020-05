Schalke 04: Suat Serdar droht wohl Saisonaus, Rabbi Matondo spricht über Manchester-United-Gerüchte - Alle News und Gerüchte

Rückschlag für den FC Schalke: Suat Serdar droht das vorzeitige Saisonaus. Und: Matondo spricht über United-Gerüchte. Alle News und Gerüchte um S04.

Zwei Spiele, 0:7 Tore: Die Bilanz des nach der Corona-Pause ist enttäuschend. Bereits am Mittwoch können die Königsblauen ein Stück Wiedergutmachung betreiben, wenn das Gastspiel bei ansteht (20.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Verzichten müssen die Knappen dabei auf Mittelfeldspieler Suat Serdar. Dem Nationalspieler droht nach seiner Knieverletzung nun sogar das vorzeitige Saisonaus.

Außerdem: Rabbi Matondo äußert sich zu den Gerüchten um einen Wechsel zu .

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 vom heutigen Dienstag.

Alle Neuigkeiten aus den vergangenen Tagen findet Ihr unter folgenden Links:

FC Schalke 04: Saisonende für Suat Serdar nach Knieverletzung?

Der FC Schalke 04 muss wohl die restlichen Partien der -Saison ohne Mittelfeldspieler Suat Serdar (23) auskommen. Wie die WAZ und Sport1 übereinstimmend berichten, hat sich der 23-Jährige einen Außenbandriss im linken Knie zugezogen und wird den Königsblauen deshalb in den kommenden Wochen fehlen.

Der Nationalspieler zog sich die Verletzung am vergangenen Wochenende bei der 0:3-Heimpleite gegen den FC Augsburg zu und wurde nach 56 Minuten durch Ahmed Kutucu ersetzt. Gegenüber Sport1 wollte S04 wollte die Diagnose nicht bestätigen und verwies auf eine abschließende Untersuchung am Dienstag.

Nach Abpfiff der Partie gegen den FCA hatte Schalke-Coach David Wagner darauf gehofft, dass ihm Serdar zeitnah wieder zur Verfügung stehe: "Es kann sein, dass es nur eine Prellung ist, das kann ich noch nicht sagen."

Mit sieben Toren ist der Mittelfeldspieler der aktuell beste Torschütze der Königsblauen, fiel jedoch bereits vor der Coronapause aufgrund eines Zehenbruchs und einer Sprunggelenksverletzung für mehrere Wochen aus.

Der FC Schalke gewann keines der vergangenen neun Bundesligaspiele (sieben Niederlagen), das Torverhältnis beträgt in diesem Zeitraum 2:22. Damit sind die Knappen auf Platz acht abgerutscht und drohen die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb zu verpassen - und müssen nun wohl auch noch einen Leistungsträger ersetzen.

Schalke 04: Rabbi Matondo spricht über Manchester-United-Gerüchte

Zuletzt kursierten in Medienberichte, wonach Manchester United an Schalkes Rabbi Matondo (19) interessiert sei, sollte sich eine Verpflichtung von BVB-Star Jadon Sancho nicht realisieren lassen. Nun hat der Flügelflitzer von S04 zu den Gerüchten Stellung genommen.

"Ich will meine Sache bei S04 gut machen und zurückgeben, was man in mich investiert hat. Was auch immer in der Zukunft passiert, passiert. Sag niemals nie", hielt sich der Waliser im Gespräch mit der Manchester Evening News bedeckt, was konkrete Zukunftspläne angeht.

Er habe "darüber noch nicht wirklich nachgedacht" und habe "noch Ziele, die ich mit Schalke erreichen möchte". Matondo wechselte im Januar 2019 von zu den Königsblauen, die rund neun Millionen Euro Ablöse an die Citizens überwiesen und Matondo mit einem Vertrag bis 2023 ausstatteten. In bisher 23 Einsätzen traf er lediglich einmal.