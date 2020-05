Schalke 04: Heute Spiel gegen Augsburg, Aytekin im Derby mit "extrem niedrigen Pulswerten" - Alle News und Gerüchte zu S04

Nach der Derby-Niederlage gegen den BVB ist Schalke 04 gegen den FC Augsburg auf Wiedergutmachung aus. Um 13.30 Uhr ist Anstoß. Alle S04-News.

Nach der Niederlage im Derby gegen kann der am Sonntag gegen den (13.30 Uhr auf DAZN ) eine Kurskorrektur vornehmen. Hier bekommt Ihr alle Infos zum Duell mit den Fuggerstädtern.

Auf der PK vor dem Spiel nahm Trainer David Wagner seine Mannschaft angesichts der anstehenden englischen Woche in die Pflicht. Nach der Derby-Niederlage in Dortmund forderte der 48-Jährige eine Reaktion.

Derweil sprach Schiedsrichter Deniz Aytekin über seine ersten Geisterspiel-Erfahrungen. Dabei verriet der 41-Jährige, dass er beim Revierderby deutlich "niedrigere Pulswerte" gehabt habe als üblich.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 vom heutigen Sonntag.

Mehr Teams

Alle Neuigkeiten aus den vergangenen Tagen findet Ihr unter folgenden Links:

Sky oder DAZN? Wo wird Schalke 04 gegen den FC Augsburg heute gezeigt / übertragen?

In der steht am Sonntag bereits um 13.30 Uhr die erste Begegnung des Fußball-Nachmittags auf dem Programm. Schalke 04 empfängt in der heimischen Veltins-Arena den FC Augsburg. Jedoch lautet an dieser Stelle die Frage, wo das Aufeinandertreffen übertragen wird. Sky oder DAZN? Goal sagt Euch, welchen Sender Ihr einschalten müsst.

FC Schalke 04 gegen FC Augsburg live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Übertragung der Bundesliga

Nach der Derby-Niederlage gegen den BVB empfängt Schalke 04 den FC Augsburg in der heimischen Veltins-Arena. Wir liefern Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und im LIVE-STREAM sowie die Aufstellungen der Mannschaften, sobald diese bekannt sind.

Schalke 04 gegen den FC Augsburg heute kostenlos im Livestream: Der DAZN-Probemonat macht's möglich

Am Sonntag startet die Bundesliga bereits um 13.30 Uhr in den Fußball-Nachmittag. Schalke 04 ist in der heimischen Veltins-Arena gegen den FC Augsburg gefordert. überträgt die Begegnung live im Stream. Goal erklärt Euch, wie Ihr das Spiel kostenlos sehen könnt.

Schalke 04 - Schiedsrichter Deniz Aytekin über Geisterspiele: "Niedrige Pulswerte im Derby"

Schiedsrichter Deniz Aytekin fehlen in den derzeitigen Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga die Emotionen, sogar in den besonderen Spielen . "Ich muss zugeben, dass ich beim letzten Derby vor einer Woche Pulswerte hatte, die extrem niedrig waren, im Vergleich zu den Spielen mit Zuschauern", sagte Aytekin im ZDF-Sportstudio . Der 41-Jährige hatte am ersten Spieltag nach der Coronapause das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 (4:0) geleitet.

Ohne die Fans auf den Rängen seien die Spiele zwar nicht so hektisch, die Nachteile seien aber offenkundig. "Plötzlich fehlen diese Emotionen, das ist für uns genauso elementar, weil auch wir letztendlich diese Leidenschaft leben", sagte Aytekin. Er glaube jedoch, dass es eine Frage der Anpassung sei, bis die Emotionen zurück ins Spiel kommen - auch ohne Zuschauer.

Legendärer Lupfer: Senor Raul trifft mit viel Gefühl für Schalke

FC Schalke 04 - David Wagner: "Müssen eine Reaktion zeigen"

Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 hat seine Mannschaft vor der anstehenden englischen Woche in die Pflicht genommen. "Wir wollen erfolgreich in diese Woche starten", betonte der 48-Jährige und führte aus: "Wir wollen alles tun, um das Maximale zu erreichen."

Als erster Gegner wartet am Sonntag (13.30 Uhr auf DAZN ) der FC Augsburg auf die Knappen. Die Fuggerstädter sind laut Wagner nicht zu unterschätzen: "Augsburg ist eine Mannschaft, die viel mehr Qualität hat, als sie bisher gezeigt hat. Da müssen wir viel Geduld aufbringen."

Bereits seit acht Spielen wartet S04 in der Bundesliga auf einen Sieg. Wagner führte deshalb zuletzt Einzelgespräche mit seinen Spielern. "Die Statistiken sind momentan sehr schlecht", räumte der gebürtige Frankfurter ein.

Er führte aus: "Jetzt müssen wir eine Reaktion zeigen. Und genau so war die Atmosphäre in dieser Trainingswoche." Die 0:4-Niederlage im Revierderby gegen Dortmund sei dabei eine "große Enttäuschung" gewesen. Wagner verriet: "Wir waren selbst überrascht, dass wir so eine Leistung angeboten haben."