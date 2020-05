Schalke 04, alle News und Gerüchte: Oliver Reck kritisiert S04-Torhüter, Jobgarantie von Schneider für Wagner

Ex-Keeper Oliver Reck würde bei Schalke weder auf Nübel, noch auf Schubert setzen. Und: Christian Pander im ausführlichen Interview. Alle S04-News.

Der steckt in einer waschechten Krise. Nach zehn Spielen ohne Sieg in der wird auch über Trainer David Wagner diskutiert. Doch Sportvorstand Jochen Schneider gab dem Trainer eine Jobgarantie.

Gegen den SV haben die Königsblauen am kommenden Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) erneut die Chance, mal wieder drei Punkte einzufahren.

Oliver Reck äußerte sich indes zur Torwartdebatte bei S04 und machte klar, dass er auf Ralf Fährmann gesetzt hätte. Außerdem: Max Meyers Vater sorgte für einen Eklat. Und: Christian Pander im Interview.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 vom heutigen Freitag.

FC Schalke 04 - Oliver Reck zur Torhüter-Problematik: Hätte Fährmann "nie abgegeben"

Oliver Reck hält die Torhüter-Diskussionen bei Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 für hausgemacht. Der frühere Profi des Klubs würde bei den Königsblauen weder auf Alexander Nübel noch auf Markus Schubert setzen - sondern auf Ralf Fährmann. "Der hätte bei mir gespielt. Den hätte ich nie abgegeben", sagte Reck dem Weserkurier vor dem Duell von S04 mit seinem weiteren Ex-Klub Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Fährmann, der inzwischen bei Brann Bergen in leihweise unter Vertrag steht, hatte Schalke im vergangenen Sommer verlassen. Der Klub setzte auf Nübel, der nach Bekanntgabe seines bevorstehenden Wechsels zu Bayern München und schwankenden Leistungen aber von Trainer David Wagner zurückgestuft wurde. Stattdessen spielt der 21 Jahre alte Schubert und kann nicht restlos überzeugen.

Reck hält das Hin- und Her in der Personalie Nübel für alle Beteiligten für "eine sehr schwierige Geschichte, und dieses Thema schwebt nach meinem Empfinden auch immer noch ein bisschen über der Schalker Mannschaft."

Quelle : SID

FC Schalke 04 - Vater von Max Meyer schießt gegen den Bundesligisten

FC Schalke 04: Max Meyer reagiert auf Protz-Video seines Vaters

Der ehemalige Schalke-Profi Max Meyer hat sich mit einer Stellungnahme auf Instagram von einem Video distanziert, das sein Vater zuvor in den Sozialen Netzwerken verbreitet hatte. Dort hatte Hans-Joachim Meyer den königsblauen Ex-Klub seines Sohnes als "Pleiteklub" bezeichnet.

"Ich bin gerade auf ein Video meines Vater aufmerksam gemacht worden. Ich bin zutiefst schockiert über dieses Video. Das passt nicht in diese Zeit, das passt nicht in diese Welt, das passt in gar keine Zeit", teilte der 24 Jahre alte Spieler des Premier-League-Klubs Crystal Palace via Instagram mit.

Christian Pander im Interview: "Ich hatte noch nie etwas von einer Viererkette gehört"

Christian Pander war sicherlich eines zu oft - verletzt. Und dennoch ist er unvergessener Derbyheld des FC Schalke 04, Publikumsliebling in Gelsenkirchen und Schütze eines legendären Wembley-Tores. Im Interview spricht er über Schalkes Jugendtrainer Norbert Elgert, seine verschiedenen Trainer, seine Hip-Hop-Leidenschaft, seinen bekannten Track "Meine Story" und seine neue Aufgabe als Mentaltrainer für Leistungssportler.

Das Interview mit Christian Pander entstand im Rahmen des KultKicker-Projekts. Die KultKicker sind drei junge Journalisten, die die Fußballhelden ihrer Kindheit zum Quatschen und Kicken treffen. Sie sprechen mit ihnen über die goldene Zeit des Fußballs, über verrückte Anekdoten und Geschichten auf und neben dem Platz und über das, was die Spieler heute machen. Hier gibt es das komplette Gespräch zum Nachlesen.

FC Schalke 04: Schneider gibt Trainer Wagner Jobgarantie

Trotz der längsten Sieglos-Serie seit 23 Jahren gibt es beim kriselnden Bundesligisten Schalke 04 offiziell keine Trainerdiskussion . Sportvorstand Jochen Schneider stärkte am Tag nach der 1:2-Niederlage beim Abstiegskandidaten David Wagner den Rücken und stattete den Coach mit einer Jobgarantie aus.

"Man sollte jede Krise nutzen, um die richtigen Schlüsse zu ziehen", sagte Schneider bei Sky Sport News HD und kündigte an: "Wir werden gemeinsam mit David Wagner zur neuen Saison den roten Faden wieder aufnehmen und da weitermachen, wo wir im Januar, Februar unterbrochen wurden."

FC Schalke 04 - Ratloser David Wagner unter Druck: "Zu nichts anderem in der Lage"

David Wagner rechtfertigte seine missglückte Mauertaktik mit einer traurigen Wahrheit. Zwischenzeitlich weniger als 25 Prozent Ballbesitz, und das bei einem Abstiegskandidaten? Genau das war der Matchplan des zunehmend angeschlagenen Trainers von Schalke 04. "Wir sind im Moment zu nichts anderem in der Lage", stellte der Coach nach dem 1:2 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf fest - und wirkte dabei erschreckend ratlos.

Zehn Spiele, 3:24 Tore, kein Sieg - so lange musste eine Schalker Mannschaft seit 1997 nicht mehr auf einen Bundesliga-Dreier warten. Die Königsblauen stürzten mit ihrer destruktiven Spielweise in der Rückrundentabelle auf den letzten Platz ab, drei Spiele nach der Corona-Zwangspause verlor kein anderes Team der Liga. Der hochverschuldete Traditionsklub droht bereits zum dritten Mal in vier Jahren das europäische Geschäft zu verpassen.

Noch halten die Verantwortlichen aber anscheinend die Füße still, Jochen Schneider stützte unmittelbar nach Abpfiff am Mittwoch seinen taumelnden Coach. "Es ist nicht richtig, es alleine am Trainer festzumachen. Da gehören alle im Verein dazu", sagte der Sportvorstand am Sky -Mikrofon: "Die Kritik ist Kritik an uns allen. Alle müssen die Dinge besser machen."