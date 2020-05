Sky oder DAZN? Wo wird Schalke 04 gegen den FC Augsburg heute gezeigt / übertragen?

In der Bundesliga ist Schalke 04 am Sonntagmittag gegen den FC Augsburg gefordert. Goal verrät Euch, ob die Begegnung bei Sky oder DAZN gezeigt wird.

In der steht am Sonntag bereits um 13.30 Uhr die erste Begegnung des Fußball-Nachmittags auf dem Programm. Schalke 04 empfängt in der heimischen Veltins-Arena den . Jedoch lautet an dieser Stelle die Frage, wo das Aufeinandertreffen übertragen wird. Sky oder DAZN? Goal sagt Euch, welchen Sender Ihr einschalten müsst.

Nach der Niederlage im Revierderby gegen (0:4) möchte Schalke am Wochenende Schadensbegrenzung betreiben. Doch auch der FC Augsburg ist nach dem 1:2 gegen den auf drei Punkte angewiesen, um sich im Tabellenkeller der Bundesliga ein Polster auf die Abstiegsplätze zuzulegen.

In der Bundesliga empfängt Schalke 04 am Sonntagmittag den FC Augsburg. Goal sagt Euch, ob die Begegnung heute bei Sky oder DAZN zu sehen ist.

Schalke 04 gegen den FC Augsburg: Die Bundesliga in der Übersicht

Duell Schalke 04 - FC Augsburg Datum Sonntag, 24. Mai | 13.30 Uhr Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen Zuschauer keine Zuschauer

Wird Schalke gegen Augsburg heute im LIVE-STREAM bei Sky oder DAZN übertragen?

Sky gehört bereits seit Jahren zu den größten TV-Partnern der Bundesliga und zeigt in dieser Saison 266 der 306 Spiele im Livestream. Für die Freitags- und Montagsspiele des deutschen Oberhauses sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr hat sich allerdings der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte gesichert.

DAZN zeigt / überträgt Schalke gegen Augsburg heute im LIVE-STREAM

Somit wird auch Schalke gegen Augsburg heute auf der Streaming-Plattform zu sehen sein: Bei DAZN könnt Ihr die Begegnung in kompletter Länge im LIVE-STREAM erleben. Die Übertragung startet am Sonntag um 13.15 Uhr und somit eine Viertelstunde vor dem Anstoß.

Wie bereits das Stadtderby zwischen und wird auch das Aufeinandertreffen zwischen Schalke und Augsburg zur Sicherheit aller Beteiligten in erster Linie aus der DAZN-Zentrale in Ismaning begleitet.

Moderator Tobi Wahnschaffe versorgt Euch in den Vorberichten mit allen wichtigen Infos zum Duell, ehe Kommentator Freddy Harder und Experte Sebastian Kneißl am Mikrofon übernehmen und Euch durch den Nachmittag begleiten. Auf Schalke wird Reporter Max Siebald die Interviews führen.

Die Übertragung steht allen DAZN-Kunden zur Verfügung. Solltet Ihr bislang kein Abonnement abgeschlossen haben, könnt Ihr Schalke gegen Augsburg sowie die Highlights aller Bundesliga-Spiele sogar kostenlos sehen. Der erste Monat ist für Neukunden nämlich umsonst, sodass Ihr DAZN zunächst für vier Wochen testen könnt.

Hat Euch das Angebot des Streamingdienstes in diesen 30 Tagen überzeugen können, zahlt Ihr nach dem Probemonat monatlich 11,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahresabo. Solltet Ihr mit dem Gratismonat nicht zufrieden gewesen sein, könnt Ihr danach ohne Probleme kündigen.

Hier wird Euch die Anmeldung bei DAZN ausführlich erklärt .

Schalke gegen Augsburg live bei DAZN schauen - die Übertragung auf einen Blick:

Vorberichte : ab 13.15 Uhr

: ab 13.15 Uhr Anstoß : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Freddy Harder

: Freddy Harder Experte: Sebastian Kneißl

Zeigt Sky oder DAZN die Begegnung zwischen Schalke und Augsburg heute im TV?

Indem die restlichen Spiele der Bundesliga-Saison ohne Zuschauer stattfinden müssen, sind die Fans auf die Übertragung im TV angewiesen, um dennoch live dabei sein zu können, wenn Schalke 04 am Sonntagmittag den FC Augsburg empfängt.

Wird Schalke gegen Augsburg live im Pay-TV bei Sky gezeigt / übertragen?

Zwar besitzt Sky die Rechte an den meisten Bundesliga-Spielen, die Freitags- und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr werden allerdings bei DAZN übertragen. An dieser Regelung ändert sich auch im Pay-TV nichts.

Die Begegnung um 13.30 Uhr zwischen Schalke und Augsburg wird somit weder im Livestream noch im Pay-TV bei Sky gezeigt. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, die DAZN-Übertragung am TV schauen zu können.

Schalke gegen Augsburg mit DAZN auf dem Smart-TV schauen

Ihr könnt über alle mobilen Geräte auf den LIVE-STREAM von DAZN zugreifen. In wenigen Schritten bringt Ihr Schalke gegen Augsburg zudem auch auf Eurem Smart-TV zum Laufen. Dafür müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App herunterladen.

Wer keinen Smart-TV besitzt, kann Schalke gegen Augsburg auch über die PlayStation oder den Amazon Fire TV Stick auf allen herkömmlichen Fernsehern schauen. Auf die Übertragung könnt Ihr aber auch mit allen anderen internetfähigen Geräten zugreifen. Dafür müsst Ihr nur www.dazn.com in die Suchleiste eingeben.

Möchtet Ihr den LIVE-STREAM auf Eurem Smartphone oder Tablet anschauen, könnt Ihr zudem für Android-Geräte im Google Play Store und für Apple-Produkte im App-Store die DAZN-App downloaden und somit die gesamten 90 Minuten auch unterwegs live sehen.

DAZN präsentiert Euch die Highlights von Schalke gegen Augsburg

Trotz all der Möglichkeiten, wie Ihr auf den LIVE-STREAM von DAZN zugreifen könnt, müsst Ihr dennoch auf die Übertragung von Schalke gegen Augsburg verzichten? Keine Sorge, denn DAZN liefert Euch bereits wenige Minuten nach dem Ende die Highlights der Begegnung.

Alle DAZN-Abonennten können das Video anschließend mehrere Wochen anschauen. Einzige Voraussetzung, um diesen Service nutzen zu können, ist ein Abonnement des Streamingdienstes. Erfahrt unter diesem Link, was DAZN in den nächsten Tagen für Euch im Programm hat.

Wer zeigt Schalke gegen Augsburg im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga im Überblick