Schalke 04: David Wagner nimmt Mannschaft in die Pflicht - alle News und Gerüchte zu S04

Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 hat vor der Partie gegen den FC Augsburg von seiner Mannschaft eine Reaktion gefordert. Alle S04-News.

Nach der Niederlage im Derby gegen kann der am Sonntag gegen den (13.30 Uhr auf DAZN) eine Kurskorrektur vornehmen. Vor der Begegnung haben Goal und SPOX exklusiv mit Rabbi Matondo gesprochen. Im Interview spricht er auch über seine Vorbilder Aaron Ramsey und Thierry Henry sowie die Freundschaft zu Jadon Sancho vom BVB.

Zudem hat der Berater von Alexander Nübel nach der Verlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern zum Rundumschlag gegen die Medienvertreter ausgeholt. Insbesondere die Kritik eines Redakteurs der Funke Mediengruppe ist ihm sauer aufgestoßen.

Trainer David Wagner nahm seine Mannschaft derweil angesichts der anstehenden englischen Woche in die Pflicht. Nach der Derby-Niederlage in Dortmund forderte der 48-Jährige eine Reaktion.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 vom heutigen Samstag.

FC Schalke 04 - David Wagner: "Müssen eine Reaktion zeigen"

Trainer David Wagner vom FC Schalke 04 hat seine Mannschaft vor der anstehenden englischen Woche in die Pflicht genommen. "Wir wollen erfolgreich in diese Woche starten", betonte der 48-Jährige und führte aus: "Wir wollen alles tun, um das Maximale zu erreichen."

Als erster Gegner wartet am Sonntag (13.30 Uhr auf DAZN) der FC Augsburg auf die Knappen. Die Fuggerstädter sind laut Wagner nicht zu unterschätzen: "Augsburg ist eine Mannschaft, die viel mehr Qualität hat, als sie bisher gezeigt hat. Da müssen wir viel Geduld aufbringen."

Bereits seit acht Spielen wartet S04 in der auf einen Sieg. Wagner führte deshalb zuletzt Einzelgespräche mit seinen Spielern. "Die Statistiken sind momentan sehr schlecht", räumte der gebürtige Frankfurter ein.

Er führte aus: "Jetzt müssen wir eine Reaktion zeigen. Und genau so war die Atmosphäre in dieser Trainingswoche." Die 0:4-Niederlage im Revierderby gegen Dortmund sei dabei eine "große Enttäuschung" gewesen. Wagner verriet: "Wir waren selbst überrascht, dass wir so eine Leistung angeboten haben."

Mark Uths Erfolgslauf beim : Schalke liegt 4:5 in Rückstand

Seit seinem Leihwechsel vom FC Schalke 04 zum 1. FC Köln in der Wintertransferphase spielt Mark Uth wie ausgewechselt. Während Schalke kaum Tore schießt, avancierte der 28-Jährige in Köln als Zehner zu einem der effektivsten Bundesligaspieler.

Hier geht's zum Feature über Mark Uths Erfolgslauf beim 1. FC Köln.

Schalkes Rabbi Matondo im Interview: "Wollte immer so sein wie Henry"

Von wechselte Rabbi Matondo 2016 in die Nachwuchsabteilung von . Ende Januar 2019 verpflichtete der FC Schalke 04 den 19-jährigen Waliser. Am Sonntag empfängt der Offensivspieler mit S04 den FC Augsburg (13.30 Uhr live auf DAZN).

Im Interview mit Goal und SPOX spricht Matondo über seine Anfangszeit als Fußballer, die Vorbilder Aaron Ramsey und Thierry Henry, und sein unerwartetes Debüt in der walisischen Nationalmannschaft.

Außerdem verrät der Flügelflitzer, welchen Weg er wohl alternativ eingeschlagen hätte und was ihm aus seiner Heimat am meisten fehlt.

Berater von Alexander Nübel kritisiert Medienvertreter nach Verlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern

Stefan Backs, der Berater von Alexander Nübel, hat auf die Kritik eines Redakteurs der Funke Mediengruppe reagiert. Dieser hatte via Twitter geschrieben, dass die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern den Noch-Schalke-Torhüter "ganz schlecht aussehen" lasse. "Sein Berater durfte sich immerhin die Taschen vollmachen."

Zu viel für Backs, der auf seiner Homepage dazu Stellung nahm: "Er behauptet, Alexander Nübel und mich habe die Verlängerung von Manuel Neuer überrascht. Und er behauptet, der Wechsel habe nur stattgefunden, damit ich mich persönlich daran bereichere. Damit geht einher, dass Alexander Nübel eine irgendwie geartete Marionette von mir ist. Willenlos und dumm."

Weiter erklärte Backs: "Ich habe nichts gegen andere Meinungen. Im Gegenteil, sie schärfen die Sinne. Man darf den Wechsel von Alexander Nübel kritisieren. Ob er richtig oder falsch war - das werden Fans oder Berufskritiker zugeben müssen - wird man in ein paar Jahren sehen. Wenn mir aber Journalisten "privat" plump persönliche Bereicherung unterstellen, die eigentlich tiefer und fundierter argumentieren müssten, damit habe ich ein Problem. Feige und dumm nenne ich das."